Штрафи до 34 тисяч гривень за гучний вихлоп: чому законопроєкт можуть суттєво переробити

Законопроєкт № 15358 про штрафи за надмірний шум автомобілів потребує суттєвого доопрацювання, зокрема єдиної методики вимірювання шуму та технічного оснащення поліції. Про це пише Судово-юридична газета. Без чітких правил використання шумомірів, урахування похибки приладів і сторонніх звуків водії ризикують отримувати необґрунтовані штрафи.

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На ці проблеми звернула увагу Національна асоціація адвокатів України (НААУ), яка проаналізувала законодавчу ініціативу. В асоціації наголошують: перш ніж запроваджувати відповідальність, держава має визначити, як саме фіксуватимуть порушення та якими доказами поліція повинна підтверджувати провину водія.

Водночас залишається відкритим питання, чи забезпечать правоохоронців необхідними сертифікованими приладами та чи буде створено технічну інфраструктуру для належного контролю.

Які штрафи пропонують за гучний вихлоп

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 124−3. За керування автомобілем із перевищенням допустимого рівня шуму пропонують штраф у розмірі 8500 грн, а під час воєнного стану — 17 000 грн.

За повторне порушення протягом року штраф може становити 34 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Ініціативу пояснюють, зокрема, поширенням автомобілів із модифікованими вихлопними системами, які створюють надмірний шум. Під час війни такі звуки можуть нагадувати звуки повітряної загрози та викликати додаткову тривогу серед населення.

Верховна Рада 16 вересня 2026 року підтримала законопроєкт за основу. Для набуття чинності він має пройти подальший законодавчий процес.

Чому вимірювання шуму може стати проблемою

Зауваження НААУ стосуються передусім відсутності єдиної методики дорожнього вимірювання. Результат залежить не лише від самого автомобіля, а й від фонового шуму, відстані до джерела звуку, положення мікрофона, режиму роботи двигуна та характеристик приладу.

Наприклад, якщо шумомір зафіксує 91 дБА за допустимого рівня 90 дБА, але похибка приладу становить ±2 дБА, результат не дає змоги однозначно встановити перевищення нормативу.

Тому методика має визначати клас точності шумомірів, порядок їх повірки, умови та тривалість вимірювань, правила врахування похибки й спосіб відокремлення шуму конкретного автомобіля від сторонніх звуків.

Також потрібно чітко встановити, який норматив застосовуватиметься до кожної категорії транспортних засобів. Санітарні норми шуму для житлового середовища не можна автоматично використовувати як критерій технічної справності автомобіля.

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Чи готова поліція до нових правил

НААУ пропонує передбачити використання сертифікованих переносних або мобільних шумомірів за єдиною методикою. Водії повинні мати доступ до результатів вимірювань, даних про прилад і його повірку, застосований норматив та враховану похибку. Окремо пропонують передбачити відеофіксацію процедури й можливість контрольного вимірювання.

У перспективі для контролю можна використовувати автоматизовані комплекси, які поєднують акустичні датчики з фото- та відеофіксацією й дають змогу ідентифікувати автомобіль. Проте для цього потрібні відповідне обладнання, фінансування та технічна інфраструктура. Чи буде держава готова забезпечити їх, поки невідомо.

Адвокати також пропонують переглянути співмірність штрафів, узгодити нову відповідальність з іншими нормами КУпАП і чітко визначити підстави для тимчасового затримання автомобіля.

Отже, законопроєкт № 15358 має пройти суттєве доопрацювання до другого читання. Без єдиних правил вимірювання, належного обладнання та гарантій для водіїв нові штрафи можуть стати джерелом спорів і судових оскаржень. Поки що йдеться про законодавчу ініціативу, а не про чинні штрафи за гучний вихлоп.

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