ЄЦБ всьоме поспіль знизив ставки, цього разу на 25 б.п.

Європейський центральний банк у четвер очікувано знизив відсоткові ставки — всьоме протягом 12 місяців — через стан невизначеності після введення американських торгових мит, коли ділові настрої, що погіршуються, підривають і без того слабке зростання економіки.

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Регулятор знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів до рівня 2,40% з 2,65% та ставку за депозитами до 2,25% з 2,50%.

Рішення співпало з очікуваннями аналітиків.

ЄЦБ також скоригував риторику, прибравши із заяви опис грошових ставок як обмежувальних і вказавши натомість наявність кількох факторів, здатних стримувати зростання економіки.

«Зросла невизначеність, швидше за все, знизить впевненість домогосподарств і компаній, а несприятлива і волатильна реакція ринку на напруженість у торгівлі, ймовірно, вплине на умови фінансування», — йдеться в повідомленні ЄЦБ, випущеному за підсумками квітневого засідання.

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«Ці фактори можуть створити додатковий тиск на економічні перспективи єврозони».

Проте, регулятор зберіг прогноз про те, що процес уповільнення інфляції йде за наміченим планом.

ЄЦБ стрімко знижує вартість запозичень, оскільки невиправданий ціновий тиск тане, а нещодавні потрясіння на світових ринках, ймовірно, зміцнять впевненість регулятора в тому, що інфляція в єврозоні перебуває під контролем, що ще більше посилить очікування подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

Центробанк залишається на колишніх позиціях, відмовляючись заздалегідь планувати траєкторію ДКП: невизначеність, як повторив регулятор, залишається надто високою, щоб брати на себе якісь зобов'язання, і наступні рішення залежатимуть від тих статистичних показників, які будуть на той момент.

Нестабільність, спричинена непередбачуваною торговельною політикою США, також може чинити тиск на ціни, і це допоможе ЄЦБ швидше повернути інфляцію до цільового рівня.

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Morgan Stanley стверджує, що виходячи з переважаючих ринкових цін і курсів валют, інфляція найближчим часом може впасти навіть нижче за цільовий рівень ЄЦБ в 2%.

«Згідно з оновленими прогнозами, загальна інфляція значно знизиться і виявиться нижчою за 2,0% вже з другого кварталу», — повідомили аналітики Morgan Stanley.