Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Рік Кози» номіналом 5 гривень, присвячену символу 2027 року за східним календарем. Монета входить до серії «Східний календар», а її тираж становить 80 тисяч штук. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Нацбанк представив нову монету до 2027 року: який вигляд вона має та де її купити (фото)
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Що відомо про нову монету
Монета виготовлена з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку. Її випустили у сувенірному пакованні.
У східній культурі коза символізує гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. В українських народних традиціях цей образ пов'язують із родючістю, достатком, життєвою силою та відродженням.
Який вигляд має монета
На аверсі монети на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі розміщено стилізований годинник зі стрілкою, яка вказує на козу — символ 2027 року.
На матовому тлі представлені елементи, виконані у стилі української витинанки: сніжинка, квітка, ягода та листок. Вони символізують чотири пори року.
На реверсі зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини, який традиційно асоціюється з удачею. Фактура вовни тварини нагадує суцвіття конюшини.
Композицію доповнюють символи різних пір року — сніжинки, квіти, плоди та гілки. Унизу розміщено стилізовані копита.
Авторка художнього оформлення — Марина Куц, скульптор — Анатолій Дем'яненко.
Де придбати монету «Рік Кози»
Нову пам'ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та в банках-дистриб'юторах.
Інформацію про початок продажів НБУ та банки-партнери оприлюднять на своїх офіційних ресурсах.
Номінальна вартість монети — 5 гривень, проте її фактична ціна продажу як нумізматичної продукції буде іншою. Вартість реалізації поки не оголошена.
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