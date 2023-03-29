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29 марта 2023, 14:03 Читати українською

Когда в Украине начнется серийное производство ударных беспилотников

Сколько времени потребуется для начала серийного производства качественного отечественного ударного дрона, сколько дронов-камикадзе станут на боевую стражу в 2023 году, ЭП рассказала Надежда Омельченко, СЕО компании MILITECH. «Минфин» выбрал главное.

Уже в этом году Украина получит собственное производство надежных, точных и эффективных ударных БПЛА.

К началу 2023 года Россия использовала против Украины около 660 дронов-камикадзе Shahed-136/131, более 500 из которых успешно уничтожили ВСУ.

В январе-марте 2023 года, несмотря на очень низкую эффективность этих дронов, атаки с их помощью продолжались на всей территории Украины. Может ли Украина нанести симметричный ответ собственным БПЛА по вооруженным группировкам, аэродромам, местам запусков баллистических ракет и дронов-камикадзе, размещенным на временно неподконтрольной территории на расстоянии до 2 тыс км?

Да, может, поскольку уже владеет технологиями собственного производства ударных дронов-камикадзе тактического, оперативного и стратегического уровней.

Кто в Украине уже создает БПЛА

Национальный авиационный университет стал одним из первых учреждений в Украине, которые привлекли внимание к современным проблемам развития беспилотных авиационных систем (БАС) гражданского и военного назначений.

Основные преимущества в создании беспилотных воздушных судов украинской разработки и производства — обеспечение высоких технических характеристик, относительно низкая стоимость, многофункциональность и многовариантность, интеграция БПЛА во временные информационные сети в районах применения.

НАУ создал ряд экспериментальных БАС на базе различных типов беспилотников, оснащенных средствами выявления и распознавания объектов и других составляющих, в зависимости от задач, нанотехническим оборудованием с управлением на основе новейших информационных технологий и методов многопоточной обработки оперативной информации.

У нас прошли лётные испытания беспилотников, разработанных для решения широкого спектра задач гражданского и военного назначения, а также проектов беспилотного летающего крыла ударного типа с полезной нагрузкой до 100 кг, временем полета до месяца и большой рабочей высотой.

Военные части и подразделения сил обороны широко используют БПЛА разведывательного типа. Как правило, это квадрокоптеры и мультикоптеры, большинство из которых производятся в Китае и других странах, то есть это импортная продукция.

Обеспечение нею боевых подразделений упростилось благодаря подписанному Президентом 22 февраля 2023 Закону № 2906-ІХ. В то же время, более 70 украинских компаний заявили о готовности производить разведывательные БПЛА.

Для аэроразведки защитники широко используют «свадебные», картографические и аграрные дроны. Некоторые модели можно переделать на ударные с системами сброса, однако больше всего военные нуждаются в ударных БПЛА и дронах-камикадзе.

На вооружении ВСУ с 2014 года стоят дроны-разведчики украинского производства с дальностью полета 50−70 км. Это БПЛА PD-1 и «Аист». Однако их очень мало, и одной из стратегических задач является быстрое масштабирование объемов производства.

Ударные дроны третьего класса турецкой разработки Bayraktar, производство которых планируется начать в Украине, тоже хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях в 2022 году. Тем не менее, мировыми лидерами в области производства всех типов БПЛА являются Израиль и США, технологии которых еще мало используются для защиты Украины.

Собственное мощное производство оперативных и стратегических БПЛА, особенно ударного типа, не только возможно, но и является стратегически важным для Украины.

Лучше, чем Shahed

Когда наши инженеры выяснили, как устроены дроны-камикадзе Shahed, они были шокированы этими иранскими технологиями, точнее — их отсутствием.

Иранцы за российские деньги разобрали старый израильский дрон, максимально упростили в нем всю электронику и конструкцию, оставив ГЛОНАСС и фюзеляж, навесили максимально возможную боевую часть и законтрактовали почти полторы тысячи штук для террористических атак по мирным городам Украины.

Мы называем «шахеда» оружием террористов, потому что это неуправляемый дрон-камикадзе. У него нет связи с оператором, нейросети для оценки цели (военная/гражданская) и функции самоуничтожения, и он может ошибиться на несколько метров.

Наш первый «мозговой штурм» происходил так. Мы должны в максимально сжатые сроки разработать для наших защитников ударный БПЛА многоразового использования или дрон-камикадзе с интеллектуальным управлением, криптографически защищенными каналами управления, передачи информации и ПО на борту.

Сколько дронов-камикадзе изготовим в 2023 году

За четыре-шесть месяцев должны запатентовать эти БПЛА, ежегодно производить по 200−250 единиц каждого вида и передавать их на вооружение ВСУ.

По нашим данным, украинские инженеры, при поддержке научно-технических центров Украины, успешно выполнили эти задачи. Завершаются лётные испытания нескольких моделей ударных дронов с переходом к разработке стратегических БПЛА.

Чего хотят инвесторы в разработке дронов

Производство гражданских и военных БПЛА конструкторскими бюро — это не только реализация высокого научно-технического потенциала Украины в области ВПК и авиастроения, но и мощная составляющая украинского ВВП в будущем.

Финансируя стартапы по разработке дронов, частный инвестор выдвигает требование, чтобы использованные технологии отвечали жестким национальным стандартам в сфере КЗИ, легко модифицировались для различных военных и гражданских задач, отвечали стандартам НАТО для возможного экспорта в целях защиты стран блока.

Итак, Украина в 2023 году получит не только собственное производство надежных, точных и эффективных ударных БПЛА и технологическое превосходство над врагом, но и мощный драйвер развития экономики после победы. Украинские инженеры готовы симметрично ответить на каждую террористическую атаку «страны 404» на земле, в воздухе и на море.

Источник: Минфин
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