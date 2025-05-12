США та Китай взяли паузу у торговельній війні: долар зростає, але його девальвація неминуча

США та Китай поставили торгову війну на 90-денну паузу. Інвестори, які побоювалися, що торговельний конфлікт може перерости в кризу та посилити невизначеність для бізнесу, видихнули. Американські фондові ф'ючерси продовжили зростання, яке почалося в неділю ввечері перед оголошенням про результати торгових переговорів країн із найбільшими економіками світу.

Після дводенної зустрічі у Швейцарії делегацій двох країн США та Китай домовилися призупинити дію більшості взаємних підвищених торгових мит.

За даними The Wall Street Journal, «взаємні» мита президента Дональда Трампа на китайські товари знизяться зі 125% до 10%. При цьому Вашингтон залишить в силі 20%-ве мито, запроваджене через нелегальне постачання наркотику фентанілу. Пекін також знизить свої мита на американські товари зі 125% до 10%. Таке положення зберігатиметься 90 днів, щоб сторони могли продовжити обговорення торгової угоди.

До домовленостей, оголошених у понеділок, сумарне мито США на ввезення товарів з Китаю становило 145%: «відповідні» збори у розмірі 125% додалися до 20%, які Трамп запровадив раніше.

Ф'ючерси на головний фондовий індекс США S&P 500 підскочили в моменті на 2,8%. Контракти на технологічний індекс Nasdaq 100 додавали 3,6%, а на індекс «блакитних фішок» Dow Jones — 2,2%. Долар зміцнився на 0,9%, а дохідність американських держоблігацій підвищилася.

Оптимізм повернувся і на ринки інших регіонів. Активно відреагували на новину про торгове перемир'я акції європейських напівпровідникових компаній: папери ASML, ASMI, BESI, STM, Infineon та Melexis подорожчали в діапазоні 6−10%.

Ралі також на азійських ринках. Так, гонконгський індекс Hang Seng підвищувався на 3,3%, а технологічний Hang Seng Tech — майже на 6% в останню годину торгів у понеділок, повідомляє CNBC. Індекс «континентального» Китаю CSI 300 додав, за підсумками дня, 1,16%. Індійські ринки також зростали за рахунок припинення вогню між Індією та Пакистаном.

Водночас аналітики Goldman Sachs готуються до девальвації долара. За даними дослідження економічного моделювання інвестбанку, долар США переоцінений приблизно на 16%, пише Seekingalpha.

Така невідповідність довгострокової справедливої ​​вартості може мати серйозні наслідки для світових ринків та торговельних відносин, зазначила у своїй записці економістка відділу макроекономічних досліджень ринків Goldman Sachs Тереза ​​Алвес.

Її аналіз передбачає, що ця поточна невідповідність «поступово руйнуватиметься», оскільки нинішні вищі дохідності американського ринку з часом зменшаться. Цей процес коригування може вплинути на міжнародні торгові баланси та інвестиційні потоки у світових економіках.

Хоча Алвес і уточнила, що валюти можуть залишатися відірваними від справедливої ​​вартості протягом тривалих періодів часу.

У чому точно впевнені аналітики Волл-стріт, то це в подальшому розвитку ШІ. Аналітик Wedbush Ден Айвз виділив 30 технологічних компаній, які, на його думку, стануть бенефіціарами цього тренду у довгостроковій перспективі. Айвз назвав такі сектори:

Розробники програмного забезпечення. До 2028 року, на думку аналітика, понад мільярд додатків матимуть функції генеративного ШІ. Серед його фаворитів у цій категорії: Palantir Technologies, Salesforce, IBM, ServiceNow, Snowflake, Adobe, Pegasystems, MongoDB, C3.ai, Elastic, Innodata та SoundHound.

Виробники чипів. Аналітик Wedbush порівнює їх із «киркою та лопатою» в ШІ-перегонах. Серед його улюбленців — Nvidia, AMD, яка продовжує посилювати позиції на ринку, та Taiwan Semiconductor, найбільший світовий контрактний виробник чипів. Крім них, Айвз також виділяє компанії Micron та Broadcom.

Так звані гіперскейлери. Це найбільші компанії, які будують та керують масштабною хмарною інфраструктурою для обробки величезних обсягів даних. ШІ вже є у понад 15% хмарних сервісів і, за оцінками Айвза, у 2025 році провідні гравці ринку витратять на ШІ понад $325 млрд: на 40% більше, ніж у 2024 році. Серед лідерів у цій сфері Айвз виділив Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google), Amazon та Oracle.

Інтернет-компанії. ШІ активно використовується не лише компаніями, а й споживачами, наголошує експерт. Серед фаворитів у США він виділив Apple (за його оцінкою, чверть населення Землі в майбутньому буде взаємодіяти зі ШІ через пристрої Apple) та Meta, яка володіє Facebook та Instagram. Серед китайських паперів — Alibaba та Baidu, які можуть виграти в перегонах ШІ в Китаї.

Робототехніка — ще один ключовий напрямок для розвитку ШІ, упевнений аналітик. За його прогнозом, ринок безпілотних автомобілів до 2033 року зросте до $3,22 трлн. У цій категорії він відзначив потенціал роботаксі від Tesla та стартап Oklo, що розвиває ядерні технології для забезпечення енергії для автоматизації.

Кібербезпека, чиє значення підвищує розвиток ШІ-технологій. У цій ніші Айвз виділив три компанії: Zscaler, Palo Alto Networks та CyberArk Software.

Злети та падіння минулого тижня на фондовому ринку США

«Мінфін» традиційно виділив компанії, акції яких показали найпомітнішу динаміку, і пояснює, чому це стало можливим.

Акції цифрової платформи для купівлі реклами Trade Desk (TTD) зросли завдяки гарному звіту: її квартальний прибуток та виторг перевершили консенсусні очікування. Прогноз виторгу на другий квартал також виявився вищим за консенсусну оцінку.

Автоматизована платформа компанії дозволяє брендам та рекламним агентствам купувати онлайн- і мобільну рекламу в режимі реального часу. Крім того, Trade Desk допомагає клієнтам використовувати онлайн-дані для покращення цільової реклами.

Її прибуток за четвертий квартал до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) зріс на 28% — майже до $208 млн, проти прогнозованих $148 млн.

Як уточнює Investor's business daily (IBD), у 2025 році на момент виходу звіту акції Trade Desk впали на 49%. За даними IBD Stock Checkup, у паперів TTD рейтинг IBD Composite 60 (найкращим акціям зростання надано композитний рейтинг від 90 і вище).

Водночас аналітики торгово-інвестиційної Susquehanna International Group вважають, що акції Trade Desk можуть зрости через антимонопольний позов Міністерства юстиції проти материнської компанії Google Alphabet.

У середині квітня суд Вірджинії ухвалив, що технологічний гігант використовував класичну тактику створення монополії, щоб домінувати в онлайн-рекламі. Аналітики вже прозвали це «судовим розглядом DoubleClick». У 2008 році Google придбала провідну фірму цифрової реклами DoubleClick за $3,1 млрд. Це придбання, на думку американського Міністерства юстиції, забезпечила Google домінування на ринку цифрової реклами, що завдало шкоди рекламодавцям та творцям контенту.

Згадане рішення суду посилило тиск на Google. Раніше служителі Феміди визнали незаконною монополією та його пошуковий бізнес. І хоча Google має намір оскаржувати винесене рішення, не виключено, що компанії все ж таки доведеться відокремити частини свого рекламно-технологічного бізнесу. А він відіграє ключову роль у тому, як купують рекламу на незалежних сайтах та як продають рекламні площі.

Це, зі свого боку, може відкрити можливості для інших гравців індустрії онлайн-реклами. Реакція ринку відображає мінливий ландшафт, де домінування Alphabet знаходиться під юридичним контролем, а конкуренти, такі як The Trade Desk, готові скористатися будь-якими примусовими змінами.

На підставі висновків 32 аналітиків Волл-стріт, які давали рейтинги Trade Desk за останні 12 місяців, консенсус-рейтинг акцій складає «Помірна покупка». З 32 аналітиків 6 дали рейтинг утримувати, а 26 — дали рейтинг купувати для TTD.

Акції компанії Hims & Hers Health, Inc. (HIMS), що продає препарати та управляє платформою для телемедицини, різко зросли завдяки вражаючим квартальним результатам, швидкому розширенню асортименту продукції для зниження ваги та стратегічному партнерству з Novo Nordisk.

Компанія розвивалася, як стартап у сфері телемедицини: спочатку HIMS спеціалізувалася на чоловічому здоров'ї, але швидко масштабувалася, і вже у 2018 році вона увійшла до сегменту жіночого здоров'я, а потім розширилася до лікування психічних проблем, увійшла на ринок добавок, засобів догляду за шкірою та особистої гігієни. Через рік вона досягла оцінки в $1 млрд, а у 2020 році вийшла на біржу.

Однак справді відомою Hims & Hers стала наприкінці 2023 року, коли зосередилася на власних препаратах. Головним каталізатором успіху стало швидке розширення позицій у сегменті препаратів для керування вагою. До середини 2024 року цей сегмент досяг річного обігу у $100 млн. У травні 2024 року компанія додала до переліку своїх препаратів ін'єкції для зниження ваги GLP-1. Вони почали мати величезний попит і, щоб задовольнити його, HIMS уклав угоду з аптеками, які почали виготовляти спрощену версію препарату.

Коли і цю можливість для розширення бізнесу було вичерпано, американська платформа телемедицини стала партнером датського фармгіганта Novo Nordisk. Данці почнуть продавати свій бестселер для схуднення Wegovy через телемедичну платформу Hims & Hers у США, щоб розширити доступ до препарату, написав CNBC.

На початку травня Hims & Hers почала пропонувати Wegovy у всіх дозах, а також цілодобовий медичний супровід, рекомендації щодо харчування та постійну клінічну підтримку споживачам. Вартість Wegovy становитиме від $599 на місяць для пацієнтів із рецептом, які оплачують лікування готівкою. Наразі для пацієнтів без страхового покриття роздрібна ціна Wegovy становить $1 349, зазначив Barron's.

Угода посилює конкуренцію на ринку препаратів для зниження ваги: ​​Novo та її американський конкурент Eli Lilly активно шукають партнерів у сфері телемедицини, щоб розширити охоплення клієнтів, пише The Wall Street Journal. Зокрема, телемедична платформа Ro почала продавати препарат Zepbound від Lilly ще наприкінці 2024 року, зазначила WSJ.

Втім, нові новини зіграли не на користь Novo. Під час прямого клінічного випробування препарат Zepbound компанії Eli Lilly продемонстрував значно більшу втрату ваги, ніж препарат Wegovy від Novo Nordisk, повідомила Eli Lilly в неділю.

Акції Novo Nordisk впали на 5,7% на початку торгів у Копенгагені. Але й акції Eli Lilly постраждали: на тлі новин про плани президента Дональда Трампа розпорядитися про скорочення витрат на рецептурні препарати в США вони впали на 2,9%.

Більшість аналітиків радять тримати акції Hims & Hers: вони мають вісім рейтингів Hold, показує MarketWatch. Шість аналітиків радять купувати папери компанії (Buy), ще двоє — продавати їх (Underweight та Sell).

Акції Insulet Corporation (PODD) зросли на 20% на денних торгах минулої п'ятниці після того, як виробник інсулінових помп повідомив про сильніші, ніж очікувалося, квартальні результати і підвищив прогноз виторгу на весь рік.

Omnipod, система безкамерної доставки інсуліну, необхідна багатьом пацієнтам із діабетом. Остання модель Omnipod 5 є першою системою, схваленою для лікування діабету 1-го і 2-го типу, що зміцнює позиції Insulet на ринку. Хоча зростання продажів препаратів для лікування діабету та зниження ваги GLP-1 створює конкуренцію, Insulet налаштована оптимістично: прогноз зростання виторгу підвищений з 16−20% до 19−22%. У кварталі, що закінчився 31 березня, виторг Insulet зріс на 28,8% — до $569 млн, за прогнозу аналітиків у $543,4 млн.

На основі прогнозів 17 аналітиків Волл-стріт, які давали рейтинги Insulet за останні 12 місяців, консенсус-рейтинг акцій компанії — «Помірна покупка». З 17 аналітиків 4 дали для PODD рейтинг «утримувати», а 13 — рейтинг «купувати».

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Головні події поточного тижня

Основна увага американських інвесторів цього тижня буде прикута до даних щодо інфляції в США за квітень. Це перша публікація, яка може відобразити ефект від нових мит, запроваджених після «Дня визволення», 2 квітня. Крім того, у Штатах вийде статистика щодо оптових цін та роздрібних продажів, а також свіжий індекс споживчих настроїв.

У єврозоні поточний тиждень буде скупим на статдані: очікуються цифри щодо промислового виробництва та торгівлі за березень, попередня оцінка зайнятості та друга оцінка ВВП за перший квартал, повідомляє The Wall Street Journal.