В НБУ оценили потери Украины от войны с Россией

Прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ сейчас оцениваются почти в $140 миллиардов. Об этом заявил в интервью изданию «Obserwator Finansowy» замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

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Потери Украины

По его словам, сумма $140 миллиардов — 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины. Он также отметил, что из-за войны из страны были вынуждены уехать 8 миллионов граждан, что составляет более 20% населения до полномасштабного вторжения.

«Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-то небольшой, но медленный рост ВВП на 0,3%», — отметил Николайчук.

Он также добавил, что, по оценкам НБУ, сокращение ВВП Украины за 2022 год составило 30%. Такой результат свидетельствует о том, что бизнес, власть и народ быстро приспособились к новым условиям.

«Но, конечно, результаты были бы еще лучше, но, к сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны России на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем для нашей экономики», — подчеркнул он.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году.

Самый оптимистичный прогноз роста ВВП в 5,5% ожидает Sense Bank, худший показатель снижения ВВП — от Oxford Economics -4,6%.

Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%.

Аналитики ICU ожидают низкого экономического роста в Украине в 2023 году. Ожидается, что ВВП Украины может вырасти на 2%, а реальный ВВП будет на уровне 70−72% к 2022 году.