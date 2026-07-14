Акції Apple подорожчали на $600 млрд: у чому причина

Інвестори знову активно вкладають кошти в Apple на тлі побоювань, пов'язаних із витратами на штучний інтелект. Чому виробник айфонів сприймається як рятівне коло, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Після невдалої презентації майбутніх функцій штучного інтелекту акції виробника iPhone різко впали минулого місяця. Однак з 25 червня вони зросли на 15 %, що збільшило ринкову капіталізацію компанії майже на $600 млрд і повернуло акції на рекордний рівень. За цей же період індекс напівпровідникової промисловості на Філадельфійській фондовій біржі знизився на 7%, індекс S&P 500 піднявся на 3%, а технологічний індекс Nasdaq 100 зріс лише на 1,3%.

Зміна тренду відображає зростаючу тривогу щодо перспектив окупності значних інвестицій у ШІ. Рішення Apple не вступати в гонку за створення центрів обробки даних дедалі частіше сприймається як перевага, а не недолік, незважаючи на те, що її пропозиції в галузі ШІ неодноразово призводили до негативних наслідків для інвесторів.

Марк Бронзо, головний інвестиційний стратег Rye Strategic Partners, зазначив: «На ринку триває боротьба, і зараз Apple перемагає, тому що не стикається з тими ж проблемами, що й інші учасники ринку ШІ. Інвесторів турбує, який прибуток можуть отримати великі хмарні компанії від своїх інвестицій у ШІ. Крім того, висловлюються сумніви щодо доцільності поспішних дій напівпровідникових компаній. У результаті інвестори знову звернули увагу на Apple як на стабільну компанію, що не піддається цим ризикам».

Незважаючи на нещодавню кризу, спричинену занепокоєнням щодо стабільності витрат на обчислення у сфері штучного інтелекту, прогноз зростання напівпровідникової індустрії, як і раніше, є оптимістичним: очікується збільшення на 83 % до 2026 року, що робить цей рік одним із найуспішніших з 1999 року.

Проте акції Apple продемонстрували вражаюче зростання на 16% у поточному році, що дозволило компанії посісти лідируючу позицію серед «Чудової сімки» технологічних гігантів, до якої також входять Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta та Tesla. Водночас акції Alphabet та Amazon втратили понад 10% від своїх травневих максимумів, а Microsoft може зіткнутися з найгіршим роком з 2022 року через 20-відсоткове падіння акцій.

Коли ціна не проблема

Успіх Apple особливо примітний на тлі проблем, пов’язаних із зростанням вартості мікросхем пам’яті, що негативно позначається на прибутковості компанії. У відповідь на це 25 червня Apple підвищила ціни на свої комп’ютери Mac, iPad та побутові пристрої, що спричинило найзначніше одноденне падіння акцій з квітня 2025 року.

Хоча iPhone залишився поза зоною підвищення цін, компанія натякнула на можливість подальшого зростання вартості в майбутньому. Apple веде переговори про закупівлю чіпів у двох китайських виробників, які перебувають у чорному списку Пентагону, щоб отримати доступ до дешевших мікросхем пам’яті.

Аналітики вважають, що падіння акцій Apple після підвищення цін через дефіцит пам’яті є тимчасовим явищем, і компанія залишається менш вразливою, ніж інші виробники обладнання, оскільки її клієнти менш схильні протестувати проти зростання цін на пристрої.

Самік Чаттерджі з JPMorgan зазначив у своєму звіті від 7 липня, що довгострокові тенденції свідчать про обмежений вплив ціноутворення на обсяги продажів протягом кількох років. У минулому Apple значно підвищувала ціни на свої продукти, але обсяги продажів продовжували зростати.

В очікуванні новинок

Інвестори вбачають потенціал у майбутньому випуску складаного iPhone, запланованому на вересень. Очікується, що пристрій буде коштувати дорого і може стимулювати оновлення телефонів серед покупців. Раніше Nikkei повідомила, що Apple доручила своїм постачальникам підготуватися до виробництва близько 10 мільйонів складаних iPhone цього року, що перевищує попередній прогноз у сім-вісім мільйонів одиниць.

Луїс Навельє з Navellier & Associates вважає, що Apple захищена від ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом. Висока ціна на складаний телефон компенсує проблему з пам’яттю та знизить рентабельність, але високий попит підтримає зростання компанії.

Виручка Apple має зрости майже на 15% у 2026 фінансовому році, який завершиться 30 вересня, що стане найшвидшим річним зростанням з 2021 року, коли пандемія сприяла різкому збільшенню продажів електронних пристроїв. Чистий прибуток також очікується на рівні 17%.

Темпи зростання прибутку та виручки Apple залишаються нижчими, ніж у інших мегакапіталізованих компаній, але консервативний підхід до витрат дозволяє компанії накопичувати значні грошові кошти в той час, як інші компанії рухаються в протилежному напрямку.

Фінансові плани

Очікується, що вільний грошовий потік Apple досягне рекордних 140 млрд доларів цього року, що більш ніж на 40% перевищує показник 2025 року. Для порівняння, вільний грошовий потік Alphabet, як прогнозується, скоротиться приблизно на 67% і становитиме 21 млрд доларів.

Інвестори платять значну премію за акції Apple, які оцінюються в 33 рази вище прогнозованого прибутку на найближчі 12 місяців. Це робить їх найдорожчими серед компаній «Чудової сімки», за винятком Tesla, і значно перевищує середній показник за останнє десятиліття.

Саме тому лише 61% аналітиків, яких відстежує Bloomberg, рекомендують їх купівлю. Для порівняння: 90% аналітиків рекомендують купувати акції Microsoft, Amazon, Meta та Nvidia.

«Я володію акціями Nvidia, але не Apple, оскільки зростання та оцінка Nvidia здаються привабливішими», — поділився Бронзо з Rye.

Однак, з огляду на нестабільність ринку, грошовий потік та бізнес Apple у сфері послуг можуть сприяти подальшому зростанню. Якщо ви вважаєте, що інвестиції в ШІ будуть збільшуватися, обирайте Nvidia. Але якщо зростання сповільниться, Apple стане кращим вибором.