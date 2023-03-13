В Раду внесли законопроект для национализации Сенс Банка (Альфа-Банк)

Предлагающий законопроект

«Практика применения санкций вызывает необходимость установить прямой запрет подсанкционным лицам приобретать и увеличивать существенное участие в банках Украины и ввести правовые основания для принятия Национальным банком решений о таком запрете в случае определенного намерения подсанкционными лицами», — отметил он.

По словам нардепа, законопроект также предоставит Нацбанку полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:

запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.