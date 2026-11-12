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12 листопада 2026, 13:13

Фонд гарантування виплатив вкладникам 1,6 млн грн: скільки грошей залишилося

У жовтні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,6 млн грн гарантованого відшкодування. Загалом від початку роботи Фонду виплати перевищили 105 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

У жовтні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,6 млн грн гарантованого відшкодування.
У жовтні 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,6 млн грн гарантованого відшкодування.
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Скільки отримали вкладники

За даними Фонду, загальна сума гарантованих виплат від початку його діяльності становить 105,1 млрд грн.

Відшкодування отримали понад 2 млн осіб, які звернулися по виплати. Це 96,1% вкладників банків, що ліквідуються Фондом.

За час повномасштабної війни ФГВФО виплатив вкладникам 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів установи. Станом на 31 жовтня 2026 року обсяг коштів Фонду становив 62,7 млрд грн.

Які гарантії діють для вкладників

З 13 квітня 2022 року в Україні діє 100% гарантія повернення банківських вкладів фізичних осіб та ФОП.

Вона поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках. У разі неплатоспроможності банку вкладник може отримати всю гарантовану суму разом із нарахованими відсотками, за винятком передбачених законом випадків.

Повна гарантія діятиме протягом усього воєнного стану та ще трьох місяців після його припинення чи скасування.

Отримати відшкодування можна кількома способами:

  • через мобільний застосунок «Дія»;
  • через онлайн-сервіси та мобільні застосунки банків-агентів;
  • безпосередньо у відділеннях банків-агентів Фонду.

Що відбувається з вкладами

Як раніше писав «Мінфін», станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб та ФОП в українських банках досягла 1,75 трлн грн. Із них 1,16 трлн грн припадало на гривневі вклади, ще 595,6 млрд грн — на валютні.

При цьому кошти фізичних осіб-підприємців становили 204,7 млрд грн, або 11,7% загального обсягу вкладів. На початок серпня учасниками Фонду гарантування були 59 банків.

У вересні 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на вдосконалення механізмів виведення неплатоспроможних банків із ринку.

Нові правила передбачають ширше використання механізмів передачі працюючого банківського бізнесу іншим установам замість ліквідації. Це має допомогти зберігати вартість активів проблемних банків та зменшувати витрати на їхнє виведення з ринку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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