Інвестори скуповують активи ШІ: що це означає для ринку

Головними темами тижня були політика — здатність американських партійних керівників знайти компроміс щодо стелі боргу, та роздрібні продажі — статистика за квітень та квартальні звіти найбільших операторів. Як на ці події реагували інвестори, розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Проблема зі «стелею» боргу: шанси на вирішення

Штучна проблема зі «стелею» боргу героїчно вирішується. Лідери республіканців зустрічаються з Президентом Байденом, який розмірковує чи їхати йому до Японії на G7 чи краще лишитися рятувати країну від дефолту, керівники компаній та банків створюють штаби швидкого реагування та «кімнати оперативної підтримки» і проводять наради, готуючись до фінансового Апокаліпсису, інвестори хвилюються, дивлячись, як падає ціна на державні облігації з терміном погашення в червні, а Міністр фінансів Джанет Еллен не забуває публічно нагадувати, що час зупинити не можна, і після 1 червня настане Катастрофа!

Не скажу, що ринок акцій сильно хвилюється з приводу можливого дефолту, більше того складається таке враження, що інвестори в акції взагалі забули про слово «хвилюватися» і штовхають ринок вгору, хоч би які новини надходили з «політично-економічних» фронтів. Хоча, власне, новини щодо врегулювання питання зі «стелею» не такі вже й погані, швидше навпаки: спікер Kevin McCarthy в четвер заявив, що бачить можливості для досягнення угоди і голосування може відбутися вже наступного тижня. Так що, як бачите, шанси на вирішення штучно створеної проблеми є!

Читайте також: Конкурент Booking пообіцяв впровадити у сервіс ШІ: чому його акції падають

Головні болі роздрібних операторів

Динаміка роздрібних продажів навряд чи порадувала: зростання на 0,5% — це найнижчий рівень з весни 2020-го. Якщо додати поправку на інфляцію, то в реальному вимірі роздрібні продажі в США знижуються.

Квартальні результати найбільших операторів різнилися: Home Depot не дотягнув до прогнозів, Walmart перевищив та покращив прогноз до кінця року, Target очікування перевищив, але річний прогноз не змінив.

Серед найбільших проблем, з якими доводиться боротися роздрібним операторам — це крадіжки з магазинів, які здійснюються організованими злочинцями і досягають сотень мільйонів доларів на рік, що звісно негативно впливає на прибутковість. Ще однією великою проблемою для роздрібних операторів є зростання цін на продукти харчування, яке склало приблизно 20% за останні два роки. Так що, недаремно ФРС бореться з інфляцією…

Читайте також: Куди вкласти гроші, щоб не прогоріти: два надійних варіанти на 2023 рік

ФРС продовжує лякати, але ринок не боїться

Керівники ФРС весь тиждень говорили про те, що боротьба з інфляцією триває, до остаточної перемоги ще далеченько, а отже, ховати зброю зарано. Виступаючи в четвер на засіданні Асоціації банкірів Техасу, Президент ФРС Далласу Lorie Logan визнала, що «ми (ФРС) ще не досягли того прогресу, якого потрібно досягти. І до 2% інфляції ще далеко», а на завершення налякала, що в червні можна підвищити ставку ще на 25 бп.

Philip Jefferson, Губернатор ФРС, також заявив, що інфляція лишається «занадто високою». Отже, ФРС продовжує лякати, але ринок не боїться, розраховуючи не на підвищення, а навпаки, на два зниження ставки до кінця року. І подібна різниця в думках може привести до проблем: якщо ринок помиляється і порушує давнє правило «не воюй з ФРС», то ціна помилки може бути надзвичайно високою; якщо ФРС раптово змінить позицію, то довіра до центрального банку буде суттєво підірвана. От і вирішуй тепер, на чиєму боці грати…

Але поки що не схоже, що інвестори чимось налякані: вони активно продовжують купувати все, що містить магічні літери «АІ», не звертаючи уваги на ярлички з цінами. Власне ці два слова — «Artificial Intelligence» — і штовхають ринок вперед, як колись, двадцять з невеликим років тому, його рухали вперед «доткоми»…