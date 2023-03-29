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29 марта 2023, 15:29 Читати українською

НБУ взялся за чистоту рядов: Польских акционеров Идея Банка лишили права голоса

Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял 27 марта.

Нацбанк Украины временно лишил права голоса акционеров Идея Банка.

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Без права голоса

Нацбанк лишил права голоса польского Getin Holding, которому прямо принадлежит 100% уставного капитала АО «Идея Банк», а также гражданина Польши Лешека Чарнецки, которому косвенно принадлежат 44,98% уставного капитала Идея Банка.

Мера влияния в виде временного лишения права голоса владельцев акций банка применена к устранению нарушения, по сути которого Нацбанк не уточняет.

Предыстория

Ранее СМИ сообщали, что владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецки обвиняют в обмане клиентов — мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

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По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки. При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 15:40
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#нампишут❗️Хочу рассказать о коррупционной схеме в Одесской области. Как все наверное знают,что на границе Украина — Румыния огромные очередя из фур,неделя- две. Наша «доблестная» полиция НЕ растерялась! Начала собирать группы машин и проводить их без очереди. Услуга эта конечно не бесплатная. Как говорят сами эти водителя 100−150$ с одной машины, а их бывает 25−30 машин за раз. Никаких сопроводительных документов у полиции конечно же нет. 📍Происходит это всё на переходе Орловка — Искача.
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+55
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2023, 15:53
#
И чем может помочь форум Минфина…
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0
yarg
yarg
29 марта 2023, 16:11
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А посочувствовать ? это таки максимальная зрада , которую нашел артем за 29.03.2023
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2023, 16:28
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Он взрослый мальчик - переживёт…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 20:15
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Тут много удаляют. Текст не мой,это тупо паста с телеги.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 марта 2023, 16:45
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И что? эта схема стара как мир. На всех наших таможнях анологичная «балалайка». Даже поляки пробовали подобную историю только с частниками — нет «паперки» экспортной наклодной езжай в «ВАБЕКС 24»., плати 12 или 48 евро за копию накладной которая в эл виде висит на терминале и будет тебе счастье, не хочешь — езжай на «тир» бери талончик и жди очереди ну так двое или трое суток.
Нового нечего нет! Ну, а румыны из-за транзита и не такое придумывают, у них на венгерской границе полный «треш».
Ты еше не знаешь какие приколы были при Нефедове!
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