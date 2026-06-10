Інвестиційний план мільярдерів на 2026 рік: як інвестують найбагатші?

Провідний швейцарський банк UBS опублікував сьоме щорічне дослідження Global Family Office Report 2026. Цей звіт є настільною книгою для професійних управителів активами по всьому світу. У фокусі цьогорічного звіту — геополітичні ризики, перегляд стратегічного розподілу активів, слабша довіра до долара, інтерес до ШІ та проблема підготовки наступного покоління. Василь Матій , СЕО та засновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka .vc, розповідає про інвестиційні стратегії та помилки, яких уникають мільярдери-інвестори.

Цьогоріч в опитуванні взяли участь 307 сімейних офісів із понад 30 ринків світу. Середній капітал родин — $2,7 млрд, а середній обсяг активів під управлінням їхніх сімейних офісів — $1,3 млрд. Дослідження розкриває структуру активів цих сімей, основні тренди в розподілі їх інвестицій та ключові ризики, на які звертають увагу інвестори.

Більшість людей уявляє портфелі мільярдерів як набір розкішних маєтків, приватних літаків та ризикованих ставок на криптовалюти. Але реальність виявляється іншою. Мільярдери інвестують зважено, спираються на дані й цього року не просто діють обережніше, ніж торік, а переглядають саму архітектуру портфелів.

Актуальні інвестиційні напрями

У фактичному розподілі активів за 2025 рік портфелі сімейних офісів виглядали так.

27% респондентів вкладали свої кошти в акції розвинених ринків. Вони й далі залишаються головним публічним активом у портфелях сімейних офісів.

5% - в акції ринків, що розвиваються. Частка поки невелика, але саме emerging markets поступово повертаються в поле уваги інвесторів: у планах на 2026 рік вона зростає до 6%.

17% респондентів вкладалися в облігації: 14% - на розвинених ринках і 3% - на ринках, що розвиваються. Після років майже нульових ставок якісні облігації знову стали повноцінним елементом портфеля, а не просто «нудним» інструментом для консервативних інвесторів.

17% - у приватний капітал: 8% - прямі інвестиції, 9% - через фонди або фонди фондів. Приватний капітал залишається важливою частиною портфелів, але сімейні офіси стають вибірковішими через питання ліквідності, оцінок і часу виходу з інвестицій.

3% - у приватний борг. Цей клас активів уже не виглядає екзотикою, але залишається відносно невеликою частиною портфелів найбагатших родин.

11% вкладали в нерухомість. Але саме цей клас активів сімейні офіси планують скорочувати: серед тих, хто переглядає стратегічний розподіл активів, частка real estate може знизитися до 8% у 2026 році.

6% - у hedge funds. Вони не домінують у портфелях, але залишаються інструментом для диверсифікації та управління ризиками.

9% - у готівку та її еквіваленти. Для великих капіталів кеш — це не просто гроші, які «не працюють». Це подушка безпеки й можливість купувати активи тоді, коли інші змушені продавати.

2% - у золото. Частка залишається невеликою, але UBS цього року окремо виділяє золото, а не дорогоцінні метали загалом. Серед тих сімейних офісів, які планують змінювати стратегічний розподіл активів, алокація в золото може зрости до 3% у 2026 році.

Головна зміна цього року — не в одній конкретній алокації, а в готовності переглядати портфелі. 60% сімейних офісів планують змінювати стратегічний розподіл активів протягом наступних 12 місяців. У 2025 році таких було лише 35%.

Це не означає паніку. Це означає, що найбагатші родини світу визнають: світ змінився, а портфелі мають бути готовими не до одного базового сценарію, а до ширшого набору можливих подій.

Фактори впливу

Пʼять факторів, які насправді впливають на рішення інвестувати.

Геополітика стала головним ризиком. 64% сімейних офісів називають великий геополітичний конфлікт ключовим ризиком на горизонті 12 місяців, а 61% - на горизонті пʼяти років. Це вже не короткостроковий страх, а нова база для побудови портфелів.

Борги держав повертаються у центр уваги. 56% сімейних офісів вважають боргову кризу одним із головних ризиків наступних пʼяти років. Великі родини мислять не кварталами, а десятиліттями, тому питання стійкості державних фінансів для них стає частиною інвестиційної стратегії.

Долар більше не виглядає беззаперечною опорою. 65% сімейних офісів очікують, що довіра до долара як світової резервної валюти послабиться протягом наступного року. 47% вважають, що мають надмірну експозицію до долара. Це не означає, що долар «помер». Але навіть найбагатші родини більше не хочуть бути повністю залежними від однієї валюти.

Диверсифікація стає не лише класичною, а й валютною. 30% сімейних офісів уже збільшують або планують збільшувати диверсифікацію між кількома валютами. 29% зменшили або розглядають зменшення експозиції до активів, номінованих у доларах. Найбільш привабливими альтернативами виглядають швейцарський франк і євро.

ШІ залишається стратегією, а не тимчасовим захопленням. 65% сімейних офісів уже інвестують у штучний інтелект, ще 7% планують додати цю тему протягом року. Але тепер питання не просто в тому, «бути чи не бути в AI». Питання — в якій частині ланцюга створення вартості бути.

Штучний інтелект та інші теми

Серед тематичних інвестицій ШІ залишається безумовним лідером. Але сімейні офіси інвестують не лише в «AI-компанії». Вони дивляться на всю інфраструктуру, яка стоїть за технологічною революцією.

37% інвестують у power and resources, ще 15% планують додати цю тему.

37% мають алокацію в infrastructure, ще 16% планують її збільшити.

33% інвестують в AI in healthcare.

29% - у defense and security infrastructure spending.

28% - в automation and robotics.

25% - у longevity.

20% - у space economy.

16% - у nuclear.

15% - у quantum computing.

Тобто інтерес до ШІ не витісняє інші довгі теми. Навпаки — він підсилює попит на енергетику, інфраструктуру, напівпровідники, автоматизацію, охорону здоровʼя та безпеку.

Криптовалюти залишаються нішевими. Лише 24% сімейних офісів мають експозицію до crypto або digital assets. Серед тих, хто інвестує, 61% мають алокацію на рівні 1% портфеля. Але 44% із них уже вважають crypto частиною стратегічного розподілу активів, а не просто спекулятивною ставкою.

Чотири напрями, де більшість інвесторів помиляються.

Надмірна концентрація в одному ринку та валюті. Багато приватних інвесторів фактично мають ставку на американський ринок і долар, навіть якщо вважають себе диверсифікованими. Сімейні офіси теж мають велику частку в Північній Америці, але вже поступово переглядають цю концентрацію.

Плутанина ліквідності з втраченими можливостями. Для великого капіталу кеш — це не завжди гроші, які «не працюють». Це optionality: можливість діяти тоді, коли на ринку зʼявляються привабливі ціни.

Гонитва за трендами постфактум. ШІ - важлива тема, але сімейні офіси не обмежуються купівлею найочевидніших бенефіціарів. Вони шукають можливості в інфраструктурі, енергетиці, дата-центрах, напівпровідниках, healthcare та інших частинах ланцюга створення вартості.

Плутанина активності зі стратегією. Те, що 60% сімейних офісів планують змінювати стратегічний розподіл активів, не означає хаотичну торгівлю. Це означає структурний перегляд довгострокових припущень.

Окрема помилка — недооцінювати governance. Сімейний офіс — це не лише інвестиції. Це структура рішень, звітність, правила, контроль витрат, succession planning і підготовка наступного покоління.

Лише 50% сімейних офісів мають задокументований інвестиційний процес, включно з investment policy statement. 37% мають стратегію або operating manual для family office. І лише 27% мають організований процес підготовки наступного покоління до майбутніх ролей.

Чому наступне покоління стає окремою темою

57% сімейних офісів мають план передачі багатства для членів родини. 60% мають investment committee. 68% мають процес вимірювання фінансової ефективності. 58% мають annual budgeting process для family office.

Але лише 35% мають план наступності для самого сімейного офісу — тобто план безперервності команди, сервісів і функцій. Лише 31% мають формальний процес вибору й перегляду зовнішніх провайдерів. Лише 28% мають risk management process поза інвестиціями — наприклад, для репутації, приватної власності чи медичних ризиків.

І лише 27% мають організований процес фінансової та governance-освіти для наступного покоління.

45% сімейних офісів уже залучають наступне покоління до справ повністю або частково. Але 21% визнають, що наступне покоління вже достатньо доросле для участі, але все ще не залучене.

Найчастіше сімейні офіси вважають, що вік 18−29 років — правильний час для підготовки й освіти, а 30−39 років — час для активнішої участі в рішеннях family office.

Проблема не лише в бажанні дітей чи спадкоємців. Часто це розрив у підготовці, комунікації й довірі. Наступне покоління може виглядати незацікавленим, але насправді не мати мови, ролі або простору для відповідальної участі.

Для українських підприємців це особливо важливо. Перше покоління створювало бізнеси в режимі швидкості, виживання й особистого контролю. Але наступне покоління не може просто успадкувати активи. Воно має успадкувати правила, мову рішень і здатність бути відповідальним власником.

Інвестпоради найбагатших

Оцінюйте кожен крок в перспективі 10 років. А краще — 20. Сімейні офіси не будують портфелі під один рік. Вони готуються до світу, де ризики можуть тривати довше, ніж один ринковий цикл.

Спочатку подбайте про надійний фундамент: диверсифікацію, ліквідність, якісні облігації, валютну структуру, юрисдикції та зрозумілу інвестиційну політику. А вже потім шукайте великі прибутки.

Не тримайте весь капітал в одній валюті, одному банку чи одній юрисдикції. 88% сімейних офісів мають bankable assets у двох або більше юрисдикціях. Для великого капіталу це не питання зручності, а питання стійкості.

Інвестуйте в довгі теми, але не купуйте хайп. ШІ залишається головною інвестиційною темою, але найзаможніші родини дивляться не лише на технологію, а й на інфраструктуру навколо неї.

Впроваджуйте технології не лише в портфель, а й у процеси. Звітність, візуалізація даних, контроль ризиків, investment committee, consolidated reporting — усе це стає частиною професійного управління капіталом.

Сформулюйте особисту інвестиційну стратегію на одній сторінці та дотримуйтесь її. Якщо у вас немає письмової логіки портфеля, ви керуєте не стратегією, а настроєм.

Підготуйте наступне покоління раніше, ніж здається комфортним. Передача капіталу — це не момент підписання документів. Це довгий процес формування мови, ролей і відповідальності.