С 1 апреля платить налоги и коммуналку можно электронными деньгами

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Электронные кошельки

Документ предусматривает, что счета электронных кошельков, где хранятся электронные деньги, приравниваются к счетам банков.

Также электронными деньгами можно будет платить налоги и платить за коммунальные услуги (при условии, что поставщик услуг будет готов принять такой платеж).

На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, поэтому вышеприведенные нормы начнут действовать после отмены военного положения.

Напомним

Законопроект № 4366 был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2020 года. 16 августа 2022 этот проект закона был принят в первом чтении, а 12 января 2023 — в целом.

Электронные деньги (не путать с криптовалютами) — это единицы стоимости, специальные записи, хранящиеся на электронном носителе, и в обмен на которые могут предоставляться товары или услуги.

То есть это денежное обязательство юридического лица (банка), выпускающего такие деньги. Сохраняются электронные деньги в специальных электронных кошельках.

Право выпускать электронные деньги в Украине имеют шесть банков: