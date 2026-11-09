Курсовий прогноз на тиждень: чому зараз небезпечніше купувати євро, ніж долар

Глобальні ринки лихоманить через дорогу нафту, війни і проблеми в найбільших економіках. В Україні до цього додається валютний ажіотаж, що штучно розганяється. Поясню, чому зараз небезпечніше купувати євро , ніж долар , і на яких позначках НБУ вирішить зафіксувати курс до кінця тижня.

Найближчим часом динаміку світового та українського валютних ринків, а також ринків сировини та дорогоцінних металів визначатимуть декілька ключових міжнародних подій:

Наслідки проміжних виборів у США та перспективи подальшої роботи американського президента Дональда Трампа у нових реаліях оновленого Конгресу та Сенату.

Переконлива перемога демократів за підсумками проміжних виборів у США 3 листопада забезпечила їм більшість у Конгресі та Сенаті. Це не може подобатися республіканцю Дональду Трампу, котрий уже звик за перші два роки президентства практично до єдиновладдя. Втрати республіканцями губернаторських постів у Джорджії, Огайо, Айові та Техасі сильно ускладнять голові Білого дому просування внутрішньодержавних ініціатив, оскільки ці штати мають вагому частку у спільній економіці США і тепер не завжди погоджуватимуться з усіма його ініціативами.

Читайте також: Вибори в США: у чому справжня сила Штатів

Можливі конфлікти між різними гілками влади у Штатах здатні серйозно грати проти долара на світовому валютному ринку. Особливо, якщо Дональд Трамп почне активно накладати вето на пропозиції Конгресу, а той, зі свого боку, вставлятиме палиці в колеса ініціативам Трампа.

На тлі високих цін на пальне, посилення інфляційного тиску та непопулярної війни США та Ізраїлю проти Ірану, долар може періодично суттєво слабшати на світовому ринку.

Навіть попри чутки про швидку угоду між США та Іраном, нафта марки Brent торгується близько $94 за барель. При цьому інфляція в США, як і раніше, значно перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

Додатковим чинником ризику для долара можуть стати переговори про підвищення стелі державного боргу США, якщо це питання знову загостриться після проміжних виборів. У разі чергового політичного протистояння, що супроводжується скандалом та призупиненням роботи уряду (шатдауном), тиск на американську валюту може посилитися.

Згідно з Конституцією США, офіційно новий склад Конгресу розпочне роботу лише 3 січня 2027 року. Проте всі великі світові інвестори вже цього тижня почнуть уважно стежити за будь-якими висловлюваннями обраних політиків, а ринки — реагувати на ці виступи та заяви. Особливо щодо потенційних економічних ініціатив.

Подальший розвиток подій на Близькому Сході. З одного боку, для ринку енергоносіїв є позитивні новини щодо можливих домовленостей Штатів та Ірану, з іншого — військове протистояння США-Іран періодично посилюється, що негайно позначається на світових цінах на енергоносії.

Фактично Іран продовжує частково блокувати Ормузьку протоку, і саме це є основною причиною збільшення цін на дизель у світі. Нещодавно цей факт визнав і Трамп, який раніше бачив корінь проблеми в ударах України по російських НПЗ.

Істотні розбіжності між США та Іраном поки що не дозволяють розраховувати на швидке завершення війни на Близькому Сході. Невизначеність, що зберігається, посилює волатильність нафтового ринку.

Чутки про можливі мирні домовленості між сторонами провокують короткострокове зниження цін на нафту. Водночас будь-які нові військові зіткнення в регіоні здатні викликати їхнє різке зростання.

Динаміка цін на нафту марки Brent

Мій прогноз цін на нафту марки Brent на період із 9 до 13 листопада — це коридор в межах від $91 до $110 за барель, залежно від того, як розвиватимуться події в Ормузькій затоці, і від обстановки навколо переговорів США-Іран. І це продовжить істотно впливати на долар.

Економічні проблеми в ЄС та США. Окрім наближення позачергових виборів в Іспанії та продовження фінансової кризи у Франції, ключовими питаннями для Європи цього тижня залишаться висока вартість енергоносіїв, а також узгодження єдиної позиції у переговорному процесі щодо завершення війни росії проти України.

Вже найближчим часом в Абу-Дабі пройдуть переговори між Україною та рф за посередництва США. Європі дуже важливо досягнення прогресу в цьому питанні, але з огляду на власні інтереси. Адже війна біля кордонів Євросоюзу, що триває, працює проти економіки європейських країн, а дорогі енергоносії — прямий виклик для цінової стабільності в ЄС.

При цьому і Євросоюз, і США мають високий рівень інфляції: річна інфляція в Єврозоні прискорилася з 3,8% у вересні до 4% у жовтні. У США офіційні дані щодо рівня інфляції за жовтень 2026 року ще не опубліковані (публікація очікується в середині листопада 2026 року). За підсумками вересня, річна інфляція вже досягла 3,7%, що значно вище за таргети ФРС США в 2%.

Всі ці дані досить сильно уможливлюють підвищення відсоткових ставок ФРС США та ЄЦБ щонайменше ще на 0,25% до кінця 2026 року. Це приваблює світових спекулянтів та суттєво впливає на потенційну дохідність як європейських держпаперів, так і американських трежеріс.

Зростання цін стане додатковим чинником волатильності пари євро/долар найближчим часом. Коливання курсу можуть посилюватися на тлі заяв представників Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, а також публікації нових макроекономічних даних із США та єврозони.

Динаміка пари євро/долар

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 9 до 13 листопада 2026 року — це збереження високої волатильності та коридор від 1,11 до 1,131 долара за євро зі щоденними коливаннями пари в межах до 0,4−0,8 цента. Для України це означає потенційне коливання в межах 18,4−36,8 копійки на євро протягом дня.

Економічна невизначеність у поєднанні з геополітичною плутаниною істотно впливають і на вартість золота. Цей метал залишається для інвесторів «активом-притулком». Однак на цьому ринку зараз є дуже багато спекулятивних капіталів. Тому будь-які рішення ФРС США та ЄЦБ щодо зміни своїх відсоткових ставок здатні провокувати їх швидке перетікання у дохідніші сегменти фінансового ринку.

Графік золота

За моїм прогнозом, ціна на золото в період із 9 до 13 листопада — це коридор від $3 910 до $4 190 за унцію із щоденними коливаннями котирувань у межах до $35−72 на унції на економічних, геополітичних та військових новинах.

Динаміка вартості срібла

За моїм прогнозом, ціна на срібло в період із 9 до 13 листопада залишиться в коридорі від $47,1 до $56,3 за унцію зі щоденними коливаннями котирувань срібла в межах до $0,8−1,4 на унції переважно на економічних новинах із усього світу.

Серед внутрішніх чинників, здатних впливати на український валютний ринок, я би виділив:

Інтервенції НБУ на міжбанку та інші дії регулятора Нацбанк продовжить активно проводити щоденні інтервенції з продажу долара, щоб закривати потребу міжбанку у валюті. Це дозволить регулятору утримувати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

За моїми прогнозами, у період із 9 до 13 листопада Нацбанку для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити щонайменше $1,49 млрд — 1,93 млрд.

Волатильність на міжбанківському валютному ринку збережеться. Поява великого покупця може спровокувати суттєве зростання курсу долара, якщо його попит не буде задоволено за рахунок валюти, придбаної у НБУ.

У разі подальшого розгойдування котирувань на готівковому ринку, я не виключаю повторного виклику «на килим» до НБУ топменеджерів великих мереж обмінних пунктів з вимогою припинити подібні дії — насамперед щодо розгойдування курсу долара США.

Судячи з реакції ринку на нараду НБУ з керівниками найбільших мереж обмінних пунктів, що відбулася минулого тижня, додаткова роз'яснювальна робота з боку регулятора, ймовірно, вже не буде потрібна. Інша ситуація складається із курсом євро.

Поки що Нацбанк не сигналізував учасникам ринку про можливі жорсткі заходи та посилення контролю за операціями з європейською валютою. Тому підвищена волатильність її котирувань, найімовірніше, збережеться.

Крім того, у разі потреби у готівковій валюті я прогнозую нові виходи Нацбанку з організацією операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівку для поповнення їх кас у тому ж форматі, як це робив НБУ минулого тижня. Тоді Національний банк пропонував банкам $50 млн — 100 млн і 50 млн — 100 млн євро для підкріплення ними своїх кас валютною готівкою під операції населення. Банки не вибирали навіть таких обсягів. Це говорить про те, що ажіотаж із купівлею населенням готівкової валюти не настільки сильний, як це хотілося б окремим гравцям готівкового валютного ринку.

Виходи Нацбанку на торги з інтервенціями, його оперативна реакція на те, що відбувається на світових майданчиках та на українському міжбанку, будуть головним чинником стабільності курсу гривні на українському валютному ринку цими днями. При цьому психологічно девальваційний тиск на гривню поки що збережеться.

Поточна діяльність компаній. Ці дні на міжбанку минуть досить активно, але різноспрямовано, залежно від ситуаційних завдань окремих великих гравців нашого ринку. Початок опалювального сезону та збільшення потреби в імпорті енергоносіїв, а також значний дефіцит електроенергії збільшать попит на валюту з боку імпортерів енергоносіїв. Це продовжить тиснути на курс на тлі збереження проблем із вивезенням експортерами сільгосппродукції через порти.

Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти.

Прогнозую збереження високого попиту населення на іноземну валюту на тлі посилення волатильності курсу долара в Україні.

Очікується, що щоденний обсяг купівлі валюти населенням на банківські картки та на готівковому ринку перевищуватиме обсяг її продажу через банки та обмінні пункти на $54−110 млн.

Читайте також: $8,6 млрд у крипті на руках українців: як це впливає на курс гривні та економіку

11 листопада — День ветеранів у США, американські банки не працюють і всі розрахунки на валютному ринку за доларом проходитимуть ТОМом. Це зменшить активність гравців на нашому міжбанку. З 9 до 13 листопада я прогнозую щоденні обсяги торгів за системою Блумберг у межах від $320 до $490 млн.

На поведінку ринку також впливатиме і поточна ситуація на фронтах.

Прогноз курсу долара та євро на 9−13 листопада

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,11 до 1,131 долара за євро, та при прогнозному коридорі котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 45,10 до 45,9 гривень, реальний коридор за безготівковим євро може бути в межах 50,10 до 51,2 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок, і за євро — в межах до 20−60 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та пари євро/долар у світі.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 45 до 46,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 45,10 до 46,40 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,05 до 52 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,10 до 51,90 гривень.

Деякі обмінники через свої індивідуальні завдання можуть ще коригувати мої розрахункові коридори на плюс-мінус 5−10 копійок, залежно від регіону, рівня конкуренції та обсягів платоспроможного попиту в цій місцевості.