Юридичне підґрунтя цифрових інвестицій в нерухомість: як забезпечується захист токенів

Багато компаній сьогодні намагаються створити нові інструменти для інвестування в дохідну нерухомість, попри те, що дохідність з нерухомості не є найвищою, все ж, технологічні команди фокусуються саме на ній, бо це дуже зрозумілий для багатьох актив. Особливо це актуально для інвесторів із малим чеком (від $50). Автор Youtube-каналу про інвестиції в дохідну нерухомість Monitor.Estate Володимир Копоть розглянув юридичні аспекти захисту і гарантій інвестицій у дохідну нерухомість через цифрові активи (токени) на прикладі української платформи токенізованої нерухомості Binaryx.

Безумовно, головна перевага токенізації нерухомості — це юридична прозорість і безпека для користувачів, зокрема, тих, хто володіє цифровими активами. В даному випадку токен відображає вашу власність на частку об'єкту не тільки на папері, але ще й у цифровому вигляді, як токени. Токен дозволяє інвесторам придбати частку нерухомості у декілька кліків. Кожен інвестор отримує токен, який підтверджує право власності. При цьому цифрові активи формуються на базі блокчейну (відкритій базі даних), що гарантує прозорість і захищеність угод. Крім того, токени дають можливість вкладати навіть невеликі суми — інвестиції стартують всього від $50.

Цей вид інвестування робить процес інвестування доступним широкому колу користувачів, зокрема, тим, хто хоче диверсифікувати свої портфелі, не маючи великих стартових капіталів. Також іншою перевагою є те, що завдяки процесу оцифровування це робить такі активи, як нерухомість, ліквідішими — користувачі платформ можуть торгувати токенами на P2P-ринках, що потенційно вивільнить мільярди доларів ліквідності в інвестиційний ринок.

Як забезпечується юридична прозорість?

Наприклад, на платформі Binaryx гарантує юридичний захист токенів через декілька механізмів:

1. DAO LLC, як юридична база: Кожна нерухомість, доступна для інвестицій, належить спеціально створеній юридичній особі SPV, або Special purpose vehicle компанії. В даному прикладі Binaryx використовує американську ТОВ компанії DAO LLC, зареєстровану у штаті Вайомінг. Це дозволяє забезпечити прозору структуру власності та уникнути конфліктів між інвесторами. Фактично, кожний інвестор стає учасником товариства з обмеженою відповідальністю, яке є власником всього об'єкту нерухомості.

2. Блокчейн, як підтвердження власності: Токени, які купує інвестор на платформі, підтверджують частку в нерухомості. Ці токени зберігаються на криптогаманцях інвесторів, незалежних від платформи. У разі припинення роботи платформи, користувачі все одно зберігають доступ до своїх активів через блокчейн. Це підтвердження може подивитись будь-хто анонімно, бо блокчейн — це відкрита база даних.

3. Аудит безпеки: Платформа пройшла незалежний аудит, отримавши оцінку 9,8/10. Це підтверджує відсутність критичних вразливостей у коді та гарантує безпечне використання платформи.

Що таке DAO LLC і чому воно краще за звичайне LLC?

DAO LLC (Decentralized Autonomous Organization LLC) — це юридична структура, яка об'єднує традиційне товариство з обмеженою відповідальністю (LLC) із принципами децентралізованого управління через блокчейн. Така модель набула популярності після ухвалення закону в штаті Вайомінг, США, у 2021 році, який легалізував DAO, як форму компанії. Порівняємо ці дві юридичні структури у вигляді таблиці:

Параметр DAO LLC Просте LLC Управління Токенізоване голосування, автоматизація Рішення приймають засновники або менеджери Прозорість Повна (через блокчейн) Обмежена Юридичний захист Гарантований через смарт-контракти Покладається на юридичну документацію Прив’язка активів Токени відображають частки власності Частки визначаються статутом компанії Доступ до даних Публічний (через блокчейн-експлорери) Обмежений внутрішньою звітністю

DAO LLC забезпечує значно більшу прозорість, децентралізоване управління та захищеність прав інвесторі, порівнюючи з традиційними LLC. Завдяки інтеграції блокчейну, DAO LLC ідеально підходить для інвестицій у токенізовані активи, оскільки гарантує юридичний і технологічний захист, а також спрощує управління активами.

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Ключові гарантії прав інвесторів та співвласників, які забезпечує закон про DAO LLC

Обмежена відповідальність. Учасники DAO, подібно до акціонерів у традиційних LLC, несуть відповідальність лише в межах своїх інвестицій. Їхнє особисте майно залишається захищеним від претензій за борги організації.

Прозорість. Закон зобов’язує вказувати у статуті DAO публічний ідентифікатор усіх смарт-контрактів, які використовуються для управління організацією.

Права учасників. Учасники DAO мають гарантований доступ до інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень і можливість вийти з організації.

Контроль змін смарт-контрактів. Зміни або оновлення смарт-контрактів можливі лише за чітко визначених умов, що мінімізує ризики несанкціонованого втручання.

Чому блокчейн вважається безпечним?

Блокчейн забезпечує високий рівень безпеки завдяки своїм характеристикам:

1. Незмінність даних. Записи в блокчейні не можуть бути змінені або видалені без згоди більшості учасників мережі. Це гарантує, що права власності на токени залишаються незмінними.

2. Прозорість. Усі транзакції є публічними й можуть бути переглянуті через блокчейн-експлорери (це інструменти, що дозволяють користувачам переглядати дані з блокчейну в реальному часі. Вони забезпечують доступ до публічних записів усіх транзакцій, які були здійснені в певній блокчейн-мережі, таких як Bitcoin, Ethereum або Polygon). Це виключає ризики прихованих операцій.

3. Децентралізація. Дані розміщені на багатьох вузлах мережі, що робить блокчейн стійким до атак. Навіть якщо один або декілька вузлів вийдуть з ладу, система продовжить функціонувати.

4. Криптографія. Усі транзакції захищені за допомогою криптографічних алгоритмів, які унеможливлюють підробку даних або злам.

Аудит безпеки простіше кажучи

Аудит безпеки платформ із цифрових активів включає ретельну перевірку технічних, організаційних і юридичних аспектів роботи платформи. Цей процес покликаний забезпечити захист активів і даних користувачів. Ось основні етапи та гарантії, які надає аудит:

1. Оцінка інфраструктури: сервери, бази даних, мережеві підключення, тести на проникнення в систему.

2. Аналіз смарт-контрактів: виявлення помилок, неавторизований доступ, аналіз. Смарт-контракт — це програма на блокчейні, яка сама виконує домовленості між сторонами без посередників.

3. Перевірка політик доступу та шифрування: наявність двофакторної автентифікації, зберігання даних користувачів.

4. Оцінка відповідності стандартам: платформи мають відповідати міжнародним стандартам, таким як ISO/IEC 27001 для управління інформаційною безпекою чи SOC 2 для захисту даних.

5. Проведення стрес-тестів: імітуються сценарії перевантаження сервера, спроб масового злому акаунтів або DDOS-атак для оцінки стійкості.

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Аудит безпеки не лише гарантує захист активів і даних користувачів, але й сприяє підвищенню прозорості та довіри до платформи. Платформи, які регулярно проходять аудити, мінімізують ризики як для себе, так і для своїх користувачів, зміцнюючи свою репутацію на ринку цифрових активів. Саме тому такі аудити безпеки постійно проводять різні компанії, зокрема, Binance та Binaryx. Прикладом аудиторської компанії можна назвати Hacken.

Переваги для інвесторів

1. Простота управління активами: Придбати токен можна всього за декілька кліків від $50. Токени відображаються в кабінеті інвестора, де також в реальному часі видно розмір дохідності за певний період часу.

2. Ліквідність: Інвестори можуть у будь-який момент продати свої токени через вторинний ринок на цифрових платформах. Це значно підвищує гнучкість інвестицій, порівнюючи з традиційною нерухомістю.

3. Диверсифікація: Можливість вкладати у різні об'єкти дозволяє зменшити ризики та отримати прибуток як від орендної плати, так і від зростання вартості нерухомості. Плюс, є можливість отримувати дохідність через складний відсоток.

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