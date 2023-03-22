ФРС повысила ставку на 0,25%. Как отреагировал рынок

Ставка выросла

Решение ФРС повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка. Вероятность этого события по состоянию на 22 марта оценивалась в 86,4%, согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне трейдеры оценивали в 13,6%, а вариант повышения на 50 б.п. рынок не рассматривал.