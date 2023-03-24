Если в начале 2020 года в Украине было зарегистрировано 64 негосударственных пенсионных фонда, то на сегодня осталось 55. Как война повлияла на НПФы, «Минфину» рассказал Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.
Негосударственные пенсионные фонды: кто предлагает наибольшую доходность во время войны
В начале года львиная часть инструментов НПФ состояла из инструментов с фиксированной доходностью. По данным Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ), доля
- депозитов составляла 33,3%,
- валютных и гривневых ОВГЗ — 47,8%,
- корпоративных облигаций — 9,8% и
- облигаций местных советов — 2,9%.
Но даже консервативные инструменты в условиях войны стали инструментами повышенного риска.
НПФ в 2022 году столкнулись с большими вызовами:
- Инфляция в Украине — 26.6%,
- девальвация гривны к американскому доллару — 34%,
- рост учетной ставки НБУ в 2,5 раза: с 10% до 25%,
- прекращение работы тысяч украинских предприятий
- вдобавок, ведущий индекс S&P 500 потерял 19,4%, а NASDAQ — 33,1%.
Как все происходило
В первый день войны Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение остановить обращение ценных бумаг и любых операций с активами НПФ. Это, по мнению регулятора, должно было стабилизировать ситуацию от негативных последствий.
Уже через две недели НПФ обратились к регулятору с вопросом необходимости возобновления их работы. Фонды должны были осуществлять выплаты участникам и не потерять доверие населения.
Регулятор внял предложениям и постепенно отменил ограничения на взносы, выплаты и операции с активами. Последними, в августе прошлого года, были отменены ограничения на обращение ценных бумаг, что повлекло за собой рост ставок доходности с ОВГЗ почти до 20% годовых, и, соответственно, уменьшение их стоимости в портфелях НПФ и также «съело» часть активов НПФ.
Несмотря на рост учетной ставки НБУ и доходности по ОВГЗ, депозиты банков за год почти не претерпели изменений. Средняя ставка по депозитам на 12 месяцев на начало года составляла 9%, а к концу выросла на 3,7% до 12,7%.
В отличие от предыдущего кризиса, банки выдержали волну клиентских обращений и даже в условиях обесточивания обеспечили возможность работы отделений с помощью альтернативных источников генерации электроэнергии. В свою очередь взвешенная кредитная политика НПФ обеспечила отсутствие дефолтных банков в портфелях НПФ.
Отношение заемщиков, эмитентов корпоративных облигаций к выполнению своих обязательств стало впоследствии более ответственным. Несмотря на кризисные условия работы, многие компании поддерживали постоянную коммуникацию и прозрачность своей деятельности.
В полном объеме были погашены выпуски муниципальных облигаций Харькова и Львова, а компании Укрпошта, Нова Пошта, РУШ, Альфа-Лизинг, Манівео ,
В конце года НКЦБФР приняла решение об отчуждении в пользу государства ценных бумаг ряда компаний:
- «Укрнафта»
- «Укртатнафта»,
- «Мотор Сич»,
- «АвтоКрАЗ»,
- «Запорожтрансформатор».
Из этого перечня акции «Мотор Сичи» и «Укнафти» были в активах 23 из 57 НПФ. То есть 40% всех НПФ в администрировании членов УАИБ, на общую сумму 10,9 млн грн. В нескольких фондах доля акций «Укрнафти» достигала 12% общих активов фонда.
Фактически со счетов пенсионных фондов исчезла часть активов, и перспектива их возврата или возмещения их стоимости оставалась сомнительной.
В условиях отсутствия предусмотренных законодательством необходимых актов и оценки на дату отчуждения, компании должны были оценить обязательства государства в ноль, что привело к потерям участников фондов и негативному влиянию на показатели доходности. УАИБ обратилась к регулятору по корректному учету таких обязательств в активах фондов.
Как НПФ изменились за год
Несмотря на разрушительную силу таких негативных факторов как рост инфляции и учетной ставки, прекращение работы украинских предприятий и обесценивание их долговых обязательств, выезд работников из зоны боевых действий и за пределы Украины, блэкауты и ограничение доступа к инфраструктуре, индустрия негосударственного пенсионного обеспечения продемонстрировала способность работы даже при таких неблагоприятных условиях.
- По итогам года активы системы негосударственного пенсионного обеспечения выросли на 263,2 млн. (6,8%) до 4,14 млрд. гривен.
- 34 негосударственных пенсионных фонда достигли показателей положительной доходности, а 23 продемонстрировали отрицательную.
- 8 фондов превысили среднегодовой показатель доходности по 12 месячным депозитам (9,75%), но ни один не превысил инфляцию.
Учитывая долгосрочный характер накоплений имеет смысл проанализировать результаты деятельности на долгосрочном интервале 3−5−10 лет.
За последний год ситуация среди лидеров почти не изменилась. Среди крупнейших активов открытых фондов лучшие результаты продемонстрировали фонды Соціальна Перспектива, Приватфонд, Династія, Емерит-Україна та Золота Осінь.
За последние 3, 5 и 10 лет в пятерке лидеров также ОТП Пенсія.
За три года высокую доходность продемонстрировал Приватфонд, на интервалах 5 и 10 лет, обгоняя инфляцию — НФП Династія.
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