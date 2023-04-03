С 1 апреля вступил в силу закон (законопроект № 4366) «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.
С 1 апреля платить налоги и коммуналку можно электронными деньгами
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Электронные кошельки
Документ предусматривает, что счета электронных кошельков, где хранятся электронные деньги, приравниваются к счетам банков.
Также электронными деньгами можно будет платить налоги и платить за коммунальные услуги (при условии, что поставщик услуг будет готов принять такой платеж).
На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.
Напомним
Законопроект № 4366 был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2020 года. 16 августа 2022 этот проект закона был принят в первом чтении, а 12 января 2023 — в целом.
Электронные деньги (не путать с криптовалютами) — это единицы стоимости, специальные записи, хранящиеся на электронном носителе, и в обмен на которые могут предоставляться товары или услуги.
То есть это денежное обязательство юридического лица (банка), выпускающего такие деньги. Сохраняются электронные деньги в специальных электронных кошельках.
Право выпускать электронные деньги в Украине имеют шесть банков:
- Sense Bank (электронные деньги Alfa Money, а платежные системы, через которые производятся операции с ними — MasterCard и Visa);
- МТБ Банк (электронные деньги XPay, а платежные системы, через которые производятся операции с ними — MasterCard и Visa);
- Таскомбанк (электронные деньги «Макси»);
- Райффайзен Банк (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежные системы MasterCard и Visa);
- Банк «Восток» (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежную систему «Простір»);
- Укргазбанк (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежную систему «Простір»).
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