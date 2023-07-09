Національний банк на виконання вимог МВФ розробив та оприлюднив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Про це повідомляється на сайті НБУ.
НБУ оприлюднив стратегію пом'якшення валютних обмежень
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Що передбачає стратегія
Стратегією передбачено збільшення привабливості гривневих активів, пом'якшення валютних обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості.
Водночас НБУ наголошує, що документ не встановлює жодних часових рамок, а його реалізація буде ґрунтуватися на відповідних макроекономічних передумовах. Серед них:
- інфляція та інфляційні очікування;
- рівень міжнародних резервів та стійкість валютного ринку;
- процентні ставки;
- параметри фінансової стійкості.
Водночас запровадження стратегії може бути призупинено у разі посилення військових ризиків, а попередні кроки — скасовано.
«Належні передумови, що склалися, і позитивний результат проведеного аналізу вже дозволили НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для реалізації наступних кроків зі стратегії ще формуються», — додали в НБУ.
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Нагадаємо
Меморандум з МВФ передбачав, що Нацбанк повинен був до кінця червня скласти стратегію для переходу до більш гнучкого режиму обмінного курсу.
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https://cutt.us/1jkQf
или
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_for_easing_FX_restrictions_07−07−2023.pdf