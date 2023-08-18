Ринки падають: чому ніхто не поспішає викуповувати акції на падінні

Боротьба з інфляцією у США триває, і протокол засідання ФРС вказує на те, що чергове підвищення ставки все ще розглядається. Як на такі перспективи реагують ринки, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

ФРС має поставити крапку

Ох і непростий тиждень для ринків, до речі вже третій поспіль, коли ціни падають. І знову у всьому «винна» ФРС, протоколи засідання якої підтвердили, що керівництво центрального банку не вважає останні досягнення у боротьбі з інфляцією остаточною перемогою і не виключає можливості того, що зростання цін може відновитися, звісно, якщо регулятор стане вагатися та продемонструє нерішучість. І справді, тільки уявіть, що може трапитися, якщо раптом боротьба з інфляцією піде на друге коло і затягнеться ще роки на три-чотири, як це, в середньому, тривало раніше.

Аж страшно уявити, яку реакцію інвесторів може викликати такий перебіг подій. Тому, як би не було боляче, але нехай вже ФРС доведе справу до кінця і поставить крапку. Тим більше, що, принаймні, поки що центральному банку багато чого вдається: і показники інфляції знизилися, і економіка продовжує зростати, нехай і невеликими темпами.

Врешті решт, слова «м'яка посадка», яку обіцяє ФРС для американської економіки, не викликають у інвесторів роздратування, здивування, різкої критики чи відвертого глузування. Тим більше, що останні макроекономічні дані таку можливість не виключають…

Обсяги роздрібних продажів зросли, кількість заявок з безробіття залишається відносно низькою, індекси промислового виробництва неочікувано поповзли вгору — все це точно не виглядає економічною катастрофою.

Отже, в такій ситуації у ФРС є можливість тиснути на гальма ще дужче. І ринки, які вже досить давно звикли ігнорувати погрози ФРС, здається почали поступово змінювати свою думку.

Акції пішли вниз, прибутковість облігацій злетіла

Все почалося з ринку облігацій. Напевно так і має бути, адже вони вважаються більш «розумними» за ринки акцій — там «чек» набагато вище і роздрібних інвесторів відповідно менше. Так ось, на ринках облігацій цього тижня справжній переполох: дохідність довгострокового державного боргу США підскочила до найвищого рівня, починаючи з далекого кризового 2008-го року, у Великобританії дохідність державних облігацій сягнула 15-річного максимуму, у Німеччині вона на найвищому рівні з 2011 року.

Але раціональність інвесторів в акції теж не варто недооцінювати. Порівнюючи дохідність «безризикового» держборгу з дохідністю S&P 500, розрахованою на основі прибутків компаній, що в нього входять, торгівці акціями, схоже, дійшли висновку, що премія за ризик інвестування в S&P 500, яка зараз знаходиться на двадцятирічному мінімумі, напевно замала, щоб компенсувати існуючі ризики. А якщо такий висновок справді зроблено, то не лишається нічого іншого як продавати акції на користь облігацій.

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Заощадження американців почнуть «худнути»

І ще одна прикра новина цього тижня: згідно з дослідженням ФРC, є шанс того, що надлишкові заощадження, які домогосподарства США накопичили під час пандемії, будуть вичерпані вже в поточному кварталі. Якщо прогноз справдиться, то споживчі витрати, які є одним з важливих джерел зростання економіки, швидше за все, теж знизяться.

Більше того, дуже ймовірно, що американці стануть ще більше купувати в борг, рівень якого й так досягнув загрозливих показників.

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Або ціни мають впасти, або доходи зрости

Ринки падають, але цього разу ніхто не поспішає купувати за більш низькими цінами. Як ми знаємо, ціни на акції зростали з самого початку цього року: S&P 500 на 15%, а Nasdaq на 30%. В той же час, доходи компаній продовжують знижуватися.

Отже, маємо розходження, яке не може існувати вічно, враховуючи природу та закони функціонування ринків: чи ціни мають впасти, чи доходи зрости.

Ось тільки не уявляю, як компаніям покращити свої результати в умовах високих відсоткових ставок, зниження інфляції та жорстких умов кредитування. Навряд чи у них є на це реальний шанс.