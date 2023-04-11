НБУ снова оштрафовал Сенс Банк

Национальный банк Украины выявил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с третьим лицом при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО « Сенс Банк » (Альфа-Банк). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По данным НБУ, речь идет о нарушении требований относительно нравственного поведения, установленных законом «О потребительском кредитовании», а также положением о требованиях к кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании и их деятельности при осуществлении ими урегулирования просроченной задолженности, утвержденным постановлением правления НБУ от 9 июля 2021 № 79.

Штраф

В связи с этим Нацбанк оштрафовал Сенс Банк на 102 000 грн по установленному третьему факту нарушения в течение календарного года.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял 10 апреля 2023 года.

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Напомним

27 марта 2023 года в Сен Банк уже были применены меры влияния за нарушение требований по этическому поведению относительно двух установленных фактов нарушений.