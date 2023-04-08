Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Два місяці без обмежень

За його словами, енергосистема України вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Такого результату вдалось досягти завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи.

«Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», — зазначив Галущенко.

Потужність для експорту

Він нагадав, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів — пріоритет.

Читайте також: Експорт електроенергії до ЄС. Укренерго отримало майже 5 мільярдів

«Забезпечення електроенергією наших споживачів — це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», — заявив міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.