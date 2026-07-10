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10 липня 2026, 19:56

Валюта в Україні: який курс долара побачимо в обмінниках найближчими днями

Минулий робочий тиждень у світі та на валютному ринку України не був спокійним, хоча багато фінансистів на це розраховували. Життя внесло свої корективи. Як на ці складнощі реагував курс гривні та що з ним буде далі, розповідає «Мінфін».

Минулий робочий тиждень у світі та на валютному ринку України не був спокійним, хоча багато фінансистів на це розраховували.

Порушення перемир’я між США та Іраном 8 липня та нова ескалація війни на Близькому Сході. Після взаємного обміну ударами по американських та іранських військових об'єктах, а також обстрілів кількох танкерів в Ормузькій протоці — президент США Дональд Трамп офіційно заявив про припинення перемир’я з Іраном, а потім віддав наказ про бомбардування кількох іранських військових частин. У результаті — зростання вартості нафти та інвестори, налякані новою ескалацією на Близькому Сході.

Графік вартості нафти марки BRENT

Зростання вартості нафти на тлі побоювань щодо нового загострення конфлікту між США та Іраном негайно позначилося на поведінці пари євро/долар і спровокувало нові ралі по золоту.

Графік пари євро/долар

Графік золота

У підсумку, після серії злетів і падінь біржових котирувань до кінця п’ятниці, 10 липня, барель нафти BRENT коштував близько 76,8 долара, а тройська унція золота — близько 4101 долара, а пара євро/долар перебувала на рівні 1,142 долара за євро.

Саміт НАТО в Туреччині та допомога Україні. На зустрічі НАТО, що відбулася в Анкарі 7 і 8 липня, було вирішено, що Європа та Канада збільшать свою частку відповідальності в колективній обороні. І що дуже важливо для України — це те, що Альянс у підсумковій декларації вперше визнав, що Україна «вносить внесок у безпеку євроатлантичного простору». Також країни НАТО пообіцяли Україні профінансувати її витрати на війну та соціальну сферу в межах 70 млрд євро у 2026 році та щонайменше на таку ж суму й у 2027 році.

Крім того, український президент Володимир Зеленський, який брав участь у саміті, отримав обіцянку президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет для ЗРК Patriot.

Зрозуміло, що це займе багато часу, але це допоможе нашій країні посилити українську ППО на тлі масових обстрілів Росією цивільних та інших об'єктів.

Наявність таких серйозних фінансових вливань у 2026 та 2027 роках дозволить уряду України профінансувати зростаючі військові та соціальні видатки, а НБУ — підстрахувати курс національної валюти. Крім того, отримання останніх траншів міжнародної допомоги в червні вже збільшило золотовалютні резерви України до рівня 51,3 млрд доларів станом на 1 липня цього року. І це безсумнівний плюс для гривні.

Інтервенції Нацбанку, новина про введення на початку осені банкноти номіналом 2000 гривень та періодичні розпродажі валюти на міжбанківському ринку кількома великими клієнтами. НБУ продовжував у період з понеділка по середу, а потім і в п’ятницю активно наповнювати міжбанківський ринок доларом. І цим закріпив певне ситуативне зміцнення гривні на торгах у цей період.

Причому, що важливо, крім Нацбанку до розпродажів долара почали періодично долучатися й великі вітчизняні експортери, а також кілька банків з іноземними інвестиціями — і це полегшило НБУ завдання щодо згладжування коливань курсу долара, а опосередковано й євро на міжбанківському ринку.

Курс безготівкового долара на міжбанківському ринку

Курс безготівкового євро на міжбанківському ринку

А стабілізація ринку безготівкової валюти знизила тиск і на готівковий курс.

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

Новина про те, що Нацбанк введе в обіг купюру номіналом 2000 гривень з початку осені 2026 року, не злякала український валютний ринок. Але фактично показала, що НБУ доводиться реагувати на зміну масштабу цін в Україні та змінювати банкнотний ряд, тобто визнавати проблему зростання цін і підлаштовувати під це грошовий обіг.

У підсумку, якщо брати лише стартові дані понеділка та п’ятничні котирування на закритті сесії цього тижня, то за період з 6 по 10 липня долар на міжбанківському ринку подешевшав при продажу на 3 копійки — з 44,51/44,55 до 44,49/44,52 гривень. А безготівковий євро при продажу за цей самий період подешевшав майже на 4 копійки — з початкових рівнів котирувань понеділка 50,84/50,88 до 50,82/50,84 гривень на завершення торгів п’ятниці.

А на готівковому ринку ввечері п’ятниці, 10 липня, обмінні пункти продавали долар у межах від 44,60 до 44,90 гривень, а готівковий євро — у межах від 51,05 до 51,50 гривень.

Оскільки попит на валюту поки що залишається на високому рівні, а ситуація на світовому та українському валютних ринках залишається складною — цими вихідними власники обмінних пунктів знову працюватимуть із середнім рівнем спреду між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а щодо євро він становитиме від 20 до 60 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 11−12 липня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінних пунктів і в касах відділень банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,20 до 44,45 гривень і продаж від 44,55 до 44,90 гривень.

А курс готівкового євро на вихідних буде в межах коридору: купівля від 50,60 до 51 гривні та продаж від 51,05 до 51,50 гривні.

Особливих сюрпризів щодо готівкового курсу 11−12 липня очікувати не варто, але якщо Дональд Трамп цими вихідними вкотре приголомшить світ якоюсь гучною заявою як щодо торговельних воєн і мит, так і щодо війни на Близькому Сході або війни РФ проти України — обмінні пункти, щоб мінімізувати курсові ризики, розширять свої спреди щодо долара до 20−35 копійок, а щодо євро — до 30−80 копійок. А деякі особливо «жадібні» мережі обмінних пунктів виставлять як щодо долара, так і щодо євро спред у межах до 1 гривні. Але навіть у цьому випадку курсу долара на рівні 45 гривень і вище або євро в межах 52 гривень і вище — очікувати на вихідних не варто.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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