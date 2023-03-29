НБУ взялся за чистоту рядов: Польских акционеров Идея Банка лишили права голоса

Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка . Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял 27 марта.

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Без права голоса

Нацбанк лишил права голоса польского Getin Holding, которому прямо принадлежит 100% уставного капитала АО «Идея Банк», а также гражданина Польши Лешека Чарнецки, которому косвенно принадлежат 44,98% уставного капитала Идея Банка.

Мера влияния в виде временного лишения права голоса владельцев акций банка применена к устранению нарушения, по сути которого Нацбанк не уточняет.

Предыстория

Ранее СМИ сообщали, что владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецки обвиняют в обмане клиентов — мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

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По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки. При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.