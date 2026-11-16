Курс валют на тиждень: чому валюту зараз вигідніше купувати в банках, а не в обмінниках

Після нещодавніх стрибків курсу, коли долар на готівковому ринку подорожчав на гривню і більше, а на міжбанку — на 60−80 копійок, ситуація почала поступово стабілізуватися. Зменшити ажіотажний попит на валюту з боку бізнесу та населення допомогли масштабні інтервенції НБУ з продажу долара, а також операції регулятора з обміну банками безготівкової валюти на готівку. Проте повністю усунути накопичені дисбаланси на валютному ринку поки що не вдалося.

Але в Нацбанку поки що спокійні, і ось чому:

У багатьох людей вже заповнені листопадові нацбанківські ліміти щодо купівлі валюти на картки, працюють обмеження банків зі зняття готівкової гривні на день. Це зменшує можливості громадян зі скуповування валюти, та й фінмон не спить.

Щоденні інтервенції НБУ «відкачують» гривню із розрахункових рахунків компаній, які масово скуповували валюту наприкінці жовтня-початку листопада за рахунок отриманих із бюджету коштів (розрахунки за виконані роботи, відшкодування ПДВ). Тобто гривневий навіс на міжбанківському ринку стоншується.

Для покриття бюджетних витрат уряд періодично продає отриману від міжнародних партерів валюту Нацбанку. Це дає можливість НБУ враховувати деякі валютні суми, що надходять за оборонними програмами, собі до резервів, що є дуже важливим для оцінки загального фінансового розкладу на валютному ринку України.

У результаті, навіть за значних витрат резервів для підтримки курсу гривні, вони продовжують зростати. Тільки в жовтні НБУ провів інтервенції з продажу долара на рекордну суму $5,998 млрд. Але станом на 1 листопада Нацбанк звітував про зростання резервів із $47,11 млрд у жовтні до $49,076 млрд на початок листопада.

Офіційно питання про міжнародне фінансування 2027 року українського бюджету поки що остаточно не закрито. Проте останнім часом чиновники в неофіційних бесідах виявляють обережний оптимізм: якщо Україна зараз виконає раніше узгоджені з ЄС та МВФ «домашні завдання» та ухвалить необхідні пакети законів, гроші на 2027 рік Захід виділить у необхідному обсязі. Отже, і гривню на валютному ринку це серйозно підстрахує в тих межах, які вважатиме за потрібне Нацбанк.

Поки що ж цього тижня я очікую, що попит на валюту буде вищим за її пропозицію на міжбанку, і Нацбанк продовжить активні інтервенції з продажу долара практично щодня. За моїми прогнозами, з 16 до 20 листопада регулятору для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити щонайменше $1,49 млрд — 1,88 млрд.

Якщо збережеться значний розрив між готівковим та безготівковим курсами, я не виключаю, що НБУ знову проведе операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для забезпечення потреб клієнтів-фізособ, як це вже робив регулятор на початку місяця.

Ситуація на Близькому Сході поки що особливо не змінилася: військове протистояння США-Іран триває, а Ормузька протока залишається небезпечною для проходження судів усіх держав. Тому я не очікую глобального зниження цін на нафту у світі найближчими днями.

Ціни на нафту марки Brent, на мою думку, залишаться високими — в межах $86−101 за барель, що безпосередньо впливатиме на самопочуття долара на світових валютних і фондових майданчиках, і на дуже важливе для України співвідношення пари євро/долар.

Збереження високих цін на енергоносії та геополітика будуть головними тригерами щодо поведінки пари євро/долар цього тижня.

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Динаміка пари євро/долар

Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 16 до 20 листопада 2026 року — це коридор у межах від 1,096 до 1,12 долара за євро зі щоденними коливаннями пари в межах до 0,35−0,75 цента, що для України потенційно означає коливання в межах від 16 до 34,5 копійок на євро протягом дня.

Високі геополітичні та економічні ризики — насамперед загроза прискорення інфляції у США, Євросоюзі та Китаї, а також можлива турбулентність на ринку акцій технологічних компаній, — підтримуватимуть попит на золото з боку світових центробанків.

Додатковим стимулом для покупок може стати нещодавнє зниження цін на дорогоцінний метал. На тлі очікувань грудневого підвищення ставки ФРС США та фіксації прибутку частиною інвесторів золото дещо подешевшало. Центробанки, зокрема, Китаю та Польщі, можуть скористатися цією корекцією для поповнення резервів за вигіднішою ціною. Це здатне збільшити обсяги торгів золотом протягом найближчих трьох тижнів.

Динаміка цін на золото

За даними Всесвітньої ради із золота (World Gold Council), лише у третьому кварталі 2026 року центробанки придбали близько 321−321,2 тонни золота, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Загалом за три квартали цього року чисті закупівлі золота центральними банками становили 675 тонн. Наприклад, за офіційними даними, Народний банк Китаю за цей період придбав 63,14 тонн золота. Очевидно, що до кінця року китайський регулятор продовжить проводити такі операції.

За моїм прогнозом, ціна на золото в період із 16 до 20 листопада — це коридор від $3 790 до $4 070 за унцію зі щоденними коливаннями котирувань золота в межах до $35−65 на унції на економічних та геополітичних світових новинах.

Динаміка цін на срібло

За моїм прогнозом, ціна на срібло в період із 16 до 20 листопада перебуватиме в коридорі від $44,5 до $55 за унцію зі щоденними коливаннями котирувань срібла в межах до $0,6−1,3 на унції.

Серед чинників та нюансів українського валютного ринку я б, окрім вищеописаних, виділив таке:

Поточна діяльність компаній та бюджетні платежі клієнтів. Це додасть активності на міжбанку експортерів із продажу валюти для розрахунків із державою за податками, а також знизить можливості імпортерів із купівлі валюти з тих самих причин.

Бізнесу треба розрахуватися з персоналом за першу половину листопада, що також потребує гривневих ресурсів. І це також підстрахує нацвалюту на валютному ринку.

Але необхідність фінансувати опалювальний сезон у вигляді оплати імпортних енергоносіїв, а також валютні витрати на оборону додадуть попиту на долар та євро на міжбанку. Це знизить ефект підстрахування гривні за рахунок періоду бюджетних платежів у компаній.

Купівля та продаж валюти населенням. Цього тижня я очікую на збереження високого попиту на іноземну валюту через значні коливання курсу долара та євро в Україні. За моїм прогнозом, населення щодня купуватиме на готівковому ринку та на банківські картки на $57−95 млн більше валюти, ніж продаватиме через обмінники та зі своїх рахунків.

Додатковий тиск на валютний ринок чинитиме сезон розпродажів перед «чорною п'ятницею», який уже розпочався в Україні та за кордоном. Оскільки значна частина товарів, що беруть участь у розпродажах, імпортна, попит на валюту з боку імпортерів споживчої продукції на міжбанку найближчим часом зростатиме.

Загалом із 16 до 20 листопада прогнозую щоденний обсяг торгів у системі Bloomberg на рівні $370−490 млн.

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Прогноз курсу долара та євро на 16−20 листопада

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,096 до 1,12 долара за євро, і прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 45,10 до 45,95 гривень, я прогнозую реальний коридор за безготівковим євро в межах від 49,90 до 51,10 гривень.

Через ситуацію, що склалася на міжнародних ринках, особливого просідання курсу долара як на міжбанку, так і на готівковому ринку я цими днями не чекаю.

А от щодо євро — український валютний ринок продовжить «копіювати» всі тренди пари євро/долар на світовому ринку, але з поправкою на дії Нацбанку щодо максимального згладжування курсових коливань на внутрішньому валютному ринку.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−40 копійок, і за євро — в межах до 20−70 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та пари євро/долар у світі.

За моїм прогнозом, розрив між котируваннями міжбанку та готівкового ринку скорочуватиметься, але не в тому темпі, як цього хотілося б Нацбанку. Тому я не відкидаю найближчим часом нових сигналів із боку чиновників НБУ для формування в учасників ринку більшої впевненості у контролі регулятора над ситуацією на валютному ринку.

Якщо розрив між міжбанківськими та готівковими котируваннями почне ситуативно зростати, найімовірніше, Нацбанк знову проведе операції з обміну банкам безготівкової валюти на готівку для подальшого продажу цієї валюти населенню, як це він уже робив на початку листопада.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 45 до 46,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 45,10 до 46,60 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,80 до 51,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 49,90 до 51,80 гривень.

Нестандартна ситуація, коли котирування продажу валюти населенню в деяких банках будуть нижчими, ніж котирування продажу валюти в обмінниках фінкомпаній (зазвичай в Україні навпаки), цього тижня поки що збережеться.

Деякі обмінники через свої індивідуальні завдання можуть коригувати мої розрахункові коридори на плюс-мінус 5−10 копійок, залежно від регіону, рівня конкуренції та обсягів платоспроможного попиту в цьому населеному пункті.