Негосударственные пенсионные фонды: кто предлагает наибольшую доходность во время войны

Если в начале 2020 года в Украине было зарегистрировано 64 негосударственных пенсионных фонда, то на сегодня осталось 55. Как война повлияла на НПФы, «Минфину» рассказал Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

В начале года львиная часть инструментов НПФ состояла из инструментов с фиксированной доходностью. По данным Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ), доля

депозитов составляла 33,3%,

валютных и гривневых ОВГЗ — 47,8%,

корпоративных облигаций — 9,8% и

облигаций местных советов — 2,9%.

Но даже консервативные инструменты в условиях войны стали инструментами повышенного риска.

НПФ в 2022 году столкнулись с большими вызовами:

Инфляция в Украине — 26.6%,

девальвация гривны к американскому доллару — 34%,

рост учетной ставки НБУ в 2,5 раза: с 10% до 25%,

прекращение работы тысяч украинских предприятий

вдобавок, ведущий индекс S&P 500 потерял 19,4%, а NASDAQ — 33,1%.

Как все происходило

В первый день войны Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение остановить обращение ценных бумаг и любых операций с активами НПФ. Это, по мнению регулятора, должно было стабилизировать ситуацию от негативных последствий.

Уже через две недели НПФ обратились к регулятору с вопросом необходимости возобновления их работы. Фонды должны были осуществлять выплаты участникам и не потерять доверие населения.

Регулятор внял предложениям и постепенно отменил ограничения на взносы, выплаты и операции с активами. Последними, в августе прошлого года, были отменены ограничения на обращение ценных бумаг, что повлекло за собой рост ставок доходности с ОВГЗ почти до 20% годовых, и, соответственно, уменьшение их стоимости в портфелях НПФ и также «съело» часть активов НПФ.

Несмотря на рост учетной ставки НБУ и доходности по ОВГЗ, депозиты банков за год почти не претерпели изменений. Средняя ставка по депозитам на 12 месяцев на начало года составляла 9%, а к концу выросла на 3,7% до 12,7%.

В отличие от предыдущего кризиса, банки выдержали волну клиентских обращений и даже в условиях обесточивания обеспечили возможность работы отделений с помощью альтернативных источников генерации электроэнергии. В свою очередь взвешенная кредитная политика НПФ обеспечила отсутствие дефолтных банков в портфелях НПФ.

Отношение заемщиков, эмитентов корпоративных облигаций к выполнению своих обязательств стало впоследствии более ответственным. Несмотря на кризисные условия работы, многие компании поддерживали постоянную коммуникацию и прозрачность своей деятельности.

В полном объеме были погашены выпуски муниципальных облигаций Харькова и Львова, а компании Укрпошта, Нова Пошта, РУШ, Альфа-Лизинг, Манівео , С С Лоан также произвели погашение или полный выкуп своих облигаций.

В конце года НКЦБФР приняла решение об отчуждении в пользу государства ценных бумаг ряда компаний:

«Укрнафта»

«Укртатнафта»,

«Мотор Сич»,

«АвтоКрАЗ»,

«Запорожтрансформатор».

Из этого перечня акции «Мотор Сичи» и «Укнафти» были в активах 23 из 57 НПФ. То есть 40% всех НПФ в администрировании членов УАИБ, на общую сумму 10,9 млн грн. В нескольких фондах доля акций «Укрнафти» достигала 12% общих активов фонда.

Фактически со счетов пенсионных фондов исчезла часть активов, и перспектива их возврата или возмещения их стоимости оставалась сомнительной.

В условиях отсутствия предусмотренных законодательством необходимых актов и оценки на дату отчуждения, компании должны были оценить обязательства государства в ноль, что привело к потерям участников фондов и негативному влиянию на показатели доходности. УАИБ обратилась к регулятору по корректному учету таких обязательств в активах фондов.

Как НПФ изменились за год

Несмотря на разрушительную силу таких негативных факторов как рост инфляции и учетной ставки, прекращение работы украинских предприятий и обесценивание их долговых обязательств, выезд работников из зоны боевых действий и за пределы Украины, блэкауты и ограничение доступа к инфраструктуре, индустрия негосударственного пенсионного обеспечения продемонстрировала способность работы даже при таких неблагоприятных условиях.

По итогам года активы системы негосударственного пенсионного обеспечения выросли на 263,2 млн. (6,8%) до 4,14 млрд. гривен.

34 негосударственных пенсионных фонда достигли показателей положительной доходности, а 23 продемонстрировали отрицательную.

8 фондов превысили среднегодовой показатель доходности по 12 месячным депозитам (9,75%), но ни один не превысил инфляцию.

Учитывая долгосрочный характер накоплений имеет смысл проанализировать результаты деятельности на долгосрочном интервале 3−5−10 лет.

За последний год ситуация среди лидеров почти не изменилась. Среди крупнейших активов открытых фондов лучшие результаты продемонстрировали фонды Соціальна Перспектива, Приватфонд, Династія, Емерит-Україна та Золота Осінь.

За последние 3, 5 и 10 лет в пятерке лидеров также ОТП Пенсія.

За три года высокую доходность продемонстрировал Приватфонд, на интервалах 5 и 10 лет, обгоняя инфляцию — НФП Династія.