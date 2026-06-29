Від будівництва до виробництва: як prefab-технології змінюють світовий ринок нерухомості

За відкритими даними Global Market Insights та Persistence Market Research, світовий ринок prefab-житла вже перевищує 150 млрд доларів і демонструє стабільне зростання на рівні 6−8% щороку. Натомість сукупний середньорічний темп зростання традиційного будівництва тримається на рівні 5−6%. Всесвітньо відомі бізнесмени все активніше інвестують у prefab, що теж значно підвищує попит в індустрії. Чи можна вважати, що індустріальне виробництво зовсім скоро і назавжди змінить структуру ринку нерухомості?

Prefab, як новий рівень усвідомленості

Причина полягає не лише в технологічному прогресі, а й у глобальних викликах, з якими стикається будівельна галузь.

У багатьох країнах світу спостерігається дефіцит житлової нерухомості, який посилюється урбанізацією, зростанням кількості населення та зовнішньо- і внутрішньоміграційними процесами. За офіційними даними, близько 9% європейців витрачають на житло 40% доходу. Водночас локальні забудовники стикаються з нестачею кваліфікованої робочої сили, здорожчанням матеріалів та необхідністю скорочувати терміни реалізації проєктів, що не може не впливати на якість.

У цих умовах індустріальне виробництво будинків стає логічною відповіддю на виклики ринку.



Фото: Екстерʼєр будинку Hutjet Lake Alpha

Показовими є приклади окремих країн. У Нідерландах, за даними Roland Berger, частка prefab у резидентній забудові за останні роки зросла приблизно з 10% до понад 21%. У Швеції близько 80% приватної забудови вже створюється із застосуванням prefab-технологій. Активно розвивається цей сегмент у Німеччині, Великій Британії, Данії, Фінляндії, Канаді та США. За інформацією з відкритих джерел, в Україні зруйновано або пошкоджено за період повномасштабної війни понад 236 тис. будівель, а переселенці витрачають майже 50% доходу на житло у безпечних регіонах. Цей факт підтверджує стан безпрецедентної внутрішньої кризи, що існує в той час, коли житлові будівлі фактично можна виготовляти конвеєрно на заводах за прикладом інших країн.

Чому будинки все частіше виробляють, а не будують

Зовнішньополітичні та економічні чинники, кліматичні зміни, проблеми постачання, людський фактор призводять до зриву строків реалізації обʼєктів, значного та непередбачуваного перевищення бюджетів конвенційного спорудження. Все це створює очевидну конфліктну зону між девелопером та кінцевим споживачем і знижує загальний рівень довіри до забудовників.

Ларі Еллісон, співзасновник та СТО Oracle, — відкрито вкладає капітал у розвиток Veev. Це компанія, що переносить логіку виробництва Tesla та електроніки у будівництво, створює стандартизовані панелі, автоматизовані заводи та розвиває цифрове проєктування. Джо Геббіа, співзасновник Airbnb, започаткував Samara, що виробляє модульне житло. Компанія масштабувалася з R&D-підрозділу до окремого бізнесу із понад $100 млн річного доходу та $34 млн інвестицій. Ілон Маск, якого вважають засновником Boxabl, насправді не був навіть інвестором компанії, та його персоналіті зіграла ключову роль у просуванні продукту. Вірусна реклама та різке зростання впізнаваності бренду дозволили їм створити лист очікування за приблизними підрахунками на 160−170 тис. потенційних клієнтів і понад $140 млн інвестицій.

Технологічні компанії упевнено просувають наратив, що будинки потрібно виробляти, а не будувати, і пропонують гарантовано швидший результат з якістю, що перевищує очікування.



Фото: Проєкт таунхаусу розроблений Hutjet Dynamic House

Prefab-технологія гарантує створення юнітів в контрольованих конвеєрних умовах, де процеси повністю автоматизовані, а в найближчому майбутньому потенційно роботизовані. Це скорочує терміни реалізації масштабних бізнес- та приватних замовлень від років до тижнів і дає можливість точно контролювати якість монтажу конструкцій, утеплення та інженерних систем, що безпосередньо впливає ще й на експлуатаційні витрати. Як результат, клієнт отримує не лише швидше готовий об'єкт з цілком передбачуваною ціною, а й продукт, якість якого випереджає очікування.

Prefab виходить за межі житлової нерухомості

Окремою ланкою розвитку альтернативного підходу у зведенні архітектури стають туристична та рекреаційна інфраструктура. Готелі, курортні комплекси та комерційні об'єкти дедалі частіше реалізуються саме завдяки серійному виробництву. Кожен місяць скорочення будівництва — додатковий місяць роботи номерного фонду та повернення інвестицій. Особливо коли це стосується мальовничих локацій із неоднорідним ландшафтом, де традиційне виробництво іноді просто неможливе.

Одним із таких кейсів став розвиток рекреаційного комплексу Shypit SPA & Resort в Карпатах. Українська компанія Hutjet Dynamic House розробила та виготовила 13 адаптованих під готельний формат будинків, що доставлялися на місце вже повністю укомплектованими та готовими до експлуатації. Повний виробничий цикл тривав менше 2 місяців, а доставку і монтаж на свайно-гвинтовому фундаменті у горах завершили всього за 3 тижні. Такий підхід дозволяє швидше відкривати нові номери, оперативно реагувати на попит та поступово розширювати інфраструктуру комплексу у гірській місцевості без масштабних будівельних кампаній. Модулі створюються паралельно з підготовкою ділянки, що пришвидшує запуск у 4−6 разів і буквально переосмислює окупність.



Фото: Shypit SPA & Resort

Додатковою перевагою концепції бренду є можливість необмеженої кількості релокацій обʼєктів на будь-яку іншу потрібну ділянку без втрати експлуатаційних якостей. Це створює для інвесторів принципово новий рівень гнучкості в управлінні нерухомістю та туристичними активами.

Такі виробничі потужності відкривають можливість співпраці prefab-виробників не лише із комерційними клієнтами в рекреаційних проєктах, а й із державними замовленнями. Зокрема, це стосується соціальних державних замовлень на помешкання для вимушено переміщених осіб.

Дефіцит приватності, обмежений функціональний простір та соціальна ізоляція критично впливають на можливість інтеграції переселенців у місцеві громади, пошук роботи та психологічну адаптацію. А prefab-будівництво сьогодні відкриває можливість повністю задовольнити внутрішній попит ВПО на постійне місце проживання та відбудову. Не тільки швидше, порівняно із звичайним девелопментом, а й з вищим рівнем комфорту.

Майбутнє формується вже сьогодні

Якщо раніше модульність асоціювалася переважно з тимчасовістю та бюджетністю, сьогодні вона дедалі частіше підпадає під кастомізацію так само, як і обʼєкти традиційного будівництва. Сучасні prefab-будинки створюються відомими архітектурними бюро, оснащуються smart-системами, використовують високоякісні матеріали та відповідають найвищим стандартам. Prefab перетворився на окрему категорію, здатну конкурувати із регулярною архітектурою.



Фото: Інтерʼєр будинку Hutjet Lake Alpha

Фактично, ідея серійного виробництва житла не нова і має значно глибше коріння, ніж здається на перший погляд. Ще Френк Ллойд Райт (концептуаліст «органічної архітектури»), та подружжя Чарльз і Рей Еймс (трендсеттери та новатори у сфері дизайну інтерʼєрів та архітектури ХХ ст.) експериментували з концепціями індустріальних проєктів, які поєднували б усвідомленість, інтеграцію з оточуючим ландшафтом, сучасний дизайн, ергономічність та доступність. Сьогодні ці ідеї отримали нове життя завдяки сучасним технологіям виробництва і частково втілюються в prefab.



Фото: Деревообробний центр заводу Hutjet Dynamic House у м.Бровари

Окремий фактор, який популяризує цю частку ринку, — тренд на свободу пересування. Розвиток digital-професій, збільшення кількості цифрових кочівників та зміна поколінь перевертають саме сприйняття поняття «дому». Будинок перестає бути якорем до конкретної локації на десятиліття вперед і монументальним життєвим досягненням.

Світ поступово переходить від будівництва до виробництва. І так само, як автомобілі колись перестали збиратися вручну, житло дедалі більше перетворюється на високотехнологічний продукт індустріального виробництва.

Для покупців це означає швидший доступ та виникнення сегменту рухомої нерухомості. Для бізнесу — нові можливості масштабування. Для ринку — формування нової культури нерухомості, де швидкість, мобільність і готовність до життя стають не перевагою, а новим стандартом.