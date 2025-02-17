Долар та євро в Україні та світі 17-20 лютого: коли чекати на часті зміни цінників на валюту

Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишиться непростою, але цілком позитивною для гривні. Нацвалюту від падіння підстрахують декілька подій, про які розповім докладніше.

Головною «страховкою» для гривні цього тижня стануть:

Період бюджетних платежів у бізнесу. Вже з 17, і щонайменше до 20 лютого, компанії розраховуватимуться за своїми податковими зобов'язаннями перед державою. У цей період підвищена потреба у гривні як у експортерів, так і в імпортерів підтримає курс нацвалюти на міжбанку.

Активні інтервенції НБУ з продажу долара на торгах, які допоможуть згладжувати суттєві курсові коливання за курсом американської валюти. Регулятор продовжить бути присутнім на торгах практично щодня. Але в умовах активнішого розпродажу валюти експортерами обсяги таких операцій Нацбанку не будуть дуже значними. За моїми прогнозами, за тиждень НБУ витратить на це із резервів від $450 млн до $720 млн.

17 лютого — вихідний у США: Штати відзначають День Президента і американські банки не працюватимуть. Тому цього понеділка наш міжбанк вимушено пропрацює за доларом на ТОМі (розрахунки в гривні сьогодні, постачання валюти наступного робочого дня — тобто у вівторок, 18 лютого).

Більшість українських клієнтів-продавців валюти намагаються уникати такого формату розрахунків. Тому багато хто з них або вже закрив свої операції минулої п'ятниці, 14 лютого, або відразу переніс ці угоди вже на вівторок, 18 лютого.

У результаті статистика торгів 17 лютого буде досить низькою — в межах $130 млн-165 млн. Загалом цього тижня я прогнозую щоденний обсяг операцій на торгах у межах від $130 млн до $230 млн. Пік операцій на міжбанку спостерігатиметься з 18 до 20 лютого, коли основна частина клієнтів почнуть активно проводити свої валютні угоди для забезпечення гривневих розрахунків із бюджетом та закриття зовнішньоекономічних контрактів.

Публікація важливих економічних показників економіки США та Європи, які впливатимуть на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, і, відповідно, на курс євро в Україні:

18 лютого — вийде Індекс економічних настроїв ZEW (Європа);

19 лютого — будуть опубліковані протоколи FOMC (США) та кількість виданих дозволів на будівництво;

20 лютого — з'являться показники безробіття та ринку праці в США, а також Індекс довіри споживачів у Єврозоні;

21 лютого — очікується публікація Індексу ділової активності у виробничому секторі та у сфері послуг у Єврозоні та аналогічні показники щодо США. Крім того, будуть опубліковані свіжі дані щодо деяких інших важливих американських індексів: Індекс довіри споживачів та Індекс продажів житла на вторинному ринку.

До чинників, які здатні серйозно вплинути на загальну ситуацію на світовому валютному ринку та «докотитися» до України у вигляді підвищеної волатильності долара та євро, варто віднести:

Федеральні вибори у Німеччині, які відбудуться 23 лютого (неділя). Їх перебіг і результати серйозно позначатимуться на подальших перспективах євровалюти, оскільки Німеччина та Франція — два головних економічних «локомотиви» Європи.

Можливе продовження війни тарифів, розпочатої Дональдом Трампом, а також посилення протистояння «США-Китай».

Важливими для світового та українського валютного ринку також будуть рішення Мюнхенської конференції, яка відбулася цими вихідними у Німеччині. Її головною темою стала війна росії проти України та шляхи її припинення.

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Якщо, окрім суто політичних заяв та меморандумів, почнуться реальні кроки з боку ЄС, країн G7 та США щодо додаткової підтримки України та запрацюють конкретні позитивні для завершення війни рішення, це додасть цього тижня оптимізму як усім світовим ринкам, так і українському ринку, в тому числі й валютному.

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Це основні міжнародні та внутрішні чинники, які цього тижня суттєво впливатимуть на український валютний ринок.

Прогноз курсу долара та євро на 17−21 лютого

Міжбанк

Цього тижня поведінка світового та українського валютного ринків, як і раніше, залежатиме не лише від суто економічних та геополітичних чинників, а й від емоційних реакцій ринків на дії та меседжі президента США Дональда Трампа та його команди.

Це може спричинити підвищену волатильність на світових майданчиках. І як наслідок — додаткові коливання на нашому міжбанку та готівковому валютному ринку. Тому основне навантаження зі згладжування стрибків курсу як на торгах, так опосередковано і на готівковому ринку, знову ляже на Нацбанк.

На період 17−21 лютого я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,035 до 1,055 долара за євро з можливими додатковими відхиленнями в межах до 0,5 американського цента на євро від зазначеного коридору. Такі відхилення можливі на новинах щодо подальшого розвитку торговельних відносин США з Китаєм та Євросоюзом.

Крім того, певний імпульс євро та долара в цих же межах до «плюс-мінус» 0,5 американського центу на євро матимуть як події на Мюнхенській конференції, так і результати виборів у Німеччині.

Оголошення результатів виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, здатне практично миттєво вплинути на поведінку пари євро/долар. І це позначиться на парі євро/долар уже наступного понеділка. А також провокуватиме коливання цієї пари весь цей тиждень перед виборами. А ось чинник Мюнхенських рішень за своїм впливом розтягнеться у часі щонайменше на 2−3 тижні, залежно від конкретних дій окремих країн ЄС та США.

Котирування долара на міжбанку 17−21 лютого, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,50 до 41,85 грн. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня курс євро на торгах перебуватиме в межах коридору від 42,95 до 44,15 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Якщо волатильність пари євро/долар на міжнародних майданчиках посилиться, то український міжбанк і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це частою зміною своїх котирувань протягом дня.

Основна частина стрибків котирувань долара та євро припаде саме на міжбанк, готівковий ринок буде менш імпульсивним і більше відображатиме події на міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,30 до 42,20 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,40 до 42,10 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 42,80 до 44,25 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,90 до 44,15 грн.

Широкий розкид котирувань купівлі та продажу на готівковому ринку за євровалютою у поєднанні з періодичним підвищенням волатильності за курсом долара та євро на міжбанку будуть характерною рисою цього тижня.