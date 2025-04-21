Валютний ринок України з 21 до 25 квітня: чому стрибки євро трохи знизяться

Ситуація на світовому валютному ринку, а також курс долара та євро в Україні цього тижня повністю залежатимуть лише від декількох, але дуже важливих, чинників. Про них розповім докладніше.

Серед внутрішніх чинників, здатних суттєво вплинути на курс, можна виділити такі:

Реакція ресурсного та валютного міжбанку на рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на поточному рівні 15,5% річних. У принципі, на подальше прискорення інфляції регулятор міг відповісти підвищенням облікової ставки до 16−16,5% річних. Але чиновники НБУ наразі взяли паузу. Почасти тому, що сподіваються на покращення економічних показників України за рахунок зростання оборонного сектору та загасання інфляції на тлі просідання цін на нафту у світі. Частково — розраховуючи на пожвавлення інших секторів економіки до літа.

Проте цього може не статися: через загрозу рецесії більшість країн-торговельних партнерів України почнуть закривати свої ринки та підтримувати своїх виробників.

У цій ситуації, та ще й з огляду на вже запроваджені Дональдом Трампом мита на сталь та деякі інші товари українського експорту, Україні не варто розраховувати на скорочення негативного сальдо торгівлі. Оскільки імпорт не знижуватиметься. Відповідно, тиск на курс гривні щодо долара та євро лише посилиться.

На тлі збереження високої інфляції та млявого підвищення депозитних ставок досить гостро стоїть і питання «зв'язування гарячих грошей» населення через залучення цих коштів із поточних гривневих рахунків на строкові вклади.

Цей процес трохи пожвавився, але головне, щоб він був стійким. Саме «зв'язування» таких ресурсів може позитивно позначитися на курсі нацвалюти на валютному міжбанку та готівковому ринку. Але тут треба розуміти, що за один день такі зміни не вплинуть на загальну картину нашого валютного ринку і тиск на гривню поки що залишиться високим.

Для банків та регулятора будуть важливими:

динаміка строкових вкладів у гривні та строки розміщення коштів;

сальдо купівлі та продажу валюти населенням;

динаміка депозитних ставок за гривневими вкладами у банках, порівнюючи з реальним зростанням цін на товари та послуги, тобто, порівнюючи з інфляцією.

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Усі ці ключові питання були озвучені на пресконференції Нацбанку щодо збереження облікової ставки 17 квітня, і тепер важливим є результат подібного рішення регулятора вже на практиці.

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Компанії-експортери, які не встигли закрити свої борги перед бюджетом минулого тижня, продовжать розраховуватися з державою за податками зараз, з понеділка до вівторка-середи. Це підстрахує гривню на міжбанку у цей період. Але чинник розрахунків бізнесу з бюджетом вже все менше впливатиме на курсоутворення.

Поточні господарські операції компаній та кінець місяця. Цього тижня клієнти закриватимуть свої поточні господарські операції та готуватимуться до швидкого закриття нового звітного періоду. За такого формату роботи не варто очікувати від компаній значного зростання обсягу операцій на валютному міжбанку. За моїми прогнозами, статистика щоденних торгів за системою Блумберг перебуватиме в межах від $135 млн до $210 млн.

Інтервенції Нацбанку. НБУ продовжить практично щодня продавати долар на міжбанку для підтримки курсу гривні, але у некритичних для наших ЗВР обсягах. За моїми прогнозами, для цього йому доведеться витратити за цей тиждень від $420 млн до $690 млн. Причому основною метою продажу валюти для регулятора цими днями буде не лише звичне закриття дефіциту на торгах, а й максимальне згладжування курсових коливань.

На тлі зовнішньої турбулентності за парою євро/долар така тактика Нацбанку просто необхідна, щоб знизити негативні наслідки від торговельних рішень Трампа для нашої економіки і, як наслідок, — стрибків курсу долара та євро на українському ринку.

Крім того, найімовірніше, НБУ періодично проводитиме адресні продажі долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям оборонного сектора, енергетики, критичної інфраструктури тощо, щоб їх операції «не розхитували» решту міжбанку.

Обстановка на фронтах . Цей чинник в умовах війни завжди впливає на настрої всіх учасників валютного ринку — як населення і держкомпаній, так і бізнесу. І цей тиждень не стане винятком.

Серед зовнішніх чинників найбільше вплинуть на курс валют в Україні такі:

Подальший розвиток ситуації з торговими війнами. Практично всі ринки зараз шоковані постійними нововведеннями Дональда Трампа в частині тарифів і мит. Тому всілякі нововведення американської адміністрації щодо запровадження/скасування/постановки «на паузу» своїх тарифів здатні значно розгойдувати ситуацію на всіх світових майданчиках. У тому числі й за парою євро/долар, що негайно впливатиме на курс євро в Україні.

Крім того, як уже зазначалося, вже запроваджені США підвищені мита на окремі види сталі, металургію та частково на інші товари українського експорту знижуватимуть обсяги валютного виторгу наших експортерів на тлі зростаючих обсягів імпорту. У результаті Україна нарощуватиме негативне сальдо торгівлі, що почне дедалі більше тиснути на курс долара і опосередковано — євро, всередині країни.

Поведінка пари євро/долар на світових ринках. Минулого тижня ЄЦБ знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів — із 2,65% до 2,4% річних, і ставку за депозитами — з 2,5% до 2,25% річних.

Тепер м'яч на боці Федрезерва, який оголосить свої рішення щодо ставок 7 травня.

Регулярна публікація поточних даних щодо стану економік США та країн Євросоюзу безумовно впливатиме на поведінку основної валютної пари, але через стреси торгових воєн їй, та й взагалі світовому валютному ринку, необхідний умовний «перепочинок» і корекція. У результаті, за моїми прогнозами, цей тиждень мине за цією парою валют трохи «тихіше», тобто з меншим рівнем волатильності євро.

Щоправда, лише в тому випадку, якщо Дональд Трамп не приголомшить ринки новими заявами. Але інвестори вочевидь від них уже втомилися, тож учасники ринку, за моїми прогнозами, цими днями будуть менш сприйнятливими до подібних сигналів. І лише ринок золота, де дуже значна частка консервативних («найлякливіших») інвесторів та частка центробанків, які продовжують поступово скуповувати монетарне золото, реагуватиме на будь-який меседж керівництва США.

Загалом повного затишшя ні на світовому, ні на українському валютному ринку чекати цього тижня не доводиться, але певне зниження волатильності за євро відбудеться.

Прогноз курсу долара та євро на 21−25 квітня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,125 до 1,142 долара за євро. Котирування долара на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,10 до 41,70 гривень. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,23 до 47,62 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — у межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та близько 20−30 копійок за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 40,70 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46,20 до 47,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,20 до 47,65 гривень.