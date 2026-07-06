Як купити криптовалюту в Україні та не порушити закон

Українець може мати легальний дохід, сплачені податки і зрозуміле походження грошей, але все одно не мати простого способу купити велику суму USDT, USDC або Bitcoin .Причина не лише в банківському контролі. Про це в колонці ЕП розповів Ярослав Мерецький CEO Jurisprudential consulting group. Експерт з міжнародного оподаткування та легалізації капіталу. «Мінфін» обрав головне.

Що важливо знати

Під час воєнного стану діють валютні обмеження НБУ, а повноцінне законодавство про віртуальні активи в Україні досі не запрацювало. Тому питання не в тому, чи можна технічно купити криптовалюту. Питання в іншому: чи зможете ви потім пояснити цю купівлю банку, фінансовому моніторингу, європейській біржі або нотаріусу.

Криптовалюта не створює походження грошей. Вона лише змінює форму активу. Якщо Bitcoin куплено за дохід від бізнесу, джерелом грошей залишається бізнес. Якщо USDT куплено за кошти від продажу майна, потрібно показати продаж майна, платіж і податкову логіку.

Офіційність не в одному документі

В Україні немає простого державного документа, який називається «свідоцтво про купівлю криптовалюти». Тому офіційність купівлі складається з ланцюга доказів.

Найбільш зрозуміла історія виглядає так: законний дохід, сплачені податки, власний особистий банківський рахунок, власний перевірений акаунт на централізованій біржі, ордер на купівлю, банківська виписка, виведення активу на власний гаманець і збережена історія транзакцій.

Саме це в Європі часто називають source of funds, тобто підтвердження джерела походження коштів. Важливо показати, за які гроші криптовалюта була придбана, як вона рухалась і чому саме ви контролюєте цей актив.

Український рахунок і обмеження

Українець не може вільно і без обмежень купувати криптовалюту з будь-якого українського рахунку на будь-якій іноземній біржі. Географія біржі не скасовує правила банку, з якого йде платіж.

Купівля криптовалюти віднесена НБУ до операцій, подібних до отримання готівки. Для фізичних осіб такі операції можливі лише в межах установлених лімітів і не завжди проходять навіть у межах ліміту, бо банк може застосувати власну оцінку ризику.

З гривневого рахунку така операція може не пройти взагалі. З валютного рахунку вона може бути можливою в межах дозволених правил, якщо банк і платформа її приймають. Але навіть якщо платіж пройшов, це ще не означає, що історія активу буде прийнята в Європі без питань.

Рахунок ФОП не для особистої криптоінвестиції

Рахунок ФОП не варто використовувати для особистої купівлі криптовалюти. Практично зрозуміліший маршрут інший: ФОП отримав дохід, сплатив податки, переказав чисті кошти на власний рахунок фізичної особи, а вже потім фізична особа купує актив у межах чинних правил.

Якщо криптовалюта купується нібито для підприємницької діяльності, виникають окремі питання: чи відповідає це видам діяльності, як актив обліковується, яка ділова мета операції, як потім оформлюється продаж і чи не порушуються правила спрощеної системи.

Особисті інвестиції і підприємницький рахунок краще не змішувати. Інакше одна операція може створити одразу податкове, банківське і бухгалтерське питання.

P2P і готівка

Купівля через P2P або за готівку технічно можлива, але для майбутнього європейського банку це слабша історія.

Якщо ви переказали гривні іншій людині і отримали криптовалюту, потрібно зберегти ордер, дані контрагента, банківський переказ, адресу гаманця, хеш транзакції і документи про походження ваших грошей. Якщо це готівка, потрібен письмовий договір, розписка, дані сторін, сума, курс, вид активу, адреса гаманця і підтвердження походження готівки.

Але договір між двома людьми не відповідає на головне питання: звідки криптовалюта була у продавця. Якщо продавець сам не може пояснити історію активу, ваш документ про купівлю не очищує минуле цього активу.

Позика з поверненням у криптовалюті

Поширена ідея виглядає так: людина має законні гривні або готівку, дає їх у борг власнику криптовалюти, а потім отримує повернення боргу в USDT, USDC або Bitcoin.

На папері це може виглядати зручно. Але звичайна грошова позика передбачає повернення грошей. Якщо замість грошей повертається криптоактив, потрібно окремо оформлювати, що саме передається, за якою вартістю, у якій кількості, на який гаманець і чому після цього борг припиняється.

Навіть правильно оформлена угода пояснює лише те, чому ви отримали криптовалюту від конкретної людини. Вона не пояснює, звідки ця криптовалюта з'явилася у боржника.

Така модель може бути частиною доказової історії лише за кількох умов: позика була реальною, передання грошей підтверджене, у вас є документи про походження цих грошей, у боржника є документи про походження криптовалюти, транзакція проходить між ідентифікованими гаманцями, а податкові наслідки оцінені для обох сторін.

Якщо ж з самого початку сторони домовились не про позику, а фактично про купівлю криптовалюти, банк може дивитися на економічний зміст операції, а не на її назву.

Що прийме європейський банк

Якщо кінцева мета полягає у використанні капіталу в Європі, потрібно будувати маршрут не під швидкість купівлі, а під майбутню перевірку.

Найкраще працює проста логіка: власні легальні кошти, власний рахунок, власна біржа, власний гаманець, збережена історія. Чим більше чужих карток, третіх осіб, готівки, позик і проміжних операцій, тим більше питань буде у банку.

Документи варто збирати одразу: банківські виписки, підтвердження доходу, податкові декларації, дані біржі, ордери, історію торгів, адреси гаманців, хеші транзакцій і коротку хронологію.

Не варто створювати документи заднім числом, дробити платежі лише для обходу контролю, купувати актив через рахунок ФОП для особистих цілей або використовувати чужий гаманець. Усе це не спрощує історію, а робить її слабшою.

Головний висновок

Українець може придбати криптовалюту так, щоб її походження потім можна було пояснити. Але для цього потрібно думати не лише про саму купівлю, а про майбутній банк, вивід у євро і податкові питання.

Криптовалюта може змінити маршрут капіталу. Вона не скасовує його біографію.

Якщо ви хочете, щоб цей актив нормально зайшов у європейський банк, потрібно зберігати не тільки криптовалюту, а й історію її появи.