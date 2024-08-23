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23 серпня 2024, 19:03

Промислова інфляція в Україні прискорилася до 8,8%. У річному вимірі вона зросла на 33,3% — Держстат

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у липні 2024 року зріс на 8,8%, порівняно з червнем. У річному вимірі зростання індексу цін виробників прискорилося до 33,3%. Це найвищий річний рівень інфляції з початку 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину, матеріали та товари проміжного споживання) у липні 2024 року зріс на 8,8%, порівняно з червнем.
Фото: freepik.com

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Насамперед, це сталося внаслідок зростання цін на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, які за місяць зросли ще на 16,9% після стрибка на 28,3% у червні.

За даними Держстату, в енергетиці індекс цін виробників рік до року сягнув 66,6%, у добувній промисловості — 10,1%, у переробній — 9,6%.

Як зазначив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, прискорення інфляції продовжує мати помітну енергетичну складову, насамперед, через втрати у генеруючих потужностях, імпорт більш дорогої електроенергії, зростання витрат на альтернативні джерела енергопостачання тощо.

За його словами, ціни виробників у річному вимірі зросли у таких галузях промисловості:

  • Постачання електроенергії, газу, пари (+60,6%);
  • Виробництво коксу та нафтопродуктів (+22%);
  • Виробництво фармацевтичних продуктів (+21,6%);
  • Добування сирої нафти і газу (+17%);
  • Виробництво харчових продуктів (+14%).

«В останньому інфляційному звіті НБУ (липень 2024) відзначив, що „пришвидшення промислової інфляції тиснутиме на споживчі ціни через вторинні ефекти, передусім збільшення собівартості виробництва“. Не в останню чергу з врахуванням цього фактора НБУ погіршив власний прогноз споживчої інфляції на кінець 2024 року із 8,2% до 8,5%», — додав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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