Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял 27 марта.
НБУ взялся за чистоту рядов: Польских акционеров Идея Банка лишили права голоса
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Без права голоса
Нацбанк лишил права голоса польского Getin Holding, которому прямо принадлежит 100% уставного капитала АО «Идея Банк», а также гражданина Польши Лешека Чарнецки, которому косвенно принадлежат 44,98% уставного капитала Идея Банка.
Мера влияния в виде временного лишения права голоса владельцев акций банка применена к устранению нарушения, по сути которого Нацбанк не уточняет.
Предыстория
Ранее СМИ сообщали, что владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецки обвиняют в обмане клиентов — мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.
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По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки. При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Комментарии - 6
Нового нечего нет! Ну, а румыны из-за транзита и не такое придумывают, у них на венгерской границе полный «треш».
Ты еше не знаешь какие приколы были при Нефедове!