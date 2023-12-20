У 2024 році зросте зарплатна мінімалка: скільки компаній готові платити більше

Восени команда robota.ua провела опитування бізнесів, аби зрозуміти, як зміниться ринок праці наступного року, та чи планують компанії підвищувати зарплати. Скільки компаній готові збільшити зарплату працівникам, та хто вже зробив це поточного року, розповів NV CEO robota.ua Валерій Решетняк. «Мінфін» публікує ключові тези.

Досліджуючи динаміку зарплат, ми побачили, що наразі розрив між очікуванням пошукачів роботи та можливостями бізнесів досить великий. Якщо до повномасштабного вторгнення цифра складала в середньому 445 грн, то зараз це 2 691 грн — різниця зросла ушестеро. Велика частка роботодавців закривають цю різницю коштом бенефітів. Крім того, майже 50% із опитуваних компаній зазначили, що мають у планах підвищити заробіток спеціалістів.

Яка ситуація зараз

Ринок праці оговтується від подій, з якими нам довелося стикнутися у лютому 2022 року. Поступово, але кількість вакансій та кандидатів на позицію нормалізувалася майже в усіх сферах. Покращується й ситуація з зарплатами. В опитуванні взяли участь понад 300 компаній, серед них:

60,9% — підвищували заробіток протягом 2023 року,

25,9% — також збільшували ставки, але не для всіх співробітників,

13,2% — не збільшували зарплати.

Формуючи пропозиції, більшість бізнесів спирається на ринкову медіану, — це 74,5% компаній. Пропонують більше за середній показник на ринку помітно менше роботодавців — зараз це 15%.

10,6% бізнесів обирають геть іншу стратегію: вони пропонують менші зарплати, але закривають різницю шляхом бонусів. Наприклад, пропонуючи:

повне медичне страхування,

додаткові виплати за досягнення KPI,

оплату навчання,

харчування на робочому місці,

знижки на внутрішні продукти або послуги.

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Це найпопулярніші з бенефітів, й подекуди вони можуть перетинатися. Тобто бізнеси пропонують відразу декілька форм бонусів, щоб забезпечити комфортні умови для спеціалістів.

Плани на наступний рік

У новому році точно очікуємо на динаміку зі знаком плюс. Підвищення будуть поступовими, але, здебільшого, все ж відбуватимуться. Так, майже половина респондентів відповіли, що 100% планують підвищення. 39,3% зазначили, що це питання ще на розгляді, але вони все ж схиляються у бік позитивної відповіді. І тільки 10,9% бізнесів не планують коригувати політику заробітних плат.

Понад половини опитуваних планують провести одну хвилю підвищень. Це досить логічно, бо 30,3% роботодавців, хоча й закладають збільшення винагороди, але в діапазоні 1−10%. Хоча будуть й більші зрушення, бо 37,2% компаній хочуть підвищити зарплати на 11−20%. Найімовірніше, це будуть ті роботодавці, що оберуть стратегію поступового збільшення заробітку — за 2−4 хвилі.