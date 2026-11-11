Нацбанк представив нову монету до 2027 року: який вигляд вона має та де її купити (фото)

Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Рік Кози» номіналом 5 гривень, присвячену символу 2027 року за східним календарем. Монета входить до серії «Східний календар», а її тираж становить 80 тисяч штук. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо про нову монету

Монета виготовлена з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку. Її випустили у сувенірному пакованні.

У східній культурі коза символізує гармонію, доброту, творчу енергію та добробут. В українських народних традиціях цей образ пов'язують із родючістю, достатком, життєвою силою та відродженням.

Який вигляд має монета

На аверсі монети на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі розміщено стилізований годинник зі стрілкою, яка вказує на козу — символ 2027 року.

На матовому тлі представлені елементи, виконані у стилі української витинанки: сніжинка, квітка, ягода та листок. Вони символізують чотири пори року.

На реверсі зображено стилізовану козу на тлі листка конюшини, який традиційно асоціюється з удачею. Фактура вовни тварини нагадує суцвіття конюшини.

Композицію доповнюють символи різних пір року — сніжинки, квіти, плоди та гілки. Унизу розміщено стилізовані копита.

Авторка художнього оформлення — Марина Куц, скульптор — Анатолій Дем'яненко.

Де придбати монету «Рік Кози»

Нову пам'ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та в банках-дистриб'юторах.

Інформацію про початок продажів НБУ та банки-партнери оприлюднять на своїх офіційних ресурсах.

Номінальна вартість монети — 5 гривень, проте її фактична ціна продажу як нумізматичної продукції буде іншою. Вартість реалізації поки не оголошена.