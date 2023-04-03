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3 апреля 2023, 12:38 Читати українською

В Раду внесли новый законопроект о национализации Сенс Банка (Альфа-Банк)

В Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.

В Верховной Раде 30 марта зарегистрирован законопроект № 9107−1, обязывающий НБУ во время войны вывести банк с рынка в случае наличия среди его акционеров подсанкционных лиц.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто нового в законопроектеПо словам одного из соавторов законопроекта Ярослава Железняка, документ отличается от главного важными, но техническими изменениями.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что нового в законопроекте

По словам одного из соавторов законопроекта Ярослава Железняка, документ отличается от главного важными, но техническими изменениями. Именно он и будет принят в ближайшие пленарные заседания.

Этот закон касается Сенс Банка, контрольный пакет акций которого контролируется подсанкционными россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Благодаря этому закону, НБУ получит рычаги влияния на банки, которые или владельцы существенного участия в которых являются лицами, к которым применены санкции. Подсанкционным лицам будет запрещено приобретать и/или увеличивать существенное участие в банках.

НБУ сможет применять меры влияния к банку, если к нему или владельцу существенного участия в нем применены санкции (при условии, что такие обстоятельства представляют угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка и/или стабильности банковской системы из-за лишения/ограничения права лица, к которому применено блокируя санкции, распоряжаться активами).

Во время военного положения НБУ будет обязан отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, не определенные НБУ как системно важные, а также выводить с рынка системно важный банк, если он или владелец существенного участия в нем находится под санкциями.

НБУ сможет выводить системно важный банк с рынка даже в случае отсутствия у него признаков неплатежеспособности, если в банк или к владельцу существенного участия в нем введены блокирующие санкции.

Государство сможет принять участие в выводе системного банка с рынка путем его национализации.

Напомним

Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию владельцев существенного участия в АО «Сенс Банк» — ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited.

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
3 апреля 2023, 12:51
#
Железняк это не тот *** из пинчуковского «голоса»? Так это пинчуку надо и его шайке.
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0
bonv
bonv
3 апреля 2023, 13:05
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«новими законопроєктами» і живемо.
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0
Сергій Т
Сергій Т
3 апреля 2023, 13:31
#
Чому так довго триває процес? Невже так складно скрутити шию ворожій Альфі?
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
3 апреля 2023, 14:04
#
Складно, бо це системний банк
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