Ведмеді замість китів: три причини чому падають акції та крипта

Червень зустрів інвесторів крутим піке. Потужна хвиля розпродажів накрила крипторинок і водночас зачепила фондовий сектор США, де індекси S&P 500 та Nasdaq також зазнають серйозних втрат. Для крипторинку те, що відбувається, вже схоже не на звичайну тактичну корекцію, а на капітальну зміну ринкової температури. Для фондового ринку США це також жорсткий тест, у якому старий оптимізм про «make America great again» дедалі частіше фарбує портфелі не в great, а в red.

Трамп ішов на вибори з гучними обіцянками знову поставити американську економіку на рейки стрімкого зростання, повернути капітал у країну та влаштувати справжнє свято для інвесторів. Проте найкраще ця історія поки працює для самого президента, статки якого за час другого терміну зросли до понад $6 млрд. Для більшості ж інвесторів реальність літа 2026 року виглядає набагато холоднішою. Замість могутніх китів, які мали б штовхати котирування вгору, на ринку одночасно лютують ведмеді, які принесли передчасні заморозки й перетворили червневу спеку на початок нової криптозими.

Нафта продовжує бити по ризику

Напруга навколо Ірану триває ще з весни, тому для ринку це не новий шок, а хронічний стрес, який продовжує руйнувати його здоров’я. У червні він знову загострився після ударів США по іранських цілях і нових заяв Тегерана про закриття протоки. Для ринку це швидко переходить із геополітики в макроекономіку: дорожчі енергоносії, сильніший тиск на CPI, менше простору для ФРС і слабший апетит до ризику.

Свіжий звіт EIA прямо попереджає про загрозу тривалого дефіциту палива. Аналітики відомства прогнозують, що через обмеження для судноплавства нафта Brent у червні-липні утримається біля $105 за барель. Для ринку це означає не просто дорожчий бензин, а найгірший сценарій для фінансової ліквідності. Коли енергоносії розганяють інфляційні очікування, великі фонди першими розпродають акції технологічних компаній та криптовалюту, адже капітал починає тікати в безпечніші активи.

Трамп у цій історії додає не заспокоєння, а ще один шар невизначеності. Його жорстка риторика щодо Ірану, тиск на ФРС і спроби звинуватити у ринковій слабкості зовнішніх ворогів лише підсилюють загальну нервозність. Для інвесторів це виглядає не як повернення американської сили, а як ринок, у якому політичні заяви стають додатковою премією за ризик. І цей рахунок зараз одночасно виставляють усім — у нафті, облігаціях, акціях і крипті.

CPI та ставки: ФРС знову не рятує

Другий ведмідь, який зараз хитає ринки, — статистика американської інфляції. У травні CPI зріс на 0,5% за місяць і на 4,2% у річному вимірі. Навіть базова інфляція у 2,9% не дає ФРС простору для зниження ставок.

Для технологічного сектору та криптоактивів ці цифри стали холодним душем, адже обидва сегменти критично залежні від дешевих грошей. Зараз, коли пом’якшення політики відкладається, дохідність 10-річних держоблігацій США тримається близько 4,55%. Великі фонди отримують просту альтернативу: навіщо фінансувати високі ризики, якщо можна зафіксувати гарантований дохід у держпаперах? Що вища ця безризикова ставка, то жорсткіше ринок переоцінює майбутні прибутки компаній і то менше ліквідності залишається для цифрових активів.

Ефект цієї переоцінки 10 червня вже накрив індекси. Падіння S&P 500 на 1,6%, Dow Jones на 1,9% та Nasdaq на 2% за один день довело, що удар прийшовся в саме серце американського ринку. Сімка технологічних гігантів, яка тримає на собі третину капіталізації S&P 500, почала стрімко втрачати позиції. Коли великі гравці масово скорочують позиції в найнадійніших акціях на кшталт Nvidia чи Microsoft, для крипторинку це однозначний сигнал тривоги: з активів із тонкою ліквідністю капітал тікатиме вдвічі швидше.

Чому великі IPO відтягують ліквідність із ринку

Третій ведмідь на ринку — хвиля гучних IPO. Хоча зазвичай вихід нових компаній на біржу вважають ознакою здоров’я ринку, зараз цей аргумент працює у зворотний бік. Коли на горизонті з'являються гіганти накшталт SpaceX, масштабні проєкти у сфері штучного інтелекту чи фінансових технологій, капітал для них не береться з нічого. Гроші просто перетікають з уже куплених активів.

Звісно, сам по собі великий потік первинних розміщень не здатний зламати весь фондовий ринок — у фондах грошового ринку США досі зберігаються трильйони доларів. Проте локальний ефект є очевидним: щоб звільнити місце під нову та перспективну історію, інвестори починають розпродавати перегріті акції технологічного сектору або криптовалюту.

Для цифрових активів це створює жорстку конкуренцію за увагу саме в той момент, коли ринку критично бракує свіжого капіталу. Якщо у 2024−2025 роках приплив інституційного капіталу через ETF та політичні обіцянки запускали хвилю агресивного оптимізму, то влітку 2026-го правила змінилися. Великі гравці перераховують ризики. Вони не йдуть з ринку назавжди, але за поточної вартості грошей більше не готові утримувати перегріті позиції лише через розрахунок на те, що зростання триватиме інерційно.

Літо, яке почалося заморозками

Чи означає червневий спад початок нової криптозими та тривалу стагнацію для акцій? Якщо оцінювати ринки не за глибиною щоденних обвалів, а за настроями, то симптоми очевидні. Для крипторинку настає період затяжного виснаження, коли гучні гасла перестають працювати. Для фондового ринку — це час жорсткої ротації, коли капітал масово виходить із перегрітих технологічних гігантів і мігрує у свіжі первинні розміщення чи безпечні держоблігації. В обох сегментах кожен мінімальний відскок інвестори все частіше використовують просто для виходу в кеш.

Проте ведмеді не можуть панувати вічно. Рано чи пізно ринок намацає нове дно, і на зміну їм повернуться кити. Це може бути реальне зниження базової ставки, стабілізація на Близькому Сході або нове вливання ліквідності після того, як капітал розподілиться в первинних розміщеннях і почне шукати нові гавані. Звісно, частина інвесторів сприймає поточне падіння як сезон розпродажів і можливість зайти в активи за низькими цінами перед майбутнім зростанням. Інші — воліють перечекати шторм у безпечних паперах. Питання лише в тому, чия стратегія виявиться виграшною на довгій дистанції.