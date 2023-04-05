ОПЕК+ снова сокращает добычу нефти: что реально стоит за этим решением

Решение ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти для многих стало неожиданным. По мнению экспертов, таким образом лидер картеля — Саудовская Аравия — не только пытается больше заработать, но и помогает России. Но действительно ли страны ОПЕК готовы сократить нефтедобычу, разбирался Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Кто сокращает добычу

13 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией с 10 союзниками под предводительством России вернули на рынок страх ограничения поставок. Альянс одновременно превзошел и не оправдал ожидания. Я детально объясню, что имею в виду в обоих случаях.

Во-первых, страны ОПЕК+ определенно превзошли ожидания рынка уровнем снижения добычи. Перед виртуальным заседанием альянса ожидалось, что он оставит в силе свое октябрьское соглашение о снижении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, с чем участники рынка успели свыкнуться.

Эти 2 миллиона составляют порядка 2% мировых объемов добычи нефти. Однако, страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на дополнительных 1,7 миллиона баррелей в сутки, что в совокупности означает 3,7 миллиона баррелей, или 3,7% мировых объемов добычи. В этом смысле альянс превзошел ожидания.

Не оправдало ожиданий количество стран, участвующих в новом раунде сокращения добычи. Из 23 стран альянса в нем участвуют всего семь, или примерно треть.

Цифры такие: Объединенные Арабские Эмираты сократят добычу на 144 тыс. баррелей в сутки, Кувейт — на 128 тыс., Оман — на 40 тыс., Алжир — на 48 тыс… Казахстан, который в последнюю неделю упоминался в новостных сводках из-за блокады экспорта, по-видимому, сократит добычу на 78 тыс. баррелей, несмотря на текущие перебои.

Россия продлит до конца года действие решения о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, о котором было объявлено месяц назад. Самый большой вклад вносит Саудовская Аравия, которая сокращает добычу на дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки. Как комментирует Wall Street Journal, саудитам нужны более высокие цены на нефть для финансирования «амбициозных проектов у себя в стране и пополнения российских резервов».

Последнее утверждение бросается в глаза. Эр-Рияд, по сути, помогает России поддержать свою экономику после того, как доходы Кремля от продажи нефти резко сократились из-за введенных санкций.

Ставка Путина на зиму тоже не сработала. Матушка-природа распорядилась так, что зима в Европе была более теплой, чем обычно, что поддержало отказ блока от поставок российского газа. Мировые цены на газ снизились с декабря примерно на 70%, а цены на нефть всего две недели назад достигли 15-месячных минимумов. В довершение ко всему, российский рубль упал к доллару примерно на 20% за последние четыре месяца.

Почему саудиты пошли наперекор Западу

Саудиты считают своим долгом помочь столкнувшемуся с трудностями союзнику, с которым их связывает экономический пакт. В этом не было бы проблемы, если бы не обстоятельства.

Вторжение России в Украину осудило большинство стран, за исключением тех немногих государств, которым сотрудничество с Москвой сулит явные преимущества. Это Китай, Индия, а теперь еще и Саудовская Аравия. Когда война в Украине только начиналась, саудиты пытались позиционировать ОПЕК как аполитичную организацию (хотя нефть — это самый политизированный сырьевой товар в мире).

То, что Саудовская Аравия пошла наперекор Западу, и в особенности США — стране, с которой саудитов связывают более давние и тесные отношения, чем с Россией, объясняется не только нефтью. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который станет следующим официальным правителем королевства, не забыл, а может быть и никогда не забудет, как президент Джо Байден обвинил его в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, саудита по происхождению, постоянно проживавшего на территории США.

Даже государственный визит Байдена в Эр-Рияд не помог наладить отношения между американским лидером и принцем, который известен своей злопамятностью. Под руководством наследного принца саудиты все больше отдаляются от Америки, как от гаранта безопасности на Ближнем Востоке, и сближаются с относительно новыми экономическими союзниками — Россией и Китаем.

Здесь стоит упомянуть, что именно Китай, а не Соединенные Штаты, помог организовать недавние переговоры, закончившиеся примирением заклятых врагов — Саудовской Аравии и Ирана.

Объявив ОПЕК аполитичной, саудиты косвенно помогли Путину задействовать «энергетическое оружие» и использовать поставки газа в Европу для продолжения войны против Украины. В августе прошлого года из-за маневров Путина цены на газ в Европе взлетели до рекордных максимумов. Сами саудиты ликовали, когда в марте 2022 года, спустя несколько дней после начала боевых действий в Украине, цены на нефть достигли максимумов с 2008 года, взлетев до отметок около $140.

К третьему кварталу 2022 года все шло уже не так гладко. В Китае, который является крупнейшим импортером нефти, произошла вспышка коронавируса, администрация Байдена начала продавать нефть из стратегических резервов, а в Европе и США возникли опасения по поводу рецессии.

На этом фоне цены на нефть впервые с февраля 2022 года упали ниже $80 за баррель. Объявленного в октябре сокращения добычи на 2 миллиона баррелей оказалось недостаточно, чтобы смягчить давление, вызвавшее к середине марта падение цен на нефть американской марки WTI ниже $65. Как результат, в воскресенье было объявлено о дополнительном сокращении добычи.

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Проблема с этим сокращением заключается в том, что, как и ранее, договоренность, вероятно, будет выполняться лишь первые пару месяцев. Приход лета и характерное для этого времени года повышение спроса со стороны стран-потребителей, вероятно, заставит страны, которые должны снижать добычу, делать это не так активно или вовсе ее не снижать.

Как ОПЕК манипулирует ценами

Напомним, страны ОПЕК+ с ноября должны были ежедневно сокращать добычу на 2 миллиона баррелей. Однако, члены альянса нередко сообщали о перепроизводстве, вплоть до марта, когда больше положенного добыла Саудовская Аравия. Тогда это пояснили необходимостью сбалансировать рынок. Это подводит нас к теме манипулирования ценами со стороны ОПЕК. Альянс оттачивал эти навыки еще со времен пандемии.

Если не брать в расчет короткий спор на пике первой волны коронавируса в 2020 году, Саудовская Аравия и Россия с завидной эффективностью поддерживают рынок через ОПЕК+ — главным образом, с помощью полуправды об объемах добычи и завуалированных угроз об ограничении добычи.

Картелю известно, что страх дефицита поставок сильнее страха избытка предложения на рынке нефти. По этой причине даже тщательно выверенного использования таких фраз, как «баланс на рынке необходимо восстановить», часто оказывается достаточно для создания премии в $5−10 за баррель примерно за неделю до или после проведения заседания ОПЕК+.

В середине марта цены на нефть достигли 15-месячных минимумов. После этого премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс заявили о необходимости координировать действия стран-экспортеров для предотвращения колебаний цен, ведь это одинаково негативно сказывается как на экспортерах, так и на странах-потребителях нефти. Что любопытно, когда цены растут, ОПЕК+ не считает необходимым координировать усилия или восстанавливать «баланс» на рынке.

Партнер нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф отмечает: «Данные покажут, что ОПЕК+ многие месяцы плевала на так называемое сокращение добычи на 2 миллиона баррелей. Но рынок в эту чушь верит».

Все, на самом деле, достаточно просто: ни один производитель не откажет покупателю, желающему купить больше нефти, потому что этот покупатель просто-напросто уйдет к другому продавцу.

Последний раз страны ОПЕК+ действительно дисциплинированно сокращали добычу в разгар пандемии, потому что спроса тогда не было вовсе. С тех пор дефицит инвестиций в разработку месторождений нефти естественным образом сократил добычу.

Сейчас, когда спрос вернулся на уровни 2019 года, почти каждый производитель добывает столько нефти, сколько может. Но в публичном пространстве заявляет о соблюдении октябрьских договоренностей по сокращению добычи.

ОПЕК использует влияние рупора: объявляет о сокращении добычи, добивается нужного ценового эффекта и затем производит столько, сколько на самом деле хочет.

Goldman Sachs, главный «бык» по нефти на Уолл-стрит, повысил свой прогноз для Brent на конец года с $90 до $95, и прогноз на 2024 год — c $97 до $100.

Goldman прокомментировал свое решение так: «Нынешнее неожиданное сокращение вписывается в новую доктрину ОПЕК+, согласно которой они действуют на опережение, потому что могут так поступать без потери существенной доли рынка».

Давление на нефтяные цены, вероятно, могут снова оказать сигналы о рецессии, и на этот раз речь, возможно, идет не только об угрозе. Как отмечается в анализе Reuters, ожидаемое в краткосрочном периоде ралли цен на нефть — это потенциально зловещий знак, с точки зрения инфляции. А это значит, что ФРС не откажется от проповедуемой ныне политики повышения процентных ставок.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставок на четверть процентного пункта в мае в 61% против 48% чуть ранее. Ставки почти наверняка не будут понижены, если цены на нефть в ближайшие месяцы начнут подбираться к $90 за баррель.

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Мне кажется, что Goldman прав: ОПЕК+ себя так ведет, потому что знает, что может себе это позволить. Однако, каким бы влиятельным ни был этот нефтяной альянс, с точки зрения цен, есть одна более влиятельная вещь. Это экономика. Именно она — главный уравнитель всех хитроумных схем.