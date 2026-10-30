На який строк доцільніше розмістити депозит у гривні у листопаді: обираємо стратегію

Національний банк продовжує посилювати монетарну політику і робить гроші дорожчими. Однак фінансисти говорять, що підвищення облікової ставки НБУ не означатиме автоматичного збільшення дохідності гривневих депозитів. Як банки змінюватимуть ставки за вкладами в нацвалюті та чи досі вони залишаються привабливим інструментом заощадження і збереження грошей від інфляції, «Мінфіну» розповів Сергій Новошицький, директор з роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний» .

Скільки можна буде заробити на депозиті у листопаді

У листопаді ми очікуємо на подальше підвищення ставок за гривневими депозитами населення. Насамперед переглядатимуть дохідність банки, які ще не повністю відреагували на цикл посилення монетарної політики НБУ або підвищували ставки доволі стримано. Додатковим чинником для ринку стане рішення НБУ щодо облікової ставки 29 жовтня та сигнали регулятора щодо подальших кроків.

Водночас масштаби перегляду ставок і надалі визначатимуться індивідуальними потребами банків у фондуванні, рівнем ліквідності та конкуренцією за строкові ресурси населення. За нашим прогнозом, у листопаді ставки можуть зрости в середньому на 0,25−0,5 в.п., а за окремими депозитними продуктами або акційними пропозиціями підвищення може сягнути 0,75−1 в.п.

Найбільші зміни очікуємо за вкладами на 3−6 місяців. Саме цей сегмент залишається пріоритетним для банків, оскільки дозволяє стимулювати переведення коштів із поточних рахунків у строкові вклади та швидше реагувати на зміни монетарних умов. Водночас ставки за депозитами на 9−12 місяців, ймовірно, змінюватимуться більш стримано, оскільки банки поки не зацікавлені суттєво фіксувати високу вартість ресурсів на тривалий період.

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На що готові будуть йти банки заради нових вкладників

Конкуренція банків за гривневі кошти населення у листопаді-грудні зберігатиметься і, ймовірно, посилюватиметься. Це проявлятиметься не лише через подальше підвищення ставок, а й через різноманітні маркетингові інструменти: акційні депозитні пропозиції, надбавки до базових ставок для нових клієнтів, бонуси за оформлення депозиту онлайн, додаткову дохідність для великих сум вкладів, а також індивідуальні умови залежно від суми та строку розміщення коштів.

Частково це пов'язано з традиційним пожвавленням депозитної активності наприкінці року. Додатково конкуренцію підживлюватиме жорсткіша монетарна політика НБУ, яка створює для банків більше простору для перегляду дохідності депозитів та посилює боротьбу за строкові гривневі ресурси.

Водночас банкам доведеться конкурувати не лише між собою, а й дедалі активніше звертати увагу на ОВДП, які стають повноцінним засобом заощаджень і альтернативою банківським депозитам для частини населення. Якщо дохідність державних облігацій і надалі залишатиметься привабливішою за ставки за депозитами, це може стимулювати перетікання коштів із банківських вкладів в ОВДП. Тому банки при формуванні депозитної політики зважатимуть не лише на власні потреби у фондуванні та дії конкурентів, а й на привабливість державних цінних паперів для роздрібних інвесторів.

Загалом інтенсивність конкуренції визначатиметься не стільки розміром банку, скільки його потребою в додатковому фондуванні, планами щодо кредитування та структурою ресурсної бази. Банки, які зацікавлені у швидшому нарощуванні строкових коштів населення, найімовірніше, будуть активніше переглядати ставки та запускати спеціальні пропозиції для вкладників. Водночас установи, які не відчувають суттєвої потреби в додаткових ресурсах, можуть обмежитися точковими змінами умов або окремими маркетинговими акціями.

Тому найбільш активними у боротьбі за вкладників, імовірно, залишатимуться насамперед середні та невеликі банки, тоді як великі гравці переважно реагуватимуть на ринкові тенденції більш поступово. Водночас навіть великі банки можуть бути змушені коригувати депозитні пропозиції, якщо конкуренція з боку ОВДП та інших учасників ринку посилюватиметься.

На який строк доцільніше розміщувати гривневий депозит у листопаді

Універсального оптимального строку розміщення депозиту немає. Вибір залежить насамперед від потреби клієнта в ліквідності, його фінансових цілей та індивідуальних очікувань.

Водночас, якщо виходити з нашого базового сценарію, найближчими місяцями банки продовжать підвищувати депозитні ставки на тлі подальшого посилення монетарної політики НБУ. Тому депозити на 3−6 місяців можуть бути цікавими для вкладників, які прагнуть зберегти гнучкість та готові регулярно переоформлювати вклади з потенційно вищою дохідністю. Водночас депозити на довші строки такі, як 9−12 місяців, дозволяють зафіксувати поточну ставку та забезпечити прогнозований процентний дохід незалежно від подальших змін на ринку.

При цьому варто враховувати, що очікуване підвищення ставок не гарантує вищої сукупної дохідності при повторному розміщенні короткострокового депозиту. Тому одним із найбільш збалансованих підходів може бути розподіл заощаджень між депозитами різної строковості. Це дозволяє поєднати фіксацію дохідності на частину коштів із можливістю оперативно реагувати на зміну ринкових умов, зберігаючи необхідний рівень ліквідності.

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Які варіанти обиратимуть українці

Ми не очікуємо суттєвих змін у структурі депозитного портфеля фізичних осіб у листопаді ні за строками розміщення, ні за валютами. Найімовірніше, портфель зростатиме відносно рівномірно в усіх сегментах, хоча гривневі строкові вклади можуть демонструвати традиційно вищі темпи приросту наприкінці року на тлі очікуваного підвищення депозитних ставок.

Позитивну динаміку зберігатимуть і кошти на поточних рахунках. З огляду на безпекові ризики та загальну невизначеність частина клієнтів і надалі надаватиме перевагу ліквідності та швидкому доступу до коштів, що підтримуватиме приплив ресурсів у цей сегмент.

Сезонний фактор також свідчить на користь зростання всіх основних сегментів депозитного ринку наприкінці року без суттєвого перегляду структури заощаджень населення. Тому зміни в частках окремих категорій вкладів, на нашу думку, матимуть радше технічний характер і вимірюватимуться десятками базисних пунктів, а не відсотковими пунктами.

Основний попит і надалі припадатиме на депозити строком до 3−6 місяців. Зокрема, у нашому банку частка тримісячних депозитів у новому залученні останнім часом становить більше 70%, що підтверджує стійку перевагу клієнтів до коротких строків розміщення коштів. Водночас підвищення ставок може дещо посилити інтерес до вкладів на 6−12 місяців, однак суттєвого перерозподілу нових коштів на користь довших строків у листопаді ми не очікуємо.

Також не прогнозуємо істотних змін попиту на депозити з капіталізацією відсотків чи можливістю дострокового повернення коштів. Вибір вкладників, як і раніше, визначатиметься насамперед співвідношенням дохідності, строку розміщення та потреби в ліквідності. Якщо говорити про пропозицію банку «Південний», то практично всі наші депозитні програми передбачають можливість поповнення, що забезпечує клієнтам додаткову гнучкість у накопиченні заощаджень

Чи збережуть гривневі депозити привабливість

Гривневі депозити й надалі зберігатимуть привабливість для населення. Основною умовою цього є збереження позитивної реальної дохідності, коли чиста дохідність вкладу після оподаткування перевищує інфляцію. За чинного податкового навантаження 23% та поточних депозитних ставок 15−17% річних, чиста дохідність після оподаткування становить близько 11,6−13,1%, що перевищує фактичну інфляцію (10% р/р у вересні), так і очікувану через рік (9−10% р/р).

Більше того, очікуване підвищення депозитних ставок у листопаді на тлі подальшого посилення монетарної політики НБУ додатково підтримає реальну дохідність вкладів. Це дасть змогу не лише компенсувати інфляційні втрати, а й забезпечити помірний приріст заощаджень у реальному вимірі.

Важливим чинником залишається і курсова динаміка. Наразі ситуація на валютному ринку залишається відносно контрольованою, а девальваційні очікування на горизонті року — помірними (на рівні 8−10%). За таких умов дохідність гривневих інструментів залишається достатньою для компенсації як інфляційних, так і валютних ризиків.

Але переваги гривневих депозитів можуть зменшитися у разі суттєвого прискорення інфляції або погіршення девальваційних очікувань, якщо зростання процентних ставок не встигатиме компенсувати підвищення цих ризиків.

Як у листопаді можуть змінитися ставки за валютними депозитами

У листопаді суттєвих змін ставок за валютними депозитами в доларах США та євро ми не очікуємо. Дохідність таких вкладів залишається відносно стабільною, а поточний рівень валютної ліквідності банківської системи не формує суттєвих передумов для активного перегляду ставок. Водночас окремі банки можуть точково коригувати депозитні пропозиції залежно від власної ресурсної політики.

Наразі не бачу передумов для суттєвого перетоку коштів із гривневих депозитів у валютні. Гривневі ставки залишаються достатньо привабливими та забезпечують позитивну дохідність, а очікування їх подальшого зростання підтримують інтерес населення до заощаджень у національній валюті. Девальваційні очікування наразі залишаються відносно стриманими та не створюють значного стимулу для масового переходу вкладників у валюту.

Крім цього, гривневі та валютні депозити значною мірою орієнтовані на різні потреби клієнтів. Гривневі вклади насамперед обирають для отримання вищої дохідності, тоді як валютні — переважно для збереження заощаджень у відповідній валюті та зниження залежності від коливань курсу гривні. При цьому значна частина вкладників не обмежується одним інструментом, а розподіляє заощадження між гривнею та іноземними валютами з метою диверсифікації ризиків.

Чому гривневі депозити приростатимуть і надалі

До кінця 2026 року позитивна динаміка гривневих депозитів населення збережеться. Найближчими місяцями приріст може дещо прискоритися завдяки підвищенню депозитних ставок, сезонному збільшенню надходжень коштів наприкінці року та прагненню населення зафіксувати вищу дохідність на тлі посилення монетарної політики НБУ.

За нашим прогнозом, у листопаді максимальні ставки за гривневими депозитами можуть перебувати в діапазоні 17,0−17,5% річних, а до кінця грудня — поступово зрости до 18% залежно від строку розміщення та депозитної політики окремих банків. Найбільш активний перегляд очікуємо за строками, які є пріоритетними для банків з погляду залучення стабільного ресурсу. Водночас загальноринкове зростання ставок буде помірнішим, оскільки значна частина банків зберігає достатній рівень ліквідності.

Обсяг гривневих вкладів населення надалі зростатиме, а підвищення ставок поступово стимулюватиме перетікання частини коштів із поточних рахунків у строкові депозити. Водночас суттєвого прискорення приросту строкових вкладів поки не очікується через збереження високої невизначеності та попиту населення на ліквідність.

Основними факторами, які можуть вплинути на цей прогноз, залишатимуться подальші рішення НБУ щодо облікової ставки, фактична динаміка інфляції, ситуація на валютному ринку та зміна безпекових і макроекономічних ризиків. У разі посилення монетарної політики або конкуренції за строковий ресурс підвищення ставок може бути активнішим, тоді як збереження надлишкової ліквідності стримуватиме їх зростання.