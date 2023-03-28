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28 марта 2023, 13:44 Читати українською

Нефтеюань заменяет нефтедоллар: как этим воспользоваться инвестору

Большинство инвесторов сейчас сосредоточили внимание на Федеральной резервной системе и ее последующих шагах по спасению банков. При этом, на нефтяном рынке происходят не менее интересные и важные события, которые могут серьезно повлиять на стоимость традиционных инвестиционных активов, как— пишет для портала Investing Фрэнк Холмс, генеральный директор Global Investors, Inc. «Минфин» публикует перевод статьи.

В то время, как большинство инвесторов пытаются оценить следующие шаги Федеральной резервной системы, интересные события происходят на нефтяном рынке.

В ходе трехдневного государственного визита президент Китая Си Цзиньпин провел дружеские переговоры с президентом России Путиным. Среди подписанных соглашений — договор о поставках нефти и расчеты по нему в юанях. Почему это важно?

Что такое нефтедоллар

Более 50 лет главным расчетным инструментом был нефтедоллар. «Нефтедоллары» не являются реальной валютой. Это просто доллары, которые используются для торговли нефтью. В начале 1970-х годов правительство США предоставило экономическую помощь Саудовской Аравии в обмен на заверения, что Эр-Рияд будет устанавливать цены на экспорт сырой нефти исключительно в долларах США. В 1975 году другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЭК) последовали этому примеру — так родился нефтедоллар.

Это немедленно привело к укреплению доллара США. Ведь страны во всем мире должны были иметь под рукой доллары, чтобы покупать нефть (и другие ключевые товары, такие как золото, цены на которые также устанавливались в долларах), — доллар стал мировой резервной валютой.

Мы можем стать свидетелями конца нефтедоллара, поскольку все больше стран, включая Китай и Россию, соглашаются проводить расчеты в других валютах.

Поможет ли нефтеюань сдвинуть доллар с позиций главной резервной валюты

В ходе государственного визита Си Цзиньпина Путин назвал китайский юань своей любимой валютой для торговли. С начала войны в Украине и наложения санкций со стороны западных государств, РФ все больше зависит от своего южного соседа, в том числе и в продажах нефти, которую другие не берут.

Сейчас для осуществления этих расчетов, вероятно, используется юань. Как недавно сказал директор по инвестиционным исследованиям Credit Suisse Золтарь Позсари: «Это сумерки для нефтедоллара… и рассвет для нефтеюаня».

Прежде чем отбросить комментарий Позсари как преувеличение, подумайте, что другие крупные страны ОПЭК и члены БРИКС либо уже принимают юань, либо рассматривают эту возможность. На Россию, Иран и Венесуэлу приходится около 40% разведанных нефтяных месторождений в мире, и эти три страны продают свою нефть в обмен на юани. Турция, Аргентина, Индонезия и крупнейший производитель нефти — Саудовская Аравия — подали заявки на вступление в БРИКС, Египет стал новым членом организации на этой неделе.

Это свидетельствует о том, что роль юаня, как резервной валюты, будет продолжать укрепляться и изменять глобальный баланс сил.

Однако, доллар США остается главной резервной валютой мира, хотя его доля в официальных активах центральных банков за последние 20 лет снизилась с 72% в 2001 году до чуть менее 60% на сегодняшний день. Зато доля юаня в этих активах выросла более чем в два раза с 2016 года. По состоянию на сентябрь 2022 года на китайскую валюту приходилось около 2,8% резервов.

Как изменения влияют на стоимость золота

Конечно, дело не только в юанях. Растет также доля золота в резервах, особенно в странах с развивающейся экономикой, которые стремятся диверсифицироваться от доллара.

На прошлой неделе Россия объявила, что ее запасы в слитках подскочили примерно на 1 миллион унций за последние 12 месяцев, поскольку ее центральный банк покупал золото, чтобы защититься от западных санкций. Российский центробанк сообщил, что на конец февраля 2023 года было почти 75 млн унций запасов желтого металла.

Долгосрочные последствия для инвесторов

Есть ряд последствий потенциальной потери долларом своего статуса мирового резерва. Очевидно, что возможны валютные риски, а снижение спроса на облигации казначейства США может привести к повышению процентных ставок. Я ожидал бы больших колебаний цен на сырьевые товары, особенно цен на нефть.

Я считаю, что снижение роли доллара, как мировой резервной валюты, будет чрезвычайно положительно влиять на золото. Значительное снижение относительной стоимости доллара поддержало бы цену на него, и я был бы удивлен, если бы не увидел новых максимумов. Именно по подобным причинам я всегда рекомендую держать 10% портфеля в золоте: 5% в физических слитках и 5% в высококачественных золотодобывающих акциях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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mantis05
mantis05
28 марта 2023, 14:26
#
Какой-то рерайт статьи недалёких людей: какой нефте-юань, алло?) КНР не может решить проблемы с оборотом юаня в своей стране, потому что эмиссия спотыкается об инсайд кланами, и те сбрасывают наличку во время эмиссии, а тут говорят про про нефте-юань и замену доллара :D чтобы иметь возможность заменять 1 валюту на другую, и чтобы она как с*ный лист не летала, нужно чтобы страна-эмитент, имела очень высокий ВВП на душу населения, и экономику, при этом более важно не производство и экспорт, а внутренне потребление, которое в КНР принудительно разгоняли до таких масштабов, что уже 3 года стагнация. Не хватает еще статьи про нефте-рупию, ведь у Индии населения много и они покупают нефти у рашки больше :D
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
28 марта 2023, 14:41
#
Ага, схоже на тупувате як завжди вороже ІПСО.
Щоб юань став заміною нафтодолару, треба щоб уряд Китаю не регулював його оберт та курс буквально голіруч. А поки що треба переписати клікбейтну назву статті.
Правильна назва: «Китай буде платити русні за нафту своіми папірцями. Як не вистачатиме — надрукує ще»
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yarg
yarg
28 марта 2023, 15:21
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Доллар используют не потому что кто-то там что-то подписал в 70-е годы или у америки много авианосцев. Это обьяснения для тупых и русских.
доллар — удобный. этого уже достаточно.
с юанем — куча нюансов. Валютный контроль китайских банков — один из них.
и преодолевать эти нюансы и либерализировать обращение юаня — Китай совсем не хочет.
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bonv
bonv
28 марта 2023, 18:24
#
Забити на нафтоюань!:))
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