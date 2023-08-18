Боротьба з інфляцією у США триває, і протокол засідання ФРС вказує на те, що чергове підвищення ставки все ще розглядається. Як на такі перспективи реагують ринки, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.
Ринки падають: чому ніхто не поспішає викуповувати акції на падінні
ФРС має поставити крапку
Ох і непростий тиждень для ринків, до речі вже третій поспіль, коли ціни падають. І знову у всьому «винна» ФРС, протоколи засідання якої підтвердили, що керівництво центрального банку не вважає останні досягнення у боротьбі з інфляцією остаточною перемогою і не виключає можливості того, що зростання цін може відновитися, звісно, якщо регулятор стане вагатися та продемонструє нерішучість. І справді, тільки уявіть, що може трапитися, якщо раптом боротьба з інфляцією піде на друге коло і затягнеться ще роки на три-чотири, як це, в середньому, тривало раніше.
Аж страшно уявити, яку реакцію інвесторів може викликати такий перебіг подій. Тому, як би не було боляче, але нехай вже ФРС доведе справу до кінця і поставить крапку. Тим більше, що, принаймні, поки що центральному банку багато чого вдається: і показники інфляції знизилися, і економіка продовжує зростати, нехай і невеликими темпами.
Врешті решт, слова «м'яка посадка», яку обіцяє ФРС для американської економіки, не викликають у інвесторів роздратування, здивування, різкої критики чи відвертого глузування. Тим більше, що останні макроекономічні дані таку можливість не виключають…
Обсяги роздрібних продажів зросли, кількість заявок з безробіття залишається відносно низькою, індекси промислового виробництва неочікувано поповзли вгору — все це точно не виглядає економічною катастрофою.
Отже, в такій ситуації у ФРС є можливість тиснути на гальма ще дужче. І ринки, які вже досить давно звикли ігнорувати погрози ФРС, здається почали поступово змінювати свою думку.
Акції пішли вниз, прибутковість облігацій злетіла
Все почалося з ринку облігацій. Напевно так і має бути, адже вони вважаються більш «розумними» за ринки акцій — там «чек» набагато вище і роздрібних інвесторів відповідно менше. Так ось, на ринках облігацій цього тижня справжній переполох: дохідність довгострокового державного боргу США підскочила до найвищого рівня, починаючи з далекого кризового 2008-го року, у Великобританії дохідність державних облігацій сягнула 15-річного максимуму, у Німеччині вона на найвищому рівні з 2011 року.
Але раціональність інвесторів в акції теж не варто недооцінювати. Порівнюючи дохідність «безризикового» держборгу з дохідністю S&P 500, розрахованою на основі прибутків компаній, що в нього входять, торгівці акціями, схоже, дійшли висновку, що премія за ризик інвестування в S&P 500, яка зараз знаходиться на двадцятирічному мінімумі, напевно замала, щоб компенсувати існуючі ризики. А якщо такий висновок справді зроблено, то не лишається нічого іншого як продавати акції на користь облігацій.
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Заощадження американців почнуть «худнути»
І ще одна прикра новина цього тижня: згідно з дослідженням ФРC, є шанс того, що надлишкові заощадження, які домогосподарства США накопичили під час пандемії, будуть вичерпані вже в поточному кварталі. Якщо прогноз справдиться, то споживчі витрати, які є одним з важливих джерел зростання економіки, швидше за все, теж знизяться.
Більше того, дуже ймовірно, що американці стануть ще більше купувати в борг, рівень якого й так досягнув загрозливих показників.
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Або ціни мають впасти, або доходи зрости
Ринки падають, але цього разу ніхто не поспішає купувати за більш низькими цінами. Як ми знаємо, ціни на акції зростали з самого початку цього року: S&P 500 на 15%, а Nasdaq на 30%. В той же час, доходи компаній продовжують знижуватися.
Отже, маємо розходження, яке не може існувати вічно, враховуючи природу та закони функціонування ринків: чи ціни мають впасти, чи доходи зрости.
Ось тільки не уявляю, як компаніям покращити свої результати в умовах високих відсоткових ставок, зниження інфляції та жорстких умов кредитування. Навряд чи у них є на це реальний шанс.
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