Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов рыночной стоимости из-за краха SVB

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы упала примерно на $465 млрд. Региональные банки США были одними из наиболее пострадавших в понедельник, поскольку региональный банковский индекс KBW упал на 7,7% это самое большое падение с июня 2020 года.

Акции First Republic Bank упали почти на 73% за три сессии, что сделало его самым неудачником по шкале MSCI World Financials за этот период. Moody's поставило все долгосрочные рейтинги кредитора на пересмотр для понижения.

Есть озабоченность, что банкротство SVB может повлиять на инвестиции финансовых компаний в облигации и другие инструменты. Доходность казначейских облигаций колебалась после падения в понедельник на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система удержит повышение ставок из-за потрясений в банковской системе.

MSCI Asia Pacific Financials Index упал на 3,1% до самого низкого уровня с 29 ноября. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизился на 8,6% в Японии, в то время как южнокорейская Hana Financial Group Inc. упала на 3,9%, а австралийская ANZ Group Holdings Ltd. потеряла 1,5%.

Читайте также: Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Акции европейских банков и страховых компаний

Акции европейских банков и страховых компаний также свалились в понедельник, а акции Credit Suisse Group AG свалились на 9,6% до нового рекордно низкого уровня.

Банки Японии

Японские финансовые акции были одними из наиболее пострадавших в регионе. Это произошло после сильного подъема с декабря на фоне признаков того, что Банк Японии возвращается к жестокой монетарной политики после многих лет ультрамягкой политики.

Согласно данным около 130 кредиторов Азиатско-Тихоокеанского региона с активами на сумму свыше $5 млрд, собранных Bloomberg, японские банки занимают одно из ведущих мест в регионе с высоким соотношением нереализованных убытков к собственному капиталу.

Jimoto Holdings Inc., Tsukuba Bank Ltd. и Fukushima Bank Ltd. относятся к тем, у кого соотношение нереализованных убытков к собственному капиталу составляет не менее 9%. Все три, рыночная капитализация которых ниже $150 млн каждая, упала более чем на 10% за три дня.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.