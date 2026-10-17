Україна залишається найбільшим боржником МВФ у Європі

Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом непогашених кредитів Міжнародного валютного фонду. Станом на 30 вересня 2026 року її заборгованість становила 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 8,68% загального обсягу кредитів фонду. Про це свідчать дані МВФ.