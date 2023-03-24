Банкопад будет набирать обороты: как отреагирует ФРС

Безусловно, главным событием на прошлой неделе было заседание ФРС, и проходило оно на фоне драматических событий в банковском секторе. У них есть хорошие шансы стать не просто мгновенной неприятностью, а началом «чего-то большего». Почему банковский кризис может усугубиться и как на него реагирует регулятор, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

ФРС на распутье

На самом деле, финансовая неделя началась еще в воскресенье, когда было принято решение о покупке швейцарского гиганта Credit Swiss его давним конкурентом UBS. Все произошло не от хорошей жизни, банк почти банкрот с историей более полутора веков — нужно было спасать, чтобы не допустить дальнейшего «заражения» банковской системы. Кто-то назвал произошедшее поглощением, кто-то слиянием, а самые честные и откровенные — «женитьбой под дулом пистолета».

Но лучше такая женитьба, чем крупная банковская катастрофа. И, наверное, были правы те эксперты, которые отдали должное авторам, организаторам и исполнителям проекта по покупке одного из крупнейших банков в мире, на осуществление которого понадобилось всего три дня.

Конечно, были и пострадавшие: цена покупки акций оказалась на две трети ниже, чем при закрытии торгов накануне продаж, а владельцы так называемых AT1 облигаций, выпущенных банком на $18 миллиардов, вообще остались ни с чем, долг был списан. Но все равно — это лучше, чем масштабная глобальная катастрофа в банковской сфере.

Как видите, руководителям ФРС было о чем подумать, когда они собрались на очередное заседание во вторник, чтобы попытаться найти тот единственный путь, который позволяет пройти между Сциллой инфляции и Харибдой банковского кризиса с наименьшими потерями. Сделать это полностью невредимым точно не удастся, ведь потери среди банков уже есть, и немалые, и вся эта история еще очень далека от завершения.

Решение, в конце концов принятое центральным банком США, совпало с ожиданиями рынка: ставку повысили на 25 б.п. Мог ли ФРС оставить все как было, не повышая, чтобы облегчить жизнь американским банкам, страдающим стремительным повышением стоимости денег? Мог, и тем самым официально признал бы, что в банковском секторе есть проблемы, что, в свою очередь, еще больше испугало бы банки, их клиентов и финансовые рынки в целом, и могло бы привести к очень досадным последствиям.

Был ли шанс повысить ставку на 50 б.п., как намекал Пауэлл еще две недели назад? Был, но это стало бы большим шоком для банковской системы, и последствия могли бы быть непредсказуемыми. ФРС выбрал умеренность и пошел в ногу с рынком, продемонстрировав последовательность в борьбе с инфляцией и не наделав быстрой беды в финансовой индустрии.

Также нужно сказать, что в этот раз Пауэлл немного смягчил риторику, изменив заявления о намерениях «продолжать повышение ставки», которые звучали после прошлого заседания, на более умеренные фразы о том, что «дополнительные меры, предусматривающие более жесткую монетарную политику, могут быть оправданы». О снижении ставки в этом году ФРС речи не ведет, но очень вероятно, что в итоге намерения разойдутся с реальностью.

Очень похоже, что нынешний цикл повышения ставки подходит к концу, а с ним начнется путь в обратном направлении. Именно так считают рынки, прогнозируя уже три понижения ставки в этом году. Это именно то, чего все давно ждут, но принесет ли это радость и веселье инвесторам?

Если обратиться к историческим примерам, то за последние полвека, каждый раз, когда ФРС разворачивался в сторону снижения, завершая цикл, рынок акций терял от 27% до 58%. Собственно, ничего удивительного, ведь разворот, как правило, начинается после того, как ФРС видит, что зашел слишком далеко, в экономике что-то «сломалось» и ситуацию нужно исправлять, вливая деньги в систему.

Так было всегда и нет веских причин думать, что в этот раз будет иначе, ведь три региональных банка уже «сломались», а на подходе есть еще несколько проблемных кандидатов.

Проблемы банков не решены

История с банками продолжается, и, вдобавок к решению ФРС о дальнейшей судьбе монетарной политики, именно она стала одним из главных катализаторов рыночных взлетов и падений на этой неделе.

Интересно было наблюдать, как положительно рынок принял решение ФРС и слова Пауэлла о том, что банковская система является надежной и выдержит давление. Индексы поползли вверх и все зазеленело, пока на сцену не вышла Министр финансов Йеллен с заявлением о том, что Минфин «не собирается гарантировать депозиты во всех банках одновременно», отрицая то, что говорила накануне, обещая мощную поддержку банкам. Рынки огорчились и покраснели.

Госпожа Йеллен похоже поняла, что сказала что-то не то, и на следующий день «развернулась» снова, заверив рынок, что «масштабные меры, которые помогут обеспечить надежность депозитов, уже осуществлены» и «дополнительные инструменты, чтобы воспрепятствовать распространению проблем в банковской индустрии, могут быть задействованы».

Интересно, что последние заявления госпожи Йеллен являются подтверждением того, что проблемы никуда не исчезли, и это, собственно, в определенной степени противоречит тому, что сказал Пауэлл. Как-то не так хорошо, когда позиции ФРС и Министерства финансов и публичные заявления их руководителей противоречат друг другу. Кому же теперь верить?

Верьте истории и своему собственному анализу. Как-то непохоже, чтобы кризис в банковской сфере уже закончился. Слишком маленькая жертва, чтобы начать новый цикл! По данным The Wall Street Journal, почти две сотни региональных американских банков испытывают проблемы, похожие на возникшие у первых жертв, и не все из них смогут пережить этот год.

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Если учесть, что инфляция еще не преодолена, экономика приближается к рецессии, финансовые результаты компаний ухудшаются, а массовые увольнения продолжаются, то вряд ли это можно считать хорошими предпосылками для начала bull market уже в ближайшее время. Скорее всего, впереди, в этом году нас ждет достаточно болезненный и турбулентный период, а вот уже потом, очень надеюсь, вверх! Собственно, история только повторяется, и я не вижу никаких причин думать, что в этот раз будет иначе.