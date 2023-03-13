В Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава
В Раду внесли законопроект для национализации Сенс Банка (Альфа-Банк)
В Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава
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Предлагающий законопроект
«Практика применения санкций вызывает необходимость установить прямой запрет подсанкционным лицам приобретать и увеличивать существенное участие в банках Украины и ввести правовые основания для принятия Национальным банком решений о таком запрете в случае определенного намерения подсанкционными лицами», — отметил он.
По словам нардепа, законопроект также предоставит Нацбанку полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:
-
запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;
-
отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.
Комментарии - 21
Гарний банк був. Обслуговування дуже гарне. На жаль випадок, як було з банком Хрещатик багато чому навчив. Коли такі коливання та новини по банку — готуйся до найгіршого.
Приватизация прибыли
и национализация убытков…
Сенс-банк сейчас генерит только убытки,
да ещё и требует докапитализации
в пределах $500млн — поэтому покупкой
Сенс-банка за одну гривну не обойдётся.
«Сенс банк 4 по прибыли в январе 23.»
Прибыль считается поквартально и её окончательный
расчёт происходит исключительно по итогам года…
За 2022 год Альфа (Сенс-банк) получил негативную прибыль
в виде убытков на общую сумму 5,073 млрд грн.
Об убытках по итогам года в сумме 5,073 млрд грн
можете хоть что-то написать вразумительное…
«Сенс банк занимает 4 место по депозитам граждан.»
Вопрос не в том, сколько банк привлёк (нагрёб) клиентских
средств, а в том способен ли он их вернуть самостоятельно,
без помощи ФГВФЛ…
Особенно впечатляют валютные депозиты под 6% годовых
на 60 месяцев при полном отсутствии кредитования в валюте
и повышенному % резервирования валютных депозитов согласно
нормативов НБУ, как по мне, так это обычная схема Понци…
Возможно и поэтому на сайте Минфин появилась
уточнённая информация о чистой прибыли (убытках)
Альфа (Сенс-банка) по итогам работы за 2022 год в сумме
-6 965 млн грн.
Да и 31 место из 33 в рейтинге устойчивости укрбанков
говорит само за себя, красноречивее многих цифр.
пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної
участі у банку, ухвалювати рішення про:
— відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений
системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.