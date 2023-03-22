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22 марта 2023, 21:08 Читати українською

ФРС повысила ставку на 0,25%. Как отреагировал рынок

ФРС США по итогам двухдневного заседания 21 — 22 марта повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,5−4,75% до 4,75−5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

ФРС США по итогам двухдневного заседания 21 — 22 марта повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,5−4,75% до 4,75−5% годовых.
Фото: depositphotos

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Ставка выросла

Решение ФРС повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка. Вероятность этого события по состоянию на 22 марта оценивалась в 86,4%, согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.

Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне трейдеры оценивали в 13,6%, а вариант повышения на 50 б.п. рынок не рассматривал.

По итогам следующего заседания в мае рынок с вероятностью в 49,4% ожидает повышения ставки еще на 25 б.п. — до 5−5,25%. Возможность нулевого роста ставки оценивается в 43,8%, снижения на 25 б.п. — в 6,8%.

Как отреагировал рынок

  • индекс S&P 500 растет на 0,27%, до 4013,7 пункта;
  • индекс Dow Jones Industrial Average растет на 0,193%, до 32 603,96 пункта;
  • индекс NASDAQ Composite на 0,48% до 11 916,45 пункта.

Ожидания аналитиков

56 из 64 экономистов, которых опросил Reuters, во втором квартале этого года прогнозируют как минимум еще одно повышение ставки на 25 б.п.

По словам старшего стратега по США в Rabobank Филипа Марея, если ФРС откажется от своей миссии по укрощению инфляции, то ей перестанут доверять в этом и долгосрочные ожидания инфляции оторвутся от таргета.

Рост индекса потребительских цен (CPI) по итогам февраля 2022 года замедлился с 6,5% до 6% в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в феврале составила 5,5% против 6% в январе. Это совпадало с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция в месячном выражении выросла сильнее, чем ожидалось, — 0,5% вместо 0,4%.

Еще в июне рост в потребительском выражении достигал рекордных с 1981 года 9,1% в годовом выражении. Но, несмотря на признаки замедления, инфляция по-прежнему остается значительно выше целевого уровня в 2%.

Напомним

31 января -1 февраля ставка также выросла на 25 б.п. — с 4,25−4,5% до 4,5−4,75%. За весь 2022 год FOMC повышал ее семь раз — на 25 б.п. в марте, на 50 б.п. в мае и на 75 б.п. в июне, июле, сентябре и ноябре, в декабре ставку повысили на 50 б.п. Начиная с марта 2022 года ставка выросла в совокупности на 500 б.п.

До этого ставку не повышали с 2018 года. В течение двух лет — с марта 2020 года по март 2022 года — ставка находилась на уровне 0−0,25% годовых.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
Alik2021
Alik2021
22 марта 2023, 21:12
#
И только чудо — гривна укрепляется по отношению доллара
+
0
Игорь УА
Игорь УА
22 марта 2023, 21:39
#
Ну так все правильно, в Украине учетная ставка же выше.
+
+15
zzzachary
zzzachary
22 марта 2023, 22:20
#
Ми нічого некупуємо дорогого, наприклад устаткування чи авто техніку або купуємо дуже в малій кількості, вся військова техніка оплачена + допомога от США та Євросоюза + Хоч невеликий але експорт зерна та заліза, експорт IT ще досі на високому рівні і ті хто виїхав або заробітчани шлють сюди допомогу, тому на гривну нічого не давить, спожівання товарів населенням також впало так як виїхало багато людей, а ті хто залишився або не дуже багато грошей мають, або не дуже поспішають з ними розлучатися.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 марта 2023, 21:21
#
«индекс Dow Jones Industrial Average растет на 0,193%, до 32 603,96 пункта»

а потом падает до 32 399,85 и болтается ниже 32 600…

А если вспомнить, что совсем недавно,
а точнее 8 марта индекс был выше 33 400
то этот сказочный рост имеет негативную тенденцию…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
22 марта 2023, 21:40
#
Мало. Опустите уже наконец то инфляцию до 2%, хватит грызть наши сбережения.
+
0
bonv
bonv
22 марта 2023, 22:05
#
Прогнозовано. Стабільність.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
22 марта 2023, 22:34
#
Ну всё точьно встреча курсов НБУ/черного, пора уже.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 марта 2023, 23:03
#
Очень маловероятное событие…
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0
Kaleso
Kaleso
22 марта 2023, 23:19
#
Мвф головною умовою кредиту то плаваючий курс так що ждемо до 50
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