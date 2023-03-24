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24 марта 2023, 8:43 Читати українською

Негосударственные пенсионные фонды: кто предлагает наибольшую доходность во время войны

Если в начале 2020 года в Украине было зарегистрировано 64 негосударственных пенсионных фонда, то на сегодня осталось 55. Как война повлияла на НПФы, «Минфину» рассказал Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

Якщо на початку 2020 року в Україні було зареєстровано 64 недержавних пенсійних фонди, то станом на сьогодні залишилось 55.

В начале года львиная часть инструментов НПФ состояла из инструментов с фиксированной доходностью. По данным Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ), доля

  • депозитов составляла 33,3%,
  • валютных и гривневых ОВГЗ — 47,8%,
  • корпоративных облигаций — 9,8% и
  • облигаций местных советов — 2,9%.

Но даже консервативные инструменты в условиях войны стали инструментами повышенного риска.

НПФ в 2022 году столкнулись с большими вызовами:

  • Инфляция в Украине — 26.6%,
  • девальвация гривны к американскому доллару — 34%,
  • рост учетной ставки НБУ в 2,5 раза: с 10% до 25%,
  • прекращение работы тысяч украинских предприятий
  • вдобавок, ведущий индекс S&P 500 потерял 19,4%, а NASDAQ — 33,1%.

Как все происходило

В первый день войны Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение остановить обращение ценных бумаг и любых операций с активами НПФ. Это, по мнению регулятора, должно было стабилизировать ситуацию от негативных последствий.

Уже через две недели НПФ обратились к регулятору с вопросом необходимости возобновления их работы. Фонды должны были осуществлять выплаты участникам и не потерять доверие населения.

Регулятор внял предложениям и постепенно отменил ограничения на взносы, выплаты и операции с активами. Последними, в августе прошлого года, были отменены ограничения на обращение ценных бумаг, что повлекло за собой рост ставок доходности с ОВГЗ почти до 20% годовых, и, соответственно, уменьшение их стоимости в портфелях НПФ и также «съело» часть активов НПФ.

Несмотря на рост учетной ставки НБУ и доходности по ОВГЗ, депозиты банков за год почти не претерпели изменений. Средняя ставка по депозитам на 12 месяцев на начало года составляла 9%, а к концу выросла на 3,7% до 12,7%.

В отличие от предыдущего кризиса, банки выдержали волну клиентских обращений и даже в условиях обесточивания обеспечили возможность работы отделений с помощью альтернативных источников генерации электроэнергии. В свою очередь взвешенная кредитная политика НПФ обеспечила отсутствие дефолтных банков в портфелях НПФ.

Отношение заемщиков, эмитентов корпоративных облигаций к выполнению своих обязательств стало впоследствии более ответственным. Несмотря на кризисные условия работы, многие компании поддерживали постоянную коммуникацию и прозрачность своей деятельности.

В полном объеме были погашены выпуски муниципальных облигаций Харькова и Львова, а компании Укрпошта, Нова Пошта, РУШ, Альфа-Лизинг, Манівео , С С Лоан также произвели погашение или полный выкуп своих облигаций.

В конце года НКЦБФР приняла решение об отчуждении в пользу государства ценных бумаг ряда компаний:

  • «Укрнафта»
  • «Укртатнафта»,
  • «Мотор Сич»,
  • «АвтоКрАЗ»,
  • «Запорожтрансформатор».

Из этого перечня акции «Мотор Сичи» и «Укнафти» были в активах 23 из 57 НПФ. То есть 40% всех НПФ в администрировании членов УАИБ, на общую сумму 10,9 млн грн. В нескольких фондах доля акций «Укрнафти» достигала 12% общих активов фонда.

Фактически со счетов пенсионных фондов исчезла часть активов, и перспектива их возврата или возмещения их стоимости оставалась сомнительной.

В условиях отсутствия предусмотренных законодательством необходимых актов и оценки на дату отчуждения, компании должны были оценить обязательства государства в ноль, что привело к потерям участников фондов и негативному влиянию на показатели доходности. УАИБ обратилась к регулятору по корректному учету таких обязательств в активах фондов.

Как НПФ изменились за год

Несмотря на разрушительную силу таких негативных факторов как рост инфляции и учетной ставки, прекращение работы украинских предприятий и обесценивание их долговых обязательств, выезд работников из зоны боевых действий и за пределы Украины, блэкауты и ограничение доступа к инфраструктуре, индустрия негосударственного пенсионного обеспечения продемонстрировала способность работы даже при таких неблагоприятных условиях.

  • По итогам года активы системы негосударственного пенсионного обеспечения выросли на 263,2 млн. (6,8%) до 4,14 млрд. гривен.
  • 34 негосударственных пенсионных фонда достигли показателей положительной доходности, а 23 продемонстрировали отрицательную.
  • 8 фондов превысили среднегодовой показатель доходности по 12 месячным депозитам (9,75%), но ни один не превысил инфляцию.

Учитывая долгосрочный характер накоплений имеет смысл проанализировать результаты деятельности на долгосрочном интервале 3−5−10 лет.

За последний год ситуация среди лидеров почти не изменилась. Среди крупнейших активов открытых фондов лучшие результаты продемонстрировали фонды Соціальна Перспектива, Приватфонд, Династія, Емерит-Україна та Золота Осінь.

За последние 3, 5 и 10 лет в пятерке лидеров также ОТП Пенсія.

За три года высокую доходность продемонстрировал Приватфонд, на интервалах 5 и 10 лет, обгоняя инфляцию — НФП Династія.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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xo4y xo4y
xo4y xo4y
24 марта 2023, 10:44
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Хотелось бы увидеть более детальную статью. Я являюсь участником Отп пенсия и не понимаю почему так доходность упала. Основная структура фонда это государственные ценные бумаги и депозиты. Да, были акции Укранфты вроде, но их доля была маленькая. Я не думаю, что так повлияло на доходность.
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