Україна отримала €50 млн на «єВідновлення»: кошти спрямують на відновлення житла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2026, 9:04

Україна отримала €50 млн на «єВідновлення»: кошти спрямують на відновлення житла

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою «єВідновлення». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою «єВідновлення».
Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сертифікати на житло

«Понад 2,5 млрд грн надійшли на фінансування житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення», — говориться у повідомленні.

Майже дві тисячі українських родин, які втратили житло через російську агресію, зможуть найближчим часом придбати нові оселі, зазначили у відомстві.

«Очікуємо, що вже завтра система забронює кошти за майже 2 тисячами сертифікатів для людей, які мають першочергове право на компенсацію», — говориться у повідомленні.

Читайте також: На житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» спрямують 50 млн євро: хто може отримати гроші

Фінансування дозволить родинам перейти до придбання нового житла замість зруйнованого.

Хто має першочергове право на кошти

Першочергове право на бронювання коштів мають учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України, мобілізовані, яким не надано статусу учасника бойових дій. А також — люди з інвалідністю I та II груп та багатодітні сім'ї.

Фінансування надійшло в межах першого траншу обсягом 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Загалом цього року в межах проєкту HOME «Компенсація за знищене житло» залучено 100 млн євро.

Проєкт HOME Україна

Про це фінансування Україна домовилася з міжнародними партнерами під час URC-2026 у Гданську.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. За ці кошти профінансували понад 6 тисяч житлових сертифікатів, зазначили у міністерстві.

Від початку роботи програми «єВідновлення» компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали понад 273 тисячі родин на загальну суму 160,9 млрд грн.

Понад 33 тисячі українських родин уже придбали нове житло за житловими сертифікатами, повідомили у міністерстві.

Як уряд забезпечує житлом

Уряд розширює підтримку переселенців, ветеранів та родин загиблих захисників і захисниць. Основні напрями — фінансування житла в громадах, допомога на проживання, компенсації за зруйновані домівки та пільгова іпотека.

Житло для переселенців у громадах. Кабмін змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам у 2026 році. Це має пришвидшити використання державних коштів для забезпечення житлом людей, які вимушено залишили свої домівки.

Продовження допомоги на проживання. Окремою постановою, розробленою Мінсоцполітики, уряд передбачив продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ також уточнює умови призначення та виплати допомоги на проживання.

Відбудова приватних будинків. У межах програми «єВідновлення» перші родини вже завершили будівництво нових осель на власних земельних ділянках за компенсації за знищене житло. Наразі вони готують будинки до прийняття в експлуатацію.

Пільгова іпотека для ветеранів. Для ветеранів війни та родин загиблих захисників і захисниць уряд знизив ставку за програмою «єОселя» із 7% до 3% річних упродовж перших десяти років кредитування. Із 11-го року ставка становитиме 6%. Нові умови не поширюються на кредити, видані до набрання чинності відповідною постановою.

Житловий ваучер як перший внесок. Уряд також схвалив зміни для поєднання житлових ваучерів у межах «єВідновлення» з іпотекою «єОселя». Передбачається, що ветерани з тимчасово окупованих територій, які відповідають умовам програми, зможуть спрямувати ваучер на перший внесок, а решту вартості житла покрити кредитом. Практичне застосування цього механізму потребує узгодження законодавчих процедур та відповідного фінансування.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами