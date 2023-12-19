Инфляция идет на спад: какие решения будет принимать НБУ по курсу

Волна инфляции, которая всколыхнула мир во время постпандемийного восстановления и приобрела особый размах после начала полномасштабной войны россии против Украины, идет на спад. Об основных факторах, способствующих замедлению инфляции в Украине и мире, рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время практического семинара НБУ и EABCN «Монетарная политика в странах с развивающимися рынками». ЭП опубликовала текст речи.

Инфляция атаковала мир со всех сторон

Новую волну инфляции ощутили почти все страны мира, больше всего — страны с развивающимися рынками. Это подтверждает экономический обзор, представленный МВФ в октябре.

По данным МВФ, в 2022 году инфляция в развитых странах в среднем составляла 7,2%, в то же время, в странах с развивающимися рынками — 10,1%.

В отдельных странах Emerging Markets инфляция превышала 20%. Среди них и Украина — у нас довольно стремительный рост цен на фоне развертывания полномасштабной войны.

Причины инфляционных процессов и, что даже более важно, природа рисков ее усиления в разных странах могут кардинально отличаться.

Кажется, инфляция атаковала мир со всех сторон и в каждой стране выбирает «узкие» места в обороне:

со стороны спроса и со стороны предложения;

из-за неопределенности и турбулентности мировых рынков энергоносителей и продовольствия;

из-за структурной фрагментации рынков труда и изменений в цепочках производства и снабжения;

из-за потенциальных долговых кризисов и финансовой дестабилизации;

в конце концов, из-за рисков безопасности и активных боевых действий.

Все это создало особые вызовы для центральных банков в условиях, когда наш арсенал достаточно ограничен. В частности, из-за структурного профицита ликвидности, роста долговой нагрузки, зависимости от политики развитых стран и конъюнктуры международных рынков капитала.

Пик пройден, разворот вниз

У экономической науки и практики уже есть опыт успешной борьбы с инфляцией. Однако, сегодня перед нами снова возникают вопросы:

Вернется ли мир в эпоху высокой и малоконтролируемой инфляции?

Способны ли мы не допустить новых ошибок?

Учитывая фактические данные, а также макроэкономические обзоры отдельных стран, новая волна инфляции в мире уже достигла своего пика и уверенно движется вниз.

Среди основных факторов, которые способствуют ее замедлению, сегодня можно выделить несколько.

Во-первых, это снижение цен на энергоносители и продовольствие. Сначала они стремительно выросли в прошлом году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Однако, рынок оказался более устойчивым к геополитическим вызовам и продемонстрировал, что россия не способна диктовать условия на сырьевых рынках.

Во-вторых, значительную роль сыграли совместные усилия стран мира по переориентации цепочек поставок после наложенных на россию санкций. Результативность этих усилий создает условия для введения новых санкций и ужесточения уже введенных.

В конце концов, именно победа Украины над агрессором сможет обеспечить долговременный мир в европейском регионе, уменьшить неопределенность и увеличить устойчивость глобальной экономики. Усиление санкционного давления — это путь к макроэкономической стабильности мира.

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Решительная монетарная политика

Другим фактором, который сдерживал инфляцию, была своевременная и решительная реакция монетарной политики. В 2022 и 2023 годах центральные банки наперегонки увеличивали ключевые ставки во избежание оживления инфляционных процессов. Речь идет о центральных банках как развитых стран, так и стран с развивающимися рынками.

Федеральная резервная система решительно начала цикл стремительного усиления монетарной политики, впервые более чем за десять лет. Европейский центральный банк увеличивал ставку самыми стремительными темпами со времен существования евро.

Однако, для стран с развивающимися рынками своевременная реакция была даже более важной. Девальвационные риски в результате потенциального «бегства капитала» заставляли центральные банки этих стран реагировать ставками на опережение.

Свое влияние оказала и активная коммуникационная политика развитых стран по успокоению волатильных рынков капитала. Можем смело утверждать, что страны с развивающимися рынками справились гораздо лучше, чем все ожидали. Кое-где даже лучше, чем развитые страны.

Большая роль доверия к центральным банкам

Однако, по моему убеждению, фундаментом успешной борьбы с новой волной инфляции в мире стало не что иное, как доверие к центральным банкам.

Исследования, в том числе специалистов Национального банка Украины, дают нам четкое понимание, что стоимость дезинфляционной политики для реальной экономики значительно ниже в условиях высокого уровня доверия.

Доверие способствует заякорению инфляционных ожиданий и, наконец, быстрому возвращению инфляции к низкому и стабильному уровню.

Сегодня мы можем видеть результаты кропотливой и многолетней работы по доверию к центральным банкам. Инфляционные ожидания достаточно заякорены. Инфляция снижается, а экономические потери от дезинфляции пока незначительные.

Проделанная работа по усилению доверия позволила странам Emerging Markets избежать традиционных кризисов для малой открытой экономики.

Новые вызовы

Казалось бы, новая волна инфляции преодолена на глобальном уровне, центральные банки справились с задачей. В то же время, понимание сверхвысокой цены потери контроля за инфляцией ставит перед центробанками новые вызовы.

По прогнозам МВФ, мировая инфляция в 2023 году замедлится до 6,9%, с 8,7% в 2022 году. В следующем году ожидается ее снижение до 5,8%. Прогнозируется, что большинство центральных банков достигнут инфляционных целей к 2025 году.

Даже в Украине, в условиях полномасштабной войны и активных боевых действий, мы уже вплотную приблизили инфляцию к нашей цели — 5%. Однако, можем ли мы наконец-то расслабиться? — Убежден, что нет.

Уверенное замедление инфляции создает почву для сложных дискуссий о скорости нормализации монетарной политики и поддержании экономического роста в разных странах мира.

Нелегкий выбор

Центральные банки оказываются перед выбором: что хуже — пережать или недожать? Какова относительная стоимость чрезмерно жесткой политики, по сравнению со сверхмягкой?

Мы активно ведем дискуссии на эту тему внутри страны. Чрезмерно жесткая монетарная политика в условиях низкой инфляции может вредить отдельным секторам экономики и замедлять ее рост, особенно во время войны.

В то же время, инфляционные риски, связанные с восстановлением потребления и неопределенности на сырьевых рынках, остаются высокими. В таких условиях преждевременный переход к смягчению процентной политики генерирует серьезные риски для всей макроэкономической системы и экономики, в том числе.

Мы понимаем, что этот вопрос актуален не только для Украины. Он волнует большинство центральных банков мира. Каждый из нас понимает цену ошибки, как и то, что возврат к высокой инфляции генерирует риски разбалансирования инфляционных ожиданий, потери доверия и возвращения к эре высокой инфляции.

Сложности добавляет еще и то, что полноценный эффект от уже введенных мер политики в отдельных странах пока трудно оценить однозначно, ведь трансмиссия политики происходит с лагом. Поэтому сегодня большинство центральных банков выбирают осторожную тактику наблюдения и готовности к активным действиям.

Похоже, что тактику осторожной политики на данный момент соблюдают и прогрессивные центральные банки стран с развивающимися рынками. Такой тактики придерживается и Национальный банк Украины.

Несмотря на временную паузу в инфляционном таргетировании, мы неизменно привержены нашему мандату обеспечения ценовой и финансовой стабильности и содействия устойчивому экономическому росту.

В прошлом году мы вынуждены были поставить на паузу политику инфляционного таргетирования, зафиксировать курс и ограничить движение капитала. Такие шаги позволили нам предотвратить панику в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, и в дальнейшем обеспечить контроль над ожиданиями и тренд на снижение инфляции.

Как результат, мы приблизили инфляцию вплотную к довоенной инфляционной цели, финансовая система — стабильная, падение экономики остановилось, началось постепенное восстановление.

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Дальнейшие шаги НБУ

Однако, в долгосрочной перспективе фиксация курса лишает центральный банк возможности эффективно управлять инфляционными процессами и приводит к накоплению макрофинансовых дисбалансов.

Украина хорошо это знает по опыту валютных кризисов в прошлом. При этом политика инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса в 2016—2021 годах позволила Национальному банку обеспечить относительную стабильность курса, несмотря на достаточно заметные колебания в отдельные периоды, снизить инфляцию и удерживать ее на уровне, близком к 5% цели.

Она также помогла минимизировать циклические колебания экономики и способствовала экономическому росту, в частности, из-за устойчивого снижения ставок по гривневым кредитам для бизнеса до исторических минимумов.

НБУ еще в июле четко задекларировал свои намерения в Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Согласно Стратегии, переход к более гибкому курсообразованию должен был состояться при выполнении определенных предпосылок, а шаги НБУ в направлении стратегической финальной цели — возвращение к инфляционному таргетированию — должны быть постепенными и взвешенными.

НБУ четко следует этой Стратегии. В начале октября, когда были обеспечены необходимые предпосылки, мы успешно перешли к управляемой гибкости обменного курса. Кроме того, шаг за шагом мы смягчаем ограничения на валютном рынке.

Мы также начали цикл постепенного снижения ключевой ставки, чтобы поддержать экономическое восстановление, и мы видим условия для либерализации валютного рынка и нормализации монетарной политики в будущем.

В то же время, учитывая лучшую мировую практику центробанкинга, мы остаемся осторожными, двигаемся постепенно, по мере четкого формирования макроэкономических предпосылок, чтобы не отягощать наши достижения.

В этом аспекте для нас особенно важно сохранить доверие к национальной валюте, к банковской системе, а также к политике НБУ.

Война продолжается. Мы понимаем риски и цену ошибки. Наши решения и действия должны быть обоснованными и взвешенными, что, конечно, требует экспертного обсуждения и дискуссий.