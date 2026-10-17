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17 жовтня 2026, 15:27

Україна залишається найбільшим боржником МВФ у Європі

Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом непогашених кредитів Міжнародного валютного фонду. Станом на 30 вересня 2026 року її заборгованість становила 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 8,68% загального обсягу кредитів фонду. Про це свідчать дані МВФ.

Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом непогашених кредитів Міжнародного валютного фонду.
Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом непогашених кредитів МВФ
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Загальна сума непогашених кредитів усіх країн перед фондом на цю дату становила 123,15 млрд СПЗ. Найбільшим позичальником залишається Аргентина із заборгованістю 41,97 млрд СПЗ.

До п’ятірки найбільших боржників МВФ входять:

  • Аргентина — 41,97 млрд СПЗ;
  • Україна — 10,69 млрд СПЗ;
  • Пакистан — 7,99 млрд СПЗ;
  • Єгипет — 7,86 млрд СПЗ;
  • Еквадор — 7,08 млрд СПЗ.

Водночас протягом вересня заборгованість України перед МВФ скоротилася приблизно на 185,4 млн СПЗ: наприкінці серпня вона становила 10,88 млрд СПЗ.

СПЗ — міжнародний резервний актив, створений МВФ, який фонд також використовує як розрахункову одиницю. Наведені суми відображають непогашені кредити, а не прострочену заборгованість.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+24
Pasha1233
Pasha1233
17 жовтня 2026, 16:07
#
Може, треба намагатись домовитись? А не виставляти роботяг і доходяг як таран і живий щит, крутити лупцювати, рекетирувати, катувати людей, повний ютуб, що відбувається в Скелі, Шквалі, 225-ці… На ютубі відео
«Викрали 59-річного чоловіка ПІД ЧАС ПОХОВАННЯ МАТЕРІ»

Де дно? Це замість мобілізації силовиків і офіцерів.

А в Молдові схопили 2 наших прикордонців, кажуть, хотіли втопити людину.
https://zaxid.net/u_moldovi_zatrimali_dvoh_prikordonnikiv_z_ukrayini_yaki_peresliduvali_zemlyaka_n1648133
+
0
bosyak
bosyak
17 жовтня 2026, 18:03
#
Про що «треба намагатись домовитись»?
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
17 жовтня 2026, 18:10
#
Про мир, про зупинку війни. Як можна не розуміти.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
17 жовтня 2026, 18:24
#
А є варіанти?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
17 жовтня 2026, 18:54
#
Та все вони розуміють, просто сидять закордоном і хочуть нам вічної бійні заради їхньої вічної соціалки.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
17 жовтня 2026, 18:11
#
І це ще старі дані, зараз новий кредит випрошують. і не останній.
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