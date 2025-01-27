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27 січня 2025, 12:11

Презентація нової ШІ-моделі DeepSeek обвалила акції технологічних компаній

Китайський стартап DeepSeek випустив нову безплатну модель штучного інтелекту з відкритим кодом, яка вважається конкурентоспроможною з моделями OpenAI та Meta. Протягом вихідних вона стала топовим застосунком в App Store, а у понеділок спровокувала падіння цін на акції технологічних компаній, пише CNBC.

Китайський стартап DeepSeek випустив нову безплатну модель штучного інтелекту з відкритим кодом, яка вважається конкурентоспроможною з моделями OpenAI та Meta.

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Що відомо

У компанії стверджують, що модель DeepSeek R1 була розроблена всього за два місяці й обійшлася лише у $6 мільйонів. Водночас вона перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.

Першим на собі падіння через DeepSeek відчули японські компанії, пов'язані з американськими ШІ-компаніями.

Акції Advantest, яка постачає техніку для Nvidia, впали на 7,99%, Tokyo Electron — майже на 4%, Softbank Group (володіє розробником чипів Arm) — на 5,4%, Furukawa — на 9,8%, Fujikura — на 8%.

Чому впав ринок

Галас довкола нового продукту DeepSeek пов'язаний з тим, що її модель штучного інтелекту має вкрай низьку вартість та здатність працювати на не найсучасніших процесорах. Це змусило ринок засумніватися в обґрунтованості високих оцінок таких компаній, як Nvidia.

Якщо інформація про DeepSeek повністю відповідає дійсності, це кидає виклик уявленню про те, що китайські технології штучного інтелекту на роки відстають від американських аналогів.

«DeepSeek демонструє, що можна створювати потужні моделі штучного інтелекту за нижчою ціною. Це може серйозно змінити інвестиційний ландшафт усього ланцюга ШІ-індустрії, який наразі залежить від високих витрат невеликої кількості провідних гравців», — пояснив у коментарі Fortune Вей-Серн Лінг, керуючий директор швейцарського банку UBP.

Джерело: Мінфін
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