Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі за обсягом непогашених кредитів Міжнародного валютного фонду. Станом на 30 вересня 2026 року її заборгованість становила 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 8,68% загального обсягу кредитів фонду. Про це свідчать дані МВФ.
17 жовтня 2026, 15:27
Україна залишається найбільшим боржником МВФ у Європі
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Загальна сума непогашених кредитів усіх країн перед фондом на цю дату становила 123,15 млрд СПЗ. Найбільшим позичальником залишається Аргентина із заборгованістю 41,97 млрд СПЗ.
До п’ятірки найбільших боржників МВФ входять:
- Аргентина — 41,97 млрд СПЗ;
- Україна — 10,69 млрд СПЗ;
- Пакистан — 7,99 млрд СПЗ;
- Єгипет — 7,86 млрд СПЗ;
- Еквадор — 7,08 млрд СПЗ.
Водночас протягом вересня заборгованість України перед МВФ скоротилася приблизно на 185,4 млн СПЗ: наприкінці серпня вона становила 10,88 млрд СПЗ.
СПЗ — міжнародний резервний актив, створений МВФ, який фонд також використовує як розрахункову одиницю. Наведені суми відображають непогашені кредити, а не прострочену заборгованість.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
«Викрали 59-річного чоловіка ПІД ЧАС ПОХОВАННЯ МАТЕРІ»
Де дно? Це замість мобілізації силовиків і офіцерів.
А в Молдові схопили 2 наших прикордонців, кажуть, хотіли втопити людину.
https://zaxid.net/u_moldovi_zatrimali_dvoh_prikordonnikiv_z_ukrayini_yaki_peresliduvali_zemlyaka_n1648133