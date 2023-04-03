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3 апреля 2023, 10:42 Читати українською

С 1 апреля платить налоги и коммуналку можно электронными деньгами

С 1 апреля вступил в силу закон (законопроект № 4366) «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.

С 1 апреля вступил в силу закон (законопроект № 4366) «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о платежных услугах», предусматривающий легализацию в Украине расчетов электронными деньгами.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЭлектронные кошелькиДокумент предусматривает, что счета электронных кошельков, где хранятся электронные деньги, приравниваются к счетам банков.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Электронные кошельки

Документ предусматривает, что счета электронных кошельков, где хранятся электронные деньги, приравниваются к счетам банков.

Также электронными деньгами можно будет платить налоги и платить за коммунальные услуги (при условии, что поставщик услуг будет готов принять такой платеж).

На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.

Напомним

Законопроект № 4366 был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2020 года. 16 августа 2022 этот проект закона был принят в первом чтении, а 12 января 2023 — в целом.

Электронные деньги (не путать с криптовалютами) — это единицы стоимости, специальные записи, хранящиеся на электронном носителе, и в обмен на которые могут предоставляться товары или услуги.

То есть это денежное обязательство юридического лица (банка), выпускающего такие деньги. Сохраняются электронные деньги в специальных электронных кошельках.

Право выпускать электронные деньги в Украине имеют шесть банков:

  • Sense Bank (электронные деньги Alfa Money, а платежные системы, через которые производятся операции с ними — MasterCard и Visa);
  • МТБ Банк (электронные деньги XPay, а платежные системы, через которые производятся операции с ними — MasterCard и Visa);
  • Таскомбанк (электронные деньги «Макси»);
  • Райффайзен Банк (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежные системы MasterCard и Visa);
  • Банк «Восток» (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежную систему «Простір»);
  • Укргазбанк (сделки с электронными деньгами осуществляются через платежную систему «Простір»).
Источник: Минфин
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