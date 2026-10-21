Україна отримала €50 млн на «єВідновлення»: кошти спрямують на відновлення житла

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою «єВідновлення». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії

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Сертифікати на житло

«Понад 2,5 млрд грн надійшли на фінансування житлових сертифікатів за програмою «єВідновлення», — говориться у повідомленні.

Майже дві тисячі українських родин, які втратили житло через російську агресію, зможуть найближчим часом придбати нові оселі, зазначили у відомстві.

«Очікуємо, що вже завтра система забронює кошти за майже 2 тисячами сертифікатів для людей, які мають першочергове право на компенсацію», — говориться у повідомленні.

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Фінансування дозволить родинам перейти до придбання нового житла замість зруйнованого.

Хто має першочергове право на кошти

Першочергове право на бронювання коштів мають учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України, мобілізовані, яким не надано статусу учасника бойових дій. А також — люди з інвалідністю I та II груп та багатодітні сім'ї.

Фінансування надійшло в межах першого траншу обсягом 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Загалом цього року в межах проєкту HOME «Компенсація за знищене житло» залучено 100 млн євро.

Проєкт HOME Україна

Про це фінансування Україна домовилася з міжнародними партнерами під час URC-2026 у Гданську.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. За ці кошти профінансували понад 6 тисяч житлових сертифікатів, зазначили у міністерстві.

Від початку роботи програми «єВідновлення» компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали понад 273 тисячі родин на загальну суму 160,9 млрд грн.

Понад 33 тисячі українських родин уже придбали нове житло за житловими сертифікатами, повідомили у міністерстві.

Як уряд забезпечує житлом

Уряд розширює підтримку переселенців, ветеранів та родин загиблих захисників і захисниць. Основні напрями — фінансування житла в громадах, допомога на проживання, компенсації за зруйновані домівки та пільгова іпотека.

Житло для переселенців у громадах. Кабмін змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам у 2026 році. Це має пришвидшити використання державних коштів для забезпечення житлом людей, які вимушено залишили свої домівки.

Продовження допомоги на проживання. Окремою постановою, розробленою Мінсоцполітики, уряд передбачив продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ також уточнює умови призначення та виплати допомоги на проживання.

Відбудова приватних будинків. У межах програми «єВідновлення» перші родини вже завершили будівництво нових осель на власних земельних ділянках за компенсації за знищене житло. Наразі вони готують будинки до прийняття в експлуатацію.

Пільгова іпотека для ветеранів. Для ветеранів війни та родин загиблих захисників і захисниць уряд знизив ставку за програмою «єОселя» із 7% до 3% річних упродовж перших десяти років кредитування. Із 11-го року ставка становитиме 6%. Нові умови не поширюються на кредити, видані до набрання чинності відповідною постановою.

Житловий ваучер як перший внесок. Уряд також схвалив зміни для поєднання житлових ваучерів у межах «єВідновлення» з іпотекою «єОселя». Передбачається, що ветерани з тимчасово окупованих територій, які відповідають умовам програми, зможуть спрямувати ваучер на перший внесок, а решту вартості житла покрити кредитом. Практичне застосування цього механізму потребує узгодження законодавчих процедур та відповідного фінансування.