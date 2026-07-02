Чи залишається актуальною стратегія інвестицій «купи і тримай»

Сучасний фондовий ринок переживає період масштабних змін. Високі процентні ставки, стрімкий розвиток AI, геополітична нестабільність та зміна економічних циклів змушують інвесторів переосмислювати підходи до формування портфеля. Попри нові виклики, довгострокове інвестування й надалі залишається основою багатьох успішних інвестиційних підходів. Однак сьогодні ця стратегія вже вимагає більшої вибірковості, дисципліни та якісного підбору активів. Про те, наскільки актуальною є стратегія «купи та тримай» у 2026 році розповів інвестиційний експерт Володимир Стойко.

Buy and hold: від ідеї до класичної інвестиційної стратегії

Стратегія «купи та тримай» (buy and hold) з’явилася ще на початку XX століття, але особливої популярності набула після робіт економіста та інвестора Бенджаміна Грема у 1930-х роках. Її суть досить проста: купувати акції якісних компаній, утримувати їх роками та не намагатися вгадати кожен рух ринку.

Пізніше Воррен Баффет зробив цю стратегію масово популярною. Його підхід фактично став символом довгострокового інвестування. У 1990-х роках після появи перших ETF стратегію почали застосовувати не лише до окремих акцій, а й до всього ринку через ETF та індексні фонди.

Історично ця стратегія працювала завдяки довгостроковому зростанню економіки США та збільшенню прибутків компаній, а ефект складного відсотка забезпечував додаткове накопичення капіталу.

Наприклад, індекс S&P 500 за останні приблизно 100 років у середньому демонстрував дохідність на рівні 9−10% річних з урахуванням реінвестування дивідендів. Проте ключове слово тут — «довгостроково», адже протягом цього періоду були й кризи з падінням ринку на 30−50%.

Варто також розуміти, що інвестувати безпосередньо в індекс стало зручно після появи першого Exchange Traded Fund — SPDR S&P 500 ETF Trust, який був запущений у 1993 році компанією State Street Global Advisors.

Яких змін зазнала стратегія «купи та тримай» у 2026 році та чи залишається вона актуальною?

Фондовий ринок постійно змінюється, і те, що працювало вчора, сьогодні може бути вже неактуальним. І навпаки: те, що не мало сенсу в минулому, може стати актуальним сьогодні.

Так і стратегія «купи та тримай» вже не виглядає настільки простою та безумовною, як за часів дешевих грошей і політики QE (Quantitative Easing). Це програма стимулювання економіки, за якої центробанк викуповує облігації та збільшує ліквідність фінансової системи.

Сьогодні ринок характеризується такими факторами:

вищі процентні ставки;

дорожча вартість капіталу;

AI-бум;

геополітика;

підвищена волатильність;

концентрація індексів у кількох мегакеп-компаніях (megacap tech).

Водночас сама логіка довгострокового інвестування нікуди не зникала. Наразі стратегію «купи та тримай» підтримують такі фактори:

прибутки компаній продовжують зростати;

AI формує новий цикл капітальних витрат;

великі фонди продовжують системно купувати акції;

індекси історично оновлюють максимуми після криз.

Навіть у 2026 році великі інституційні інвестори, такі як BlackRock, JPMorgan Chase та Fidelity Investments, продовжують говорити про переваги довгострокового інвестування над спробами постійно вгадати рухи ринку.

Однак є важливий нюанс. У 2026 році стратегія працює ефективніше, якщо:

інвестор утримує якісні активи, а не будь-які компанії;

портфель диверсифікований;

інвестиційний горизонт становить щонайменше 10 років;

є готовність переживати просадки на рівні 20−40%.

Також необхідно враховувати ризики та бути максимально обережним щодо таких факторів:

AI-сектор частково перегрітий;

оцінки великих технологічних компаній (megacap tech) залишаються високими;

інфляція може виявитися більш стійкою;

прибутковість облігацій уже конкурує з акціями;

зберігається геополітична нестабільність.

Однак портфель, сформований із компаній-лідерів секторів і підсекторів 10 років тому, сьогодні міг би виглядати так.

Вигляд інвестиційного портфеля, сформованого 10 років тому

За умовами нашого портфеля було інвестовано $20000 у 15 компаній рівними частинами. Чітко видно, що протягом останніх 10 років стратегія «купи та тримай» працювала та дозволила суттєво випередити індекс S&P 500 за дохідністю. Індекс перевершили 12 із 15 компаній, представлених у портфелі.

Загалом портфель зріс на 1744%, тоді як індекс S&P 500 — на 257%. Відповідно, прибуток від інвестицій у $20000 склав $348916. Водночас інвестиція в індекс принесла б близько $51417.

Беззаперечним лідером портфеля стала Nvidia (NVDA), яка зросла на 18071% і принесла $240705 прибутку, сформувавши основну частину дохідності портфеля. Друге місце посіла фармацевтична компанія Eli Lilly із дохідністю 1343%, а третє місце — Apple (AAPL) із дохідністю 1145%.

Найважливіше — розуміти, що цей портфель сформований із сьогоднішніх лідерів ринку. Водночас 10 років тому лідери на ринку були зовсім інші, тому склад портфеля міг би суттєво відрізнятися.

Чи варто обирати «купи та тримай» у 2026 році

У 2026 році стратегія «купи та тримай» залишається актуальною, але вже потребує більшої вибірковості й дисципліни. Ринок змінився: високі ставки, дорожчі гроші, AI-бум і геополітичні фактори зробили інвестування складнішим та більш волатильним.

Сьогодні ця стратегія працює насамперед для якісних компаній із сильними конкурентними перевагами та довгостроковим потенціалом зростання. Останні 10 років показали, що саме терпіння, диверсифікація та тривалий інвестиційний горизонт на ринку дозволяли інвесторам суттєво випереджати індекс S&P 500.

Попри всі ризики, головний принцип не змінився: для довгострокового інвестора час на ринку все ще залишається важливішим за постійні спроби вгадати його рухи.