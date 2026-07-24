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24 липня 2026, 18:57

Світовий валютний ринок знову лихоманить: чого очікувати від курсу долара та євро в Україні

Нова хвиля геополітичної напруженості, стрибки цін на нафту та рішення Європейського центрального банку знову змусили інвесторів нервувати. Однак в Україні ситуація розвивається набагато спокійніше, ніж очікувалося: національна валюта залишається стабільною, а регулятор продовжує тримати ситуацію під контролем.

Нова хвиля геополітичної напруженості, стрибки цін на нафту та рішення Європейського центрального банку знову змусили інвесторів нервувати.

Порівняно з минулим робочим тижнем, цей минув на світовому та українському валютних ринках у дещо спокійнішому ритмі. Хоча сюрпризів теж вистачало, і раніше вони могли б набагато більше «налякати» інвесторів. Але ринки дуже болісно, проте все ж починають «звикати» до епохи загострення геополітичних і військових протиріч. І навіть традиційні ралі пари євро/долар перед та під час оголошення рішення ЄЦБ щодо процентних ставок 23 липня пройшли не в найрадикальнішому форматі — коливання були в межах 0,4−0,7 цента.

Графік пари євро/долар

І це при тому, що поточне чергове загострення війни між США та Іраном триває, а хусити завдали удару по кількох саудівських нафтових танкерах у Червоному морі. Це сприяло зростанню цін на нафту до рівнів майже в $100 за барель. Щоправда, потім у п’ятницю, 24 липня, відбулося різке падіння котирувань нафти до рівнів близько $92, що свідчить про серйозну спекулятивну складову у формуванні цін на енергоносії.

Графік вартості нафти марки BRENT

На тлі коливань цін на енергоносії ЄЦБ 23-го числа не став ризикувати й додатково «розбурхувати» ринки. Він ухвалив очікуване рішення про збереження своїх ставок на попередньому рівні: депозитна ставка — 2,25%, ставка за операціями рефінансування — 2,4% та ставка за маржинальними кредитами — 2,65%. Щоправда, ЄЦБ натякнув, що в разі продовження негативної для Європи динаміки зростання цін на паливо — буде готовий вживати більш жорстких заходів (тобто підвищувати свої ставки, щоб приборкати інфляцію).

На українському валютному ринку цими днями склалася досить стабільна ситуація, хоча зміна уряду, гучна й болюча відставка міністра оборони Михайла Федорова, протести проти такого рішення Президента та подальша заміна Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Михайла Драпатого — могли створити й додатковий психологічний тиск на курс. Але населення та бізнес на валютному ринку відреагували на ці потрясіння досить стримано, і це зараз найголовніше для гривні.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Безготівковий валютний ринок

Частково відносно спокійніша реакція нашого ринку на світові та внутрішні виклики — це заслуга НБУ. Нацбанк брав цього тижня активну участь у роботі міжбанку та періодично покривав дефіцит пропозиції долара на торгах своїми інтервенціями.

У підсумку, від початку торгів у понеділок і до їхнього завершення в п’ятницю долар на міжбанківському ринку подорожчав при продажу на 14 копійок — з 44,67/44,70 до 44,81/44,84 гривень. А безготівковий євро при продажу за цей самий період подешевшав майже на 12 копійок — зі стартових рівнів 51,098/51,119 до 50,985/51,005 гривень на завершення торгів у п’ятницю.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

При цьому готівковий ринок не надто активно грав у гру «на підвищення», хоча періодично й реагував на поведінку міжбанку. Увечері п’ятниці, 24 липня, обмінні пункти фінансових компаній продавали долар у межах від 44,80 до 45,10 гривень, а євро — від 51,20 до 51,70 гривень.

Оскільки міжбанк цього тижня не підносив особливих сюрпризів і поводився досить стримано, то на вихідних власникам обмінних пунктів вдасться попрацювати у форматі «з обороту» як щодо долара, так і щодо євро, навіть із деяким звуженням спреду. За моїм прогнозом, більшість обмінників працюватимуть у ці дні із середнім рівнем спреду щодо долара в межах 15−20 копійок, а щодо євро — від 20 до 40 копійок.

Варто ще зазначити й той факт, що наразі Нацбанк, проводячи свої інтервенції, чітко відстоює рубіж у 45 гривень. Опосередковано це впливає й на курс євро щодо гривні, який поки що «крутиться» навколо міжбанківського рівня в 51 гривню. Тому періодичні гучні заяви окремих політиків про можливу істотну девальвацію гривні можна зараз розглядати лише як «інформаційний шум», але не більше.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 25−26 липня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінних пунктів і в касах відділень банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,35 до 44,70 гривень та продаж від 44,80 до 45,20 гривень.

А курс готівкового євро буде в межах: купівля від 50,70 до 51,15 гривень та продаж від 51,20 до 51,60 гривень.

Як це вже стало звичним явищем, через специфіку військової ситуації в деяких регіонах України — у вихідні спостерігатиметься й додатковий розкид котирувань купівлі/продажу долара та євро саме через близькість до фронту. І курси обмінних пунктів у цих районах можуть відрізнятися від зазначених мною вище рівнів котирувань ще в межах плюс-мінус 3−7 копійок за долар і до плюс-мінус 5−10 копійок за готівкове євро.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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