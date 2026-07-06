Улюблені монети криптотрейдерів: три правила вибору пар для ф’ючерсної торгівлі

Досвідчені ф’ючерсні трейдери не женуться за кожною монетою, яка сьогодні різко зростає. Вони працюють із коротким списком активів і на бичачому, і на ведмежому ринку. Секрет не в «магічному» індикаторі, а в правильному виборі інструментів для торгівлі. Розбираємо, що саме варто перевірити перед відкриттям ф’ючерсної позиції.

Чому вибір для спекуляцій відрізняється від класичного інвестування

Логіка довгострокового інвестора та ф’ючерсного трейдера принципово різна. Інвестор обирає актив, якому готовий довірити гроші «в довгу». Саме тому в нашому опитуванні про криптоінвестиції лідерами стали біткоїн, стейблкоїн USDT та Ethereum. Це активи з найбільшою ринковою часткою, які купують переважно для збереження капіталу або з розрахунком на зростання ринку протягом років.

Трейдер на ф’ючерсах дивиться на монети інакше. Для нього криптоактив — це не ставка на майбутнє проєкту, а інструмент для угоди тут і зараз. Через це, з одного боку, вибір для активної торгівлі значно ширший: від пар із BTC, ETH, SOL, XRP і BNB до контрактів на PEPE, SPX, ALGO чи SEI.

З іншого ж боку, за даними CoinGlass та Coinalyze, ядро ф’ючерсного ринку все одно формується навколо загальних лідерів крипторинку, насамперед біткоїна, Ethereum, Solana й кількох інших великих монет. Інші альткоїни можуть тимчасово виходити вперед під час сильного тренду, гучної новини або різкого зростання активності.

Схожа картина і в спотовій та маржинальній торгівлі. У центрі часто залишаються ті самі BTC, ETH, SOL та найбільші альткоїни.

Чому ж списки улюблених монет у таких різних гравців схожі? Усе залежить від критично важливих параметрів, без яких активна спотова й маржинальна торгівля швидко перетворюється на лотерею, а ф’ючерсна — ще й на прямий ризик ліквідації

Спершу ліквідність і реальний обсяг торгів

Для ф’ючерсного трейдера технологічна ідея проєкту не має значення, якщо в торговій парі бракує ліквідності та обсягу торгів. Перший показник відображає, чи вистачає на ринку ордерів, щоб угода пройшла за очікуваною ціною. Другий — наскільки активно торгується інструмент і чи вистачає в ньому ринкової активності для нормального входу, виходу та аналізу руху ціни.

Обсяг легко відстежувати на біржах або аналітичних платформах за метрикою 24h Volume. Проте варто враховувати, що на дрібних майданчиках частина торгів може бути штучно накручена, тому орієнтуватися краще на великі деривативні біржі або згадані платформи на кшталт CoinGlass та Coinalyze.

Ліквідність оцінюють через спред, щільність стакана та глибину ринку. Якщо спред широкий, а поблизу поточної ціни мало лімітних заявок, угода виконається з прослизанням (slippage). У ф’ючерсах це особливо болюче, оскільки кредитне плече пропорційно помножує будь-які незаплановані втрати.

Саме тому BTC, ETH і великі альткоїни на кшталт SOL чи BNB залишаються головними інструментами деривативного ринку. На біржах їх найчастіше торгують у ф’ючерсних парах до USDT або інших стейблкоїнів, тому для трейдера важлива не лише назва активу, а й ліквідність конкретного контракту. Постійний приплив капіталу забезпечує тут швидке виконання угод і мінімальний спред. Нові хайпові токени інколи демонструють шалені відсотки зростання, але через пусті стакани трейдер ризикує втратити значну частину профіту ще на етапі закриття позиції.

Порада: обираючи інструмент, перевіряйте ф’ючерсний 24h Volume, спред і глибину стакана саме для потрібної пари або контракту, наприклад BTCUSDT чи ETHUSDC. Якщо добовий обсяг нижчий за $50−100 млн, а заявки в стакані розмиті, актив стає ризиковим для торгівлі з плечем. Для регулярної роботи краще фокусуватися на інструментах із добовим обсягом від $500 млн, вузьким спредом і щільним ордербуком. Чим нижчі обсяг і ліквідність, тим меншим має бути плече. Навіть на BTC, ETH чи SOL його варто знижувати в періоди слабкої активності, різких новин або нічних сесій, коли ринок тоншає.

Волатильність — найкращий друг і найбільший ворог

Ф’ючерсному трейдеру потрібна пара, яка рухається достатньо активно, але не перетворюється на хаос із випадкових свічок. Якщо ціна стоїть на місці, заробляти складно. Якщо ж вона стрибає занадто різко, трейдер частіше отримує вибиті стопи, прослизання й підвищений ризик ліквідації.

Волатильність треба оцінювати відносно власної стратегії. Скальпери торгують на коротких таймфреймах і шукають активи, які регулярно дають невеликі рухи без різких хаотичних стрибків. Свінг-трейдери дивляться ширше й обирають ті пари, які можуть пройти помітний рух за кілька днів, але залишаються в межах тренду або зрозумілого діапазону.

Найгірший варіант для будь-якої ф’ючерсної торгівлі — не низька волатильність, а непередбачувана. Якщо свічки мають довгі тіні, ціна різко вибиває рівні в обидва боки, а рух не підтриманий обсягом, це складний ринок для контролю ризику.

Порада: волатильність перевіряйте на TradingView через ATR, розмір свічок і реакцію ціни на ключові рівні. Для коротких угод дивіться 5−15-хвилинний графік, для свінгу — 4-годинний і денний. Якщо поточний рух набагато різкіший за звичайний для цієї пари, краще зменшити плече, скоротити позицію або пропустити угоду.

Інструмент має пасувати саме вашій стратегії

Навіть ліквідна й у міру волатильна пара не завжди підходить конкретному трейдеру. Важливо, щоб на її графіку регулярно з’являлися саме ті ситуації, які ви вмієте торгувати. Якщо ваша стратегія побудована на пробоях, обирайте ті пари, які часто закріплюються за рівнем і продовжують рух після ретесту. Якщо ви торгуєте від підтримки й опору, шукайте активи з повторюваною реакцією на ключові зони. Якщо працюєте з конкретними патернами, перевіряйте, чи ці формації справді дають зрозумілий вихід, місце для стопа й простір для руху.

Тому не варто гнатися за кожною парою, яка сьогодні різко рухається. Для ф’ючерсного трейдера краще мати короткий список із кількох активів, поведінку яких він добре знає, ніж заходити в популярний у моменті актив зі стратегією, яка для нього не працює.

Порада: перш ніж відкривати позицію на новій для себе торговій парі, дослідіть графік і протестуйте на ньому власну стратегію. Подивіться, чи повторюються потрібні вам сигнали, чи є зрозуміле місце для стопа й чи дає актив достатній простір для руху. Якщо ні, монету краще пропустити, навіть якщо вона зараз у топі за зростанням.

Найкраща пара — та, де зрозумілий ризик

У ф’ючерсах не існує улюбленої пари назавжди. Є активи, які сьогодні дають нормальні умови для торгівлі, а завтра стають занадто різкими й непередбачуваними. Це правило працює і для споту, але на ф’ючерсах ціна помилки вища через плече, прослизання та ризик ліквідації. Сильний трейдер не закохується в тикер, а оцінює актив як робочий інструмент. Сильний трейдер не закохується в тикери, а оцінює монети як робочий інструмент.

Перед угодою варто поставити просте питання: чому саме ця торгова пара зараз підходить для моєї стратегії? Якщо відповідь лише в тому, що вона може сильно вирости або сильно впасти, цього замало. Хороший вибір має пояснюватися конкретно: є ліквідність, достатній обсяг, зрозуміла волатильність, робочі рівні й поведінка графіка, яку ви вмієте торгувати.

Ф’ючерси винагороджують не тих, хто знайшов найгучніший актив дня. Вони винагороджують тих, хто обирає інструмент, де рух достатній для прибутку, а ризик достатньо зрозумілий, щоб ним керувати.