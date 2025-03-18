Депозит у спадок: як передати, отримати та сплатити податки

У реаліях, в яких опинилася Україна, стає дедалі більше ситуацій, коли родичам потрібно отримати гроші з банківських рахунків померлого. Як це зробити і які податкові наслідки можуть виникнути за результатами отримання такої спадщини, розповіла начальник управління організації виплат вкладникам та операційної підтримки банків, що виводяться з ринку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олена Ракарчук.

Два варіанти наперед розпорядитись своїм депозитом

Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) регулюється ст. 1228 Цивільного кодексу України. Вона встановлює, що право на вклад входить до складу спадщини, незалежно від способу розпорядження ним.

Вкладник має два способи наперед розпорядитись своїм депозитом: скласти заповіт (традиційний варіант) або зробити відповідне розпорядження банку (варіант, передбачений тільки для фінансових установ). Якщо є обидва цих документи, але, як нащадків, у них вказано різних осіб, юридичну силу матиме документ, складений пізніше.

Як дізнатися про вклад

Поширеним варіантом залишається також той, коли жодного документа, що засвідчував би останню волю спадкодавця щодо поводження зі своїми грішми, немає. Тоді вклад спадкується на загальних підставах за законом — спочатку діти, один із подружжя, батьки, потім рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід і так далі.

Причому кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування не тільки в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, а й коли їх усунуто від права на спадкування, вони не прийняли спадщину або відмовилися від її прийняття.

Для отримання коштів спадкоємцю необхідно звернутися до відділення банку з такими документами:

паспорт,

РНОКПП (ідентифікаційний код),

оригінал (або нотаріально завірена копія) свідоцтва про смерть особи,

оригінал свідоцтва про право на спадщину, посвідчений нотаріально або відповідним рішенням суду.

У свідоцтві про право на спадщину мають бути вказані: номер вкладного рахунку, назва банку, ПІБ спадкоємця/спадкоємців, дата складання заповіту.

При спадкуванні за законом усієї цієї інформації спадкоємці можуть не знати, як і взагалі про те, чи мав померлий депозити або відкриті рахунки в банках і яких саме. Відшукати ці дані допомагає нотаріус, послугами якого користуються спадкоємці при відкритті спадкової справи. Нотаріус звертається до фінустанов і Фонду гарантування із запитом щодо наявності коштів померлого, і таким чином громадянин отримує результат, а банк дізнається про факт смерті клієнта.

Самостійно таку інформацію без зайвої потреби банк про вкладників не оновлює. Обов’язкову ідентифікацію клієнтів банк проводить ще до встановлення ділових відносин із ними, тоді як періодичну — відповідно до ступеня ризиковості ділових відносин із клієнтом: за високого — не рідше одного разу на рік, за середнього — не рідше одного разу на три роки, і за відсутності ризиків — не рідше одного разу на п'ять років (Постанова Правління НБУ від 19.05.2020 № 65).

Тож, коли після закінчення терміну депозиту вкладник не звертається до банку за своїми грошима, банк зазвичай автоматично продовжує дію договору на новий термін. Якщо фінустанові стає відомий факт смерті клієнта, його рахунки в банку блокуються до моменту звернення спадкоємця, будь-які інші операції, крім видачі коштів спадкоємцю, заборонені.

Куди звертатися за вкладом

Процедура успадкування коштів у банку (як депозиту, так і з поточних рахунків) займає від двох до чотирьох тижнів і включає такі етапи:

банк отримує запит від нотаріуса про наявність коштів на рахунках;

на підставі отриманої інформації від банку нотаріус готує свідоцтво про право на спадщину;

спадкоємець із цим свідоцтвом звертається до банку;

банк відкриває рахунок спадкоємцю та переказує на нього кошти (якщо спадкоємець не бажає відкривати рахунок у банку, кошти можуть бути видані готівкою в касі).

Якщо успадкований вклад був розміщений у банку, що на момент отримання свідоцтва про право на спадщину визнаний неплатоспроможним, до дій спадкоємця додається ще одна: для отримання гарантованої суми вкладу спочатку потрібно письмово звернутися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Необхідно буде подати заяву про виплату гарантованої суми відшкодування.

До заяви додаються:

засвідчена особистим підписом спадкоємця копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу спадкоємця вкладника та може бути використаний на території України для вчинення правочинів, із інформацією про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), серію (за наявності), номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі;

засвідчена особистим підписом спадкоємця копія ідентифікаційного коду.

нотаріально засвідчена копія документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

Після отримання відповіді від Фонду про виплату коштів спадкоємець може звернутися до будь-якого відділення банку-агента (на сьогодні їх налічується 16).

Варто пам’ятати: якщо йдеться про спадкування депозиту, виплатити повинні не тільки його тіло, а й нараховані відсотки, адже, відповідно до частини 2 ст. 608 Цивільного кодексу України, зі смертю вкладника зобов’язання банку з нарахування відсотків не припиняється.

У разі ж визнання банку неплатоспроможним, нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Нагадаємо: на час воєнного стану та трьох місяців після його скасування гарантується 100% виплат за вкладами.

Податки при спадкуванні та з відсотків

Cпадщина оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками 0%, 5% або 18%.

0% — для спадкоємців першого (діти, у тому числі усиновлені та народжені після смерті спадкодавця, чоловік або дружина, батьки) та з 2017 року — другого ступенів споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері та з боку батька, онуки). У такому разі, річну декларацію про майновий стан і доходи подавати не потрібно, якщо для цього відсутні інші підстави.

5% — для інших спадкоємців (тітки й дядьки, особи, що проживали однією сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття спадщини, інші родичі, утриманці спадкодавця).

18% — незалежно від ступеня споріднення, застосовується, якщо спадкодавець або спадкоємець є нерезидентом.

Спадкоємці, які отримали спадщину, що оподаткується за ставками 5% та 18% ПДФО, зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і включити до неї суми такого доходу.

Також спадкоємці, за винятком тих, хто отримав спадщину за нульовою ставкою податку, повинні сплатити військовий збір, розмір якого з 1 грудня 2024 року підвищено з 1,5% до 5%.

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Відсотки за депозитом підлягають оподаткуванню, незалежно від ступеня споріднення, оскільки це пасивний дохід фізичної особи. Із суми відсотків банк, як податковий агент, сплатить 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, річну декларацію подавати не потрібно.