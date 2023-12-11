Українці стали більше купувати електромобілі: які моделі найпопулярніші

Протягом листопаду в Україні купили 4316 електрокарів, що на 4% менше, ніж у жовтні, але майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто -4239 штук (нових — 827, уживаних — 3412).

Із 77 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують:

Volkswagen ID.4 (297 одиниць)

Toyota BZ4X (64)

BYD Song (55)

Honda eNS1 (50)

Volkswagen ID.6 (48)

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf — у листопаді її придбали 515 разів, на другому місці — Tesla Model 3 (385), на третьому — Volkswagen e-Golf (355), на четвертому — Tesla Model Y (284), замикає п'ятірку Audi E-Tron (201).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тис. електромобілів, що у 2,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин — з 17% до 20%.

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