В Раду внесли новый законопроект о национализации Сенс Банка (Альфа-Банк)

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Что нового в законопроекте

По словам одного из соавторов законопроекта Ярослава Железняка, документ отличается от главного важными, но техническими изменениями. Именно он и будет принят в ближайшие пленарные заседания.

Этот закон касается Сенс Банка, контрольный пакет акций которого контролируется подсанкционными россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).

Во время военного положения НБУ будет обязан отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, не определенные НБУ как системно важные, а также выводить с рынка системно важный банк, если он или владелец существенного участия в нем находится под санкциями.

НБУ сможет выводить системно важный банк с рынка даже в случае отсутствия у него признаков неплатежеспособности, если в банк или к владельцу существенного участия в нем введены блокирующие санкции.

Государство сможет принять участие в выводе системного банка с рынка путем его национализации.

Напомним

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия в АО «Сенс Банк» — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited.

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.