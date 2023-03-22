ФРС США по итогам двухдневного заседания 21 — 22 марта повысила ставку на 25 базисных пунктов — с 4,5−4,75% до 4,75−5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
ФРС повысила ставку на 0,25%. Как отреагировал рынок
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Ставка выросла
Решение ФРС повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка. Вероятность этого события по состоянию на 22 марта оценивалась в 86,4%, согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.
Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне трейдеры оценивали в 13,6%, а вариант повышения на 50 б.п. рынок не рассматривал.
По итогам следующего заседания в мае рынок с вероятностью в 49,4% ожидает повышения ставки еще на 25 б.п. — до 5−5,25%. Возможность нулевого роста ставки оценивается в 43,8%, снижения на 25 б.п. — в 6,8%.
Как отреагировал рынок
- индекс S&P 500 растет на 0,27%, до 4013,7 пункта;
- индекс Dow Jones Industrial Average растет на 0,193%, до 32 603,96 пункта;
- индекс NASDAQ Composite на 0,48% до 11 916,45 пункта.
Ожидания аналитиков
56 из 64 экономистов, которых опросил Reuters, во втором квартале этого года прогнозируют как минимум еще одно повышение ставки на 25 б.п.
По словам старшего стратега по США в Rabobank Филипа Марея, если ФРС откажется от своей миссии по укрощению инфляции, то ей перестанут доверять в этом и долгосрочные ожидания инфляции оторвутся от таргета.
Рост индекса потребительских цен (CPI) по итогам февраля 2022 года замедлился с 6,5% до 6% в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в феврале составила 5,5% против 6% в январе. Это совпадало с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция в месячном выражении выросла сильнее, чем ожидалось, — 0,5% вместо 0,4%.
Еще в июне рост в потребительском выражении достигал рекордных с 1981 года 9,1% в годовом выражении. Но, несмотря на признаки замедления, инфляция по-прежнему остается значительно выше целевого уровня в 2%.
Напомним
31 января -1 февраля ставка также выросла на 25 б.п. — с 4,25−4,5% до 4,5−4,75%. За весь 2022 год FOMC повышал ее семь раз — на 25 б.п. в марте, на 50 б.п. в мае и на 75 б.п. в июне, июле, сентябре и ноябре, в декабре ставку повысили на 50 б.п. Начиная с марта 2022 года ставка выросла в совокупности на 500 б.п.
До этого ставку не повышали с 2018 года. В течение двух лет — с марта 2020 года по март 2022 года — ставка находилась на уровне 0−0,25% годовых.
Комментарии - 9
а потом падает до 32 399,85 и болтается ниже 32 600…
А если вспомнить, что совсем недавно,
а точнее 8 марта индекс был выше 33 400
то этот сказочный рост имеет негативную тенденцию…