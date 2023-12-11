Українці стали більше купувати електромобілі: які моделі найпопулярніші

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2023, 15:35

Українці стали більше купувати електромобілі: які моделі найпопулярніші

Протягом листопаду в Україні купили 4316 електрокарів, що на 4% менше, ніж у жовтні, але майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Протягом листопаду в Україні купили 4316 електрокарів, що на 4% менше, ніж у жовтні, але майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто -4239 штук (нових — 827, уживаних — 3412).

Із 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують:

  • Volkswagen ID.4 (297 одиниць)
  • Toyota BZ4X (64)
  • BYD Song (55)
  • Honda eNS1 (50)
  • Volkswagen ID.6 (48)

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf — у листопаді її придбали 515 разів, на другому місці — Tesla Model 3 (385), на третьому — Volkswagen e-Golf (355), на четвертому — Tesla Model Y (284), замикає п'ятірку Audi E-Tron (201).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин — з 17% до 20%.

Читайте також: Авторинок в Україні: Які вживані авто з США обирають українці

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
veritas69
veritas69
11 грудня 2023, 18:01
#
В декларации мера Броваров видел что купил себе ID.4 CROZZ. В ногу, так сказать, со временем
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами