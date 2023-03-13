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13 марта 2023, 14:10 Читати українською

В Раду внесли законопроект для национализации Сенс Банка (Альфа-Банк)

В Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram .

В Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.
Фото: ukrinform.ua

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Предлагающий законопроект

«Практика применения санкций вызывает необходимость установить прямой запрет подсанкционным лицам приобретать и увеличивать существенное участие в банках Украины и ввести правовые основания для принятия Национальным банком решений о таком запрете в случае определенного намерения подсанкционными лицами», — отметил он.

По словам нардепа, законопроект также предоставит Нацбанку полномочия при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций в банк и/или владельцев существенного участия в банке, принимать решение о:

  • запрет подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому лицу) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

  • отзыв банковской лицензии и ликвидацию банка (не определенный системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 21

+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 14:46
#
Хто б сумнівався.
+
+22
MariiaSss
MariiaSss
13 марта 2023, 15:10
#
Нічому дивуватись! Все русняве — геть з України!!!
+
+22
Bitcoin
Bitcoin
13 марта 2023, 15:11
#
Миша, гуд бай
+
+4
godvinik
godvinik
13 марта 2023, 16:57
#
Націоналізація видатків, як завжди. Просто ліквідуйте цю фін установу.
+
+15
Oleksiy77
Oleksiy77
13 марта 2023, 17:02
#
Питання до Олексія Козирева, поясніть будь ласка, якщо сенс банк ліквідують, чи націоналізують, що буде з депозитами українців, які їх держать в цьому банку.
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
13 марта 2023, 20:21
#
Для Oleksiy77. Депозити физичних осіб, в тому числі і ФОПів незалежно від суми будуть компенсовані державою через Фонд гарантування.
+
0
Ivt Kommandor
Ivt Kommandor
13 марта 2023, 20:31
#
Тобто валютні депозити фіз.осіб повернуть за курсом НБУ? А хіба націоналізація Приватбанку якось вплинула на гривневі або валютні депозити?
+
+15
junius
junius
13 марта 2023, 17:21
#
Забрав всі депозити місяць тому, а через декілька тижнів позакривав рахунки картки, рахунок ФОП у тому банку.

Гарний банк був. Обслуговування дуже гарне. На жаль випадок, як було з банком Хрещатик багато чому навчив. Коли такі коливання та новини по банку — готуйся до найгіршого.
+
+7
Oleksiy77
Oleksiy77
13 марта 2023, 17:53
#
Мені ще 40 днів до кінця депозиту…
+
0
Oleksiy77
Oleksiy77
13 марта 2023, 17:54
#
А в кого депозити відкриті на 1 рік, що їм робити???
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2023, 19:17
#
Сидіти та чекати…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2023, 19:19
#
Все гарне рано чи пізно закінчується…
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2023, 17:54
#
Депутаты ВРУ действуют по принципу:

Приватизация прибыли
и национализация убытков…

Сенс-банк сейчас генерит только убытки,
да ещё и требует докапитализации
в пределах $500млн — поэтому покупкой
Сенс-банка за одну гривну не обойдётся.
+
+5
TRemoR78
TRemoR78
13 марта 2023, 19:49
#
Сенс банк 4 по прибыли в январе 23. О каких убытках ты несёшь? Завязывай с высерами
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2023, 20:09
#
TRemoR78
«Сенс банк 4 по прибыли в январе 23.»

Прибыль считается поквартально и её окончательный
расчёт происходит исключительно по итогам года…

За 2022 год Альфа (Сенс-банк) получил негативную прибыль
в виде убытков на общую сумму 5,073 млрд грн.

Об убытках по итогам года в сумме 5,073 млрд грн
можете хоть что-то написать вразумительное…
+
+15
TRemoR78
TRemoR78
14 марта 2023, 7:02
#
Сенс банк занимает 4 место по депозитам граждан. И 3 млн клиентов плевать на твой хейт банка. Завязывай
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 марта 2023, 7:30
#
TRemoR78
«Сенс банк занимает 4 место по депозитам граждан.»

Вопрос не в том, сколько банк привлёк (нагрёб) клиентских
средств, а в том способен ли он их вернуть самостоятельно,
без помощи ФГВФЛ…

Особенно впечатляют валютные депозиты под 6% годовых
на 60 месяцев при полном отсутствии кредитования в валюте
и повышенному % резервирования валютных депозитов согласно
нормативов НБУ, как по мне, так это обычная схема Понци

Возможно и поэтому на сайте Минфин появилась
уточнённая информация о чистой прибыли (убытках)
Альфа (Сенс-банка) по итогам работы за 2022 год в сумме
-6 965 млн грн.

Да и 31 место из 33 в рейтинге устойчивости укрбанков
говорит само за себя, красноречивее многих цифр.
+
+15
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:48
#
Адекватні українські громадяни ніколи не користувались і не обирали для себе Альфа-банк. Так що хай іде собі за російським кораблем.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2023, 19:50
#
Законопроєкт також надасть Нацбанку повноваження за певних обставин,
пов’язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної
участі у банку, ухвалювати рішення про:
— відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений
системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку.

+
+15
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 марта 2023, 21:28
#
Главное что напоминает ситуацию в Америке что происходит сейчас с банками у них.
+
+30
1976ANDREI
1976ANDREI
13 марта 2023, 21:40
#
Зря они это делают. Этот банк является банком государства-террориста. Его нужно ликвидировать, а работников отправить в тюрьму за измену родине.
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