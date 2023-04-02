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2 апреля 2023, 11:33 Читати українською

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году — Южанина

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году. Об этом написала в телеграм-канале бывшая глава Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые аналитики ожидают роста ВВП Украины в 2023 году.
Фото: glavcom.ua

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Ожидание аналитиков

По ее словам, наиболее оптимистичный прогноз роста ВВП в 5,5% ожидает Sense Bank, худший показатель снижения ВВП — от Oxford Economics -4,6%.

«Министерство экономики Украины пересмотрело макропрогноз на 2023 год, ухудшив прогноз роста ВВП с 3,2% до 1%, прежде всего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, а будут продолжаться „почти целый год“», — отметила Южанина.

По словам Южаниной, аналитики ICU ожидают низкого экономического роста в Украине в 2023 году, что связано в первую очередь с такими факторами как интенсивность войны, доступность зернового коридора и рисками повреждения энергетической инфраструктуры.

Ожидается, что ВВП Украины может вырасти на 2%, а реальный ВВП будет на уровне 70−72% к 2022 году.

Аналитики объясняют такой разброс оценок дефицитом данных со стороны Госстата.

Что мешает восстановлению

Южанина отмечает, что ключевыми препятствиями для восстановления в 2023 году низкая устойчивость энергетической инфраструктуры в связи с попытками России разрушить ее ключевые элементы.

«Также одним из вызовов является снижение производства сельскохозяйственной продукции вследствие проблем с финансированием и низких цен на продукцию. Это может привести к снижению посевных площадей и объемам использования удобрений, что в свою очередь может уменьшить урожай зерновых и масличных на 15−20%», — написала она.

Подытоживая, Южанина отметила, что ввиду этих факторов риски восстановления украинской экономики в 2023 году остаются высокими и требуют немедленного принятия надлежащих мер по укреплению энергетической инфраструктуры и поддержки сельского хозяйства и других критических отраслей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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