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12 листопада 2026, 10:01

Пропозиція стейблкоїнів впала на $14,2 млрд: чому скорочення USDT і USDC загрожує відновленню біткоїна

Сукупна пропозиція найбільших стейблкоїнів за останні 30 днів скоротилася на $14,2 млрд. Це найрізкіше місячне падіння з часів ведмежого ринку 2022 року, коли обвал криптовалют після краху екосистеми Terra та інших великих потрясінь супроводжувався масовим виходом капіталу з цифрових активів. Про це пише The Block.

Сукупна пропозиція найбільших стейблкоїнів за останні 30 днів скоротилася на $14,2 млрд.
Пропозиція стейблкоїнів падає
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За даними аналітичної компанії Glassnode, загальна пропозиція стейблкоїнів опустилася нижче $280 млрд. Майже $11 млрд скорочення припало на два найбільші доларові токени — USDT від Tether і USDC від Circle.

Стейблкоїни — це криптовалюти, курс яких прив'язаний до вартості стабільного активу, найчастіше долара США. Вони використовуються для розрахунків, торгівлі на криптобіржах і зберігання коштів між операціями з волатильними цифровими активами.

Тому зміна їхньої пропозиції є важливим індикатором стану крипторинку. Коли інвестори купують стейблкоїни за звичайні гроші, їхня пропозиція зростає. Коли власники обмінюють токени назад на долари та виводять кошти, кількість стейблкоїнів в обігу скорочується.

Лише USDT і USDC втратили $11 млрд

Найбільше скорочення зафіксовано у двох провідних стейблкоїнів. За даними The Block, USDT забезпечує близько 62,8% сукупної пропозиції стейблкоїнів, а USDC — ще 25,1%.

Окремий звіт CryptoQuant показав, що ринкова капіталізація USDT за 60 днів до 7 листопада зменшилася на $6,6 млрд. Це більш ніж удвічі перевищує скорочення на $3,2 млрд за аналогічний період у грудні 2022 року — після краху криптобіржі FTX.

На відміну від доларових токенів, стейблкоїни, забезпечені золотом, продемонстрували відносну стабільність. Їхня сукупна ринкова капіталізація залишалася на рівні близько $5,61 млрд.

Чому скорочення стейблкоїнів загрожує відновленню біткоїна

Стейблкоїни часто виконують роль своєрідного резерву ліквідності крипторинку. Трейдери зберігають у них кошти, щоб швидко купувати біткоїн, Ethereum та інші активи, не виводячи гроші з бірж або блокчейн-екосистеми.

Коли пропозиція таких токенів скорочується, потенційний обсяг капіталу, готового перейти в криптовалюти, також зменшується. За оцінкою Glassnode, повернення до зростання пропозиції стейблкоїнів стане першою ознакою надходження нових грошей на ринок.

Це відбувається на тлі слабкого попиту на цифрові активи. За даними Glassnode, американські спотові біткоїн-ETF за 20 торгових сесій зазнали чистого відтоку коштів приблизно на $1,6 млрд. Крім того, біткоїн опустився нижче середньої ціни купівлі інвесторів, які придбали його протягом останніх 155 днів. Цей показник становив близько $75,6 тис.

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Водночас аналітики не вважають скорочення пропозиції стейблкоїнів однозначним прогнозом подальшого падіння криптовалют. CryptoQuant допускає, що локальне дно ціни біткоїна може сформуватися ще до відновлення зростання пропозиції USDT.

Отже, ринок отримав сигнал про зменшення доступної ліквідності, але сам по собі цей показник не визначає напрямок майбутнього руху цін. Інвестори стежитимуть за тим, чи припиняться погашення USDT і USDC та чи почне їхня пропозиція знову зростати.

Як ми писали: Понад $1 млрд ліквідацій і перекази біткоїнів компанією Трампа: чому крипторинок пішов униз


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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