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6 вересня 2023, 9:43 Читать на русском

Гроші під матрац замість квартири: як зацікавити людей знову вкладати в нерухомість

Інвестори віддали перевагу доларам замість квадратних метрів. Чому так сталося і що треба змінювати для відновлення ринку нерухомості, в колонці для «Економічної правди» розповів засновник UPLM — Школи професійного девелопменту — Ігор Райков. «Мінфін» публікує ключові тези.

Інвестори віддали перевагу доларам замість квадратних метрів.

Куди зникли гроші

У 2023 році ринок інвестицій у первинну нерухомість становить $2,08 млрд. Лідерами стали Львів із показником $0,8 млрд, Київ та Івано-Франківськ — по $0,2 млрд. Для порівняння: у довоєнному 2021 році ринок становив близько $9,7 млрд, а однозначним лідером був Київ із показником $2,5 млрд.

Харків, Дніпро та Київ — рекордсмени з падіння інвестицій у первинну нерухомість. У Харкові будівництво зупинене, а ринки Києва та Дніпра впали на 92% та 90% відповідно.

Під інвестиціями в первинну нерухомість ми розуміємо вкладення грошей у купівлю квартир у будинках, не введених в експлуатацію. При цьому саме будівництво почате або анонсоване.

У 2021 році $9,7 млрд із $50−70 млрд на депозитах та готівкових заощаджень «під матрацами» були тією сумою, на яку українці щорічно збільшували свої заощадження. Тобто вкладали в житлову нерухомість.

У 2023 році цю суму варто зменшити на рівень зменшення ВВП. Виходить близько 21%, або $7,9 млрд. Далі зменшуємо її на 20% тих, хто виїхав із країни. Залишаються $6,3 млрд. Однак, це все одно не $2 млрд, які, за нашим прогнозом, будуть інвестовані в первинне житло у 2023 році. Де ж решта?

Ми дослідили показники купівлі українцями нерухомості за кордоном і не побачили значного збільшення загальної суми інвестицій у 2022 році. Порівнюючи з 2021 роком, сума зросла орієнтовно на $0,5 млрд.

За час великої війни українці купили на 20 млрд грн більше ОВДП. Це ще близько $0,5 млрд, які вони могли інвестувати в житло. У 2021 році річне сальдо купівлі готівкового долара становило $5 млрд, у 2022-му — $11 млрд, у 2023-му (прогноз) — $10 млрд. Тобто українці щорічно купують на $5 млрд більше. Що це означає?

Інвестори віддали перевагу доларам замість майбутніх метрів. Це абсолютно зрозуміло: готівкові долари набагато ліквідніші, ніж договір на метри в будівництві на сонному будівельному майданчику. Населення тримає гроші в доларах через невпевненість і невизначеність у завтрашньому дні, через війну.

Обсяги «доларів під матрацом» збільшуються, і коли зʼявиться відчуття впевненості в майбутньому, або розуміння, що гірше вже точно не буде, виникне необхідність цей долар інвестувати. Тоді ринок нерухомості знову почне зростати.

Скільки можна заробити на оренді

За даними сервісу Bird, середньомісячна ціна оренди трикімнатної квартири у Києві в серпні 2023 року становить 28 тис. грн ($737). У 2021 році вона становила 40 тис. грн ($1 429). При вкладенні $100 тис. у квартиру у 2021 році її вартість повертається інвестору через шість років, зараз — через 11 років.

Як збільшити інвестиції

Потрібне або збільшення населення Києва (міграція), або масовий переїзд жителів із радянських будинків у новобудови. Обидва варіанти можливі за наявності інструментів кредитування за доступними ставками — хоча б до 10%.

Середня іпотечна ставка в ЄС становить 2,24%, у Великобританії — 4,95%, в Україні — понад 20%. Так, є програма «єОселя», але вона доступна не всім.

Ринку допоможе розвиток інвестиційних фондів, які працюють за моделлю фінансування будівництва до його введення в експлуатацію. Тобто спочатку збудували за гроші інвестиційного фонду, а після того продаємо власникам. Це зменшує кількість недобудов і підвищує довіру до девелоперів та ринку.

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На ринку відсутні інституційні чи приватні інвестори з-за кордону, які вкладають у нерухомість, або завдяки їй диверсифікують свої інвестиційні портфелі. Відсутність системних закордонних інвесторів — довготривала проблема нашого ринку житлової нерухомості. Це означає, що ринок не отримує експортні кошти для свого розвитку і живе винятково завдяки внутрішньому споживачу.

Автор:
Райков Ігор
Засновник Райков Ігор
UPLM – Школа професійного девелопменту
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Коментарі - 24

+
+74
brigadirius
brigadirius
6 вересня 2023, 10:08
#
Всі хто вкладає в «первинку», не введену в екслуатацію нерухомість, це шанувальники ризикових угод. Простіше піти в казино.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
6 вересня 2023, 12:43
#
Ну так не все застройщики КГС. Многие строят, сдают в эксплуатацию и выдают ключи. Риски такие же как и раньше. Только разница в том, что в прошлом году были колоссальные скидки. Сейчас цены в грн выше довоенных.
+
+89
Игорь УА
Игорь УА
6 вересня 2023, 10:28
#
Пусть эти умники девелоперы идут кредитуются, строят и продают уже готовые квартиры.
Задолбали собирать деньги поставив забор и разместив банер в интеренете.
+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
6 вересня 2023, 10:43
#
Ты представляешь на сколько увеличится цена за квадрат в таком случае?
+
+89
Игорь УА
Игорь УА
6 вересня 2023, 11:14
#
Всего лишь на размер банковских ставок по кредиту. Это приемлемая плата за то что бы не быть кинутым мыкытасями-кушнирами. Для тех кто хочет рисковать есть казино.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
6 вересня 2023, 12:42
#
Купуйте в «перекупів», хто Вам не дає?
+
+74
gorobezus
gorobezus
6 вересня 2023, 10:43
#
Строительство нового жилья имеет смысл только там, где население растет или доходы оного. Тут дай Бог чтобы оставшиеся не разбежались, как только границы откроются.
+
+44
ZiDion
ZiDion
6 вересня 2023, 11:02
#
Для начала сделайте зарплаты нормальными от 40.000 грн (1000$) в месяц.
Вот скажите откуда у обычных людей может быть деньги на квартиру со средней зарплатой 12.000 грн (300$) где тебя используют как раба по 12 часов в день. Если учесть что цена на 1 кв.м 24.000 грн. то чтоб накопить на квартиру 2 комнатную без ремонта, тебе нужно работать 7 лет это без учёта расходов (еда, вода, коммуналка), а если учесть расходы то за 20 лет накопишь на пустую коробку без ремонта.
По сути если есть ребёнок то ты точно не накопишь на квартиру никогда с средней зарплатой 12.000 грн.
+
+27
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
6 вересня 2023, 11:18
#
Кто тебе должен сделать зарплату 1000 USD?
+
+30
inwastor
inwastor
6 вересня 2023, 11:23
#
Зеленский конечно же)
+
+15
gorobezus
gorobezus
6 вересня 2023, 11:50
#
Наниматели сами сделают, когда увидят, что их дорогостоящее оборудование и сараи в которых оное стоит превратитились в недвижимость от слова «не двигаться», потому что работать некому.
+
+15
ZiDion
ZiDion
6 вересня 2023, 11:53
#
Для примера возьмём
ВВП на душу население 1267$ Болгарии 1991 г.
ВВП на душу население 1487$ Украины 1991 г.
За 30 лет
ВВП на душу население 12221$ Болгарии 2021 г.
ВВП на душу население 4385$ Украины 2021 г.
При том что у Украины полно АЭС, ТЭС, ГЭС и куча заводов. 5 кратное преимущество в население мы беднее Болгарии в 3 раза. Как такое возможно?
+
+15
Rubi0
Rubi0
6 вересня 2023, 12:03
#
Нас Хлебом не корми дай покричать «… Геть» , вместо троеточия поставить любого политического персонажа
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 вересня 2023, 12:15
#
Рашня по ВВП на душу населення стоїть на 5му місці… позаду чи не вся Європа. Ти хочеш сказати, що вони краще живуть, ніж німці чи британці? Яким боком ВВП до рівня життя населення? За ВВП в магазин не сходиш, капці не купиш. Але такі наративи вливають рашняві пропагандисти. А ти хто? З їхніх будеш чи просто, ждун?
+
0
ZiDion
ZiDion
6 вересня 2023, 12:27
#
Якщо хтось каже правду про стан України то ти ворог і тільки президент та те що по телевізору це правда, а так звичайно прибиральниця в Болгаріїї отримує 400 євро, а середняя 1000 євро. В Україні середняя 250 євро за 12 годин.
В Росіїї всі доходи ВВП у олігархів та там живе тілько Москва і Петербург. Тому порівняя не доречне
+
+15
Oleksandr Kolobov
Oleksandr Kolobov
6 вересня 2023, 11:40
#
Имея зарплату 12000грн лучше потратиться на презервативы и усиленно делать всё чтобы зарабатывать больше.
+
0
ZiDion
ZiDion
6 вересня 2023, 12:03
#
И кто будет работать в стране, если не рождать тогда это страна пенсионеров будет которая скоро вымрет, да и кто тебе будет пенсию платить если уже сейчас пенсии платят с кредитов.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
6 вересня 2023, 12:47
#
А чому Ви так за «страну» переживаєте яка «не піднімає» Вам зарплату?

Вот скажите откуда у обычных людей может быть деньги на квартиру со средней зарплатой 12.000 грн (300$) где тебя используют как раба по 12 часов в день.

«обычных людей» … У Вас ментальність раба, з таким мисленням добре заробляти Ви не будете. У Вашому розумінні хороші гроші можуть заробляти тільки «незвичайні» люди, а всім «звичайним» має дядюшка піднімати зарплату і давати роботу. Типове совкове мислення «тєрпіли», що пливе за течією.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
6 вересня 2023, 12:41
#
А кто по-твоему сейчас покупает недвижимость? Те кто получает 12к грн — ему и квартира в городе не нужна. Как он собрался делать ремонт вообще? С такой зп лучше жить в пригороде, зачем им жить в городе?
+
+42
gorobezus
gorobezus
6 вересня 2023, 11:06
#
Вон блумберг пишет, что три миллиона с копейками возвращаться вообще не собираются. Это чуть меньше чем в Киеве живет, кому эти сараи понадобятся?
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
6 вересня 2023, 11:17
#
Смысле заинтересовать? Тут же год писали что все ваще супер, что иностранцы скупают, что недвига растет не по дням, а по часам. Зачем заинтересовывать если и так спрос огонь?
+
0
inwastor
inwastor
6 вересня 2023, 11:23
#
Что-то не понял, почему мы сначала вычитаем падение ввп, а потом еще дополнительно количество уехавших? Разве уехавшие уже не зашиты в падение ввп?
+
+8
Rubi0
Rubi0
6 вересня 2023, 12:06
#
Дело за малым, ввести эскроу счета и закон о замораживании всех строек застройщика если просрочит сдачу на пол года скажем. Но у нас депутаты вр почему-то больше заботит декомунизация переименования и т.д, и как бы не без этого, но за 30 лет то можно было уже узаконить рынок недвижимости, чтоб он не напоминал ммм
+
0
Nobleman
Nobleman
6 вересня 2023, 12:40
#
Откроют границы, еще больше выедет
терпіли 30 років, а тепер тре жити нормально
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