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12 листопада 2026, 13:34

Здали телефон або золото в ломбард: коли доведеться заплатити 23% податків

Українці, які здають особисті речі в ломбард та отримують за них гроші, не повинні автоматично сплачувати податки. Однак якщо позику не повернути, а заставлене майно продадуть, отримані кошти можуть стати оподатковуваним доходом. Про це йдеться у роз'ясненні Державної податкової служби.

Українці, які здають особисті речі в ломбард та отримують за них гроші, не повинні автоматично сплачувати податки.
Українці, які здають особисті речі в ломбард та отримують за них гроші, не повинні автоматично сплачувати податки.
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Коли податки платити не потрібно

За правилами оподаткування, кошти, отримані під заставу особистого майна, вважаються кредитом, а не доходом громадянина.

Якщо людина повертає позику у встановлений договором строк та забирає свою річ, податкових зобов'язань не виникає.

Наприклад, громадянин залишив у ломбарді телефон та отримав 8 тис. грн. Через місяць він повернув позику разом із передбаченими договором платежами та забрав телефон.

У такому випадку отримані 8 тис. грн не включаються до оподатковуваного доходу. Сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір не потрібно.

Коли виникає податок

Інша ситуація виникає, якщо позичальник не повернув гроші у встановлений строк, а ломбард продав заставлене майно для погашення боргу.

За роз'ясненням податківців, сума неповернутого кредиту включається до оподатковуваного доходу фізичної особи на дату реалізації застави.

Наприклад, людина отримала 10 тис. грн під заставу ювелірної прикраси, але не повернула кредит. Після продажу прикраси ломбардом ці 10 тис. грн стають оподатковуваним доходом.

Якщо майно вдалося продати дорожче за суму заборгованості, різниця, що підлягає поверненню власнику, також враховується під час оподаткування.

Наприклад, борг перед ломбардом разом із відсотками та іншими платежами становить 11 тис. грн, а заставлену річ продали за 15 тис. грн. Різниця становить 4 тис. грн.

Ці кошти можуть бути повернуті власнику відповідно до законодавства та умов реалізації застави. Однак вони також враховуються при визначенні оподатковуваного доходу.

Ставки податків у 2026 році:

  • ПДФО — 18%;
  • військовий збір — 5%.

Сукупна ставка становить 23% оподатковуваного доходу.

Самостійно розраховувати та перераховувати податки громадянину не потрібно. Податковим агентом у такій операції виступає ломбард, який зобов'язаний утримати відповідні суми та перерахувати їх до бюджету.

Якщо всі податки утримав ломбард, подавати річну декларацію лише через цю операцію також не потрібно. Водночас обов'язок декларування може виникнути через інші доходи.

Що відбувається на ринку

Як раніше писав «Мінфін», на початок вересня 2026 року в Україні працювали 96 ломбардів. Для порівняння, на початку року їх було 101. Скорочення кількості установ відбувається на тлі посилення регулювання небанківського фінансового сектору Національним банком.

У жовтні НБУ запропонував спростити процедуру отримання окремих валютних ліцензій для фінансових компаній і ломбардів. Йдеться, зокрема, про кредитування фізичних осіб-нерезидентів у гривні. Водночас зміни не обмежують право ломбардів надавати звичайні кредити населенню під заставу майна.

Для клієнтів ломбардів головним фінансовим ризиком залишається не лише вартість кредиту, а й можливість втратити заставлену річ у разі прострочення. До підписання договору необхідно перевіряти строк повернення позики, розмір відсотків, додаткові платежі та умови продажу застави. Адже така операція може мати не лише майнові, а й податкові наслідки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
JWT
JWT
12 листопада 2026, 13:43
#
Ті, хто здає телефон в ломбард ніколи не буде собі податки нараховувати
+
+45
sergiy2001
sergiy2001
12 листопада 2026, 14:31
#
Це вже якийсь сором, а коли бомжів за здані бутилки будете налогом обкладати?
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