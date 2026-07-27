Головні інсайти з найбільшої виставки сонячної енергетики у світі

У Мюнхені відбулась Intersolar Europe 2026 — найбільша у світі виставка, присвячена сонячній енергетиці. Цьогоріч подія об'єднала понад 2650 компаній із 52 країн світу. Про те, як розвивається та змінюється галузь в колонці для NV розповів керівник iSolar Partner Hub Олександр Білий. «Мінфін» публікує ключові тези.

Накопичення як головний елемент

Одним із найпомітніших трендів Intersolar Europe 2026 стало стрімке зростання ролі систем накопичення енергії. Якщо ще кілька років тому сонячна генерація та накопичувачі розглядалися як окремі рішення, то сьогодні акумуляторні системи дедалі частіше визначають ефективність і економіку всього енергетичного проєкту.

Під час виставки виробники концентрувалися не лише на збільшенні місткості акумуляторів. У центрі уваги були можливості накопичувачів взаємодіяти з мережею, управляти навантаженням, забезпечувати балансування енергосистеми та підвищувати гнучкість енергопостачання. Саме тому накопичення енергії поступово переходить із категорії додаткової опції до обов’язкового елемента сучасної енергетичної інфраструктури. За прогнозами SolarPower Europe, до 2030 року обсяги встановлення систем накопичення енергії в Європі можуть зрости майже в чотири рази.

Для України цей тренд має особливе значення. В умовах зростання частки розподіленої генерації та необхідності підвищення стійкості енергосистеми накопичувачі стають інструментом, який дозволяє не лише забезпечувати резервне живлення, а й ефективніше використовувати вироблену електроенергію. Фактично йдеться про перехід від моделі «виробити якомога більше» до моделі «виробити та використати максимально ефективно».

Економіка стає важливішою за екологію

Ще кілька років тому сонячна енергетика переважно асоціювалася зі скороченням викидів та боротьбою зі змінами клімату. На Intersolar Europe 2026 стало помітно, що акценти зміщуються.

Сьогодні виробники дедалі частіше говорять про економічну ефективність, прогнозованість витрат, швидкість окупності та енергетичну незалежність бізнесу. Для компаній ключовим аргументом стає не лише екологічність рішень, а їхня здатність знижувати операційні витрати, захищати від цінових коливань на енергоринку та підвищувати стабільність виробничих процесів.

Для українського бізнесу цей тренд є особливо актуальним, адже питання енергозабезпечення сьогодні напряму впливає на безперервність роботи підприємств, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість.

Від продажу обладнання до інтегрованих рішень

Донедавна більшість компаній на ринку конкурували окремими продуктами: сонячними панелями, інверторами чи системами накопичення енергії. Сьогодні ж дедалі більший попит мають комплексні рішення, які об'єднують генерацію, накопичення, цифрові сервіси управління, фінансові інструменти та локальну сервісну підтримку.

На Intersolar Europe 2026 було особливо помітно, що ринок рухається від моделі постачання обладнання до моделі довгострокового енергетичного партнерства. Замовники дедалі частіше шукають не окремий продукт, а компанію, яка здатна взяти на себе весь цикл реалізації проєкту — від проєктування та фінансування до управління енергоспоживанням і сервісного супроводу.

У таких умовах конкурентною перевагою стає не окремий продукт, а здатність інтегрувати різні технології в єдину керовану екосистему. Важливу роль у цьому процесі відіграють EMS-платформи та інструменти штучного інтелекту, які допомагають аналізувати споживання, прогнозувати навантаження та автоматично оптимізувати роботу енергетичної інфраструктури.

Саме тому найбільші гравці ринку активно поєднують генерацію, накопичення енергії, цифровізацію, інструменти штучного інтелекту та сервісні послуги в рамках єдиної пропозиції для клієнта.

Електромобілі та паркінги стають частиною енергосистеми

На виставці також чітко простежувалась тенденція на інтеграцію електротранспорту в енергетичну інфраструктуру. Завдяки технологіям двонаправленої зарядки електромобілі поступово перетворюються на мобільні накопичувачі енергії, які в майбутньому можуть допомагати балансувати мережу та ефективніше використовувати відновлювану генерацію.

Ще один цікавий тренд, який активно розвивається в Європі, — використання паркінгів як повноцінних майданчиків для генерації сонячної енергії. Якщо раніше основною поверхнею для встановлення сонячних панелей були дахи будівель, то сьогодні дедалі більше уваги приділяється навісам над паркомісцями.

Особливу роль у розвитку цього напряму відіграє Франція. У 2023 році країна ухвалила закон, який зобов’язує великі відкриті паркінги площею понад 1500 квадратних метрів покривати щонайменше 50% території сонячними навісами. Такий підхід дозволяє одночасно генерувати електроенергію, захищати автомобілі від спеки та створювати інфраструктуру для заряджання електротранспорту.